Moto cinesi ad EICMA 2024: tutte le novità in arrivo sul mercato

L’edizione 2024 di EICMA ha confermato il dinamismo del settore delle due ruote, presentando un’ampia gamma di novità che spaziano dalle moto adventure alle sportive, dalle naked alle bobber, senza dimenticare gli scooter. Le case motociclistiche cinesi hanno svelato nuovi modelli e concept, anticipando le tendenze del mercato e rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo.

BENELLI A EICMA: FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Benelli, storica casa motociclistica pesarese oggi a trazione cinese, si è presentata a EICMA con due novità di rilievo: le nuove BKX 125 e BKX 125 S e la Leoncino Bobber 400.

Pensate per i giovani e per chi muove i primi passi nel mondo delle due ruote, le BKX 125 e BKX 125 S offrono due diverse interpretazioni del concetto di adventure. Entrambe sono equipaggiate con un motore monocilindrico raffreddato a liquido, omologato per la patente A1, e con un telaio a traliccio di tubi in acciaio che garantisce leggerezza e maneggevolezza.

BKX 125 : la versione più votata all’off-road, con cerchi a raggi e pneumatico anteriore da 19″, ideale per evadere dalla routine quotidiana.

: la versione più votata all’off-road, con e pneumatico anteriore da 19″, ideale per evadere dalla routine quotidiana. BKX 125 S: si distingue per l’agilità e il piacere di guida, grazie alla posizione di guida da street motard e ai cerchi da 17″, perfetti per affrontare il traffico cittadino.

Un elemento che accomuna entrambe le versioni è la forcella anteriore da 41 mm completamente regolabile, una caratteristica premium in questo segmento che permette ai neofiti di sperimentare diverse regolazioni della ciclistica.

BENELLI LEONCINO A EICMA

La famiglia Leoncino si arricchisce con l’arrivo della Leoncino Bobber 400, un modello che reinterpreta il concetto di bobber in chiave moderna. Le linee sono scolpite e decise, con dettagli distintivi come la sella del pilota distaccata dal serbatoio, il filtro dell’aria in bella vista e la coda corta in alluminio. Gli pneumatici dalla spalla alta e gli specchietti bar-end contribuiscono a conferire un’immagine di forza e solidità.

La Leoncino Bobber 400 segna un momento importante per Benelli, introducendo il primo motore V-Twin della casa pesarese. Si tratta di un bicilindrico a V di 60° da 384,5 cc, raffreddato a liquido, che si integra perfettamente nelle linee essenziali della moto. Il motore, posto longitudinalmente, è caratterizzato da teste dei cilindri con alette di raffreddamento, un tocco vintage che si sposa con la tecnologia moderna.

CFMOTO 675SR-R: LA SUPERSPORTIVA A EICMA

CFMOTO, casa motociclistica cinese in forte ascesa, ha debuttato nel segmento delle sportive con la 675SR-R. Il design, curato dal reparto R&D italiano di Modena 40, è ottimizzato per l’aerodinamica e presenta un frontale aggressivo con fari LED sdoppiati, un codino corto e rialzato e uno scarico basso che contribuisce a centralizzare le masse.

Il cuore della 675SR-R è un motore tre cilindri da 675 cc con distribuzione a doppio albero a camme in testa (DOHC) e quattro valvole per cilindro, capace di erogare una potenza massima di 95 CV a 11.000 giri/min. Il cambio a sei rapporti è dotato di quick shifter di serie per cambiate rapide e precise. La ciclistica si affida a un telaio tubolare in acciaio con forcellone in alluminio, mentre le sospensioni sono firmate KYB, con una forcella a steli rovesciati da 41 mm completamente regolabile e un monoammortizzatore regolabile nel precarico e nell’estensione. L’impianto frenante è di J. Juan, con dischi da 300 mm all’anteriore e 240 mm al posteriore.

KYMCO CV-R5: MAXI SCOOTER A EICMA

Il CV-R5 segna l’ingresso di Kymco nel segmento dei maxi scooter adventure. Il design è audace e personale, con forme geometriche e linee tese, un frontale imponente dominato da un faro full LED, un manubrio alto e privo di coperture e uno scarico che punta verso l’alto.

Il motore è un monocilindrico da 427 cc con sistema ride-by-wire multi-mappa, capace di erogare 34,4 CV di potenza e 40 Nm di coppia. La trasmissione finale è a catena, come sulle moto adventure, mentre il cambio è automatico CVT.La ciclistica si basa su un telaio con motore centrale, una forcella a steli rovesciati e un monoammortizzatore con sistema PTM (Pivoting Torque Management).

VOGE 625DSX A EICMA 2024

La Voge 625DSX rappresenta l’evoluzione della 525DSX, con un motore che cresce di cilindrata fino a 581 cc e una potenza di 63 CV. L’interasse è stato allungato di 15 mm, mentre l’altezza della sella è passata da 815 a 835 mm, migliorando la stabilità e il comfort di guida.

Le sospensioni sono affidate a una forcella KYB a steli rovesciati da 41 mm e a un monoammortizzatore con leveraggio al posteriore. I cerchi a raggi da 17 e 19 pollici montano pneumatici tubeless Metzeler Tourance, adatti anche all’off-road. L’impianto frenante Nissin è completato da un ABS disinseribile, utile per la guida fuoristrada.