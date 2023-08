Manutenzione Moto dopo l’estate: cosa fare prima di riporla a lungo

Con l’arrivo dell’autunno, per molti motociclisti si avvicina anche il momento di iniziare a pensare a come preparare la moto e cosa fare per la pausa invernale. Sebbene molti puristi e appassionati vivono le due ruote tutto l’anno, per molti altri invece la moto è una passione più stagionale. In questo caso, una corretta manutenzione preventiva può garantire che la moto sia in ottime condizioni quando tornerà il caldo. Ecco una guida dettagliata su quali controlli e manutenzioni eseguire dopo l’estate, prima di mettere la tua moto al riparo in garage per i mesi freddi.

1. PULIZIA APPROFONDITA DELLA MOTO DOPO L’ESTATE

Inizia con una pulizia completa della moto, soprattutto se hai fatto frequenti gite vicino al mare, poiché salsedine e sabbia possono aggredire e opacizzare facilmente parti cromate o già danneggiate da graffi. È sufficiente un lavaggio tradizionale, meglio se con acqua fredda, rimuovendo lo sporco, i residui di insetti e la polvere che si sono accumulati durante le tue avventure estive. Una pulizia approfondita non solo migliora l’estetica, ma anche la durata della vernice e dei componenti. Lavare la moto, asciugarla soffiandola con aria compressa, lubrificare e controllare la catena e applicare un prodotto lucidante prima di coprirla con un telo.

2. CAMBIO DELL’OLIO E DEL FILTRO PRIMA DELLA PAUSA INVERNALE

Molti Costruttori consigliano la sostituzione di olio e filtro olio prima della pausa invernale. L’olio fresco aiuta a proteggere il motore e le frizioni durante il periodo di inattività. Non è sempre fondamentale farlo prima dell’inverno, come invece per la rimozione della benzina residua dal serbatoio, purché si rispettano le indicazioni del libretto di manutenzione.

3. SVUOTARE IL SERBATOIO DI BENZINA DELLA MOTO PRIMA DELL’INVERNO

Rimuovere completamente la benzina dal serbatoio utilizzando un sifone manuale se la moto resta ferma durante l’inverno è importante per due motivi principali:

la benzina si degrada nel tempo, infatti è bene non utilizzare benzina vecchia di oltre 6 mesi ;

nel tempo, infatti è bene non utilizzare benzina vecchia di oltre 6 mesi il processo di evaporazione e ossidazione che avviene all’interno del serbatoio intacca elementi metallici e le stesse pareti interne del serbatoio metallico se non è presente uno spesso rivestimento protettivo. La formazione di ruggine a lungo andare creerà problemi anche alla pompa carburante immersa nella benzina “andata a male”. Honda, ad esempio, consiglia di spruzzare all’interno del serbatoio dell’olio anticorrosione per maggiore sicurezza e poi risciacquare il serbatoio prima della rimessa in funzione.

Alcuni Costruttori consigliano come alternativa al drenaggio del serbatoio, l’utilizzo di un additivo stabilizzante che rallenta il degrado della benzina per soste non troppo lunghe. Ricordate ad ogni modo che è assolutamente sconsigliato avviare il motore in inverno per pochi minuti: provoca solo un ristagno di condensa a valle dello scarico che, anche se in parte evacuato dai fori di scolo, accelera la corrosione della marmitta.

4. CONTROLLO DEI LIQUIDI DELLA MOTO DOPO L’ESTATE

Soprattutto durante le giornate più calde, il sistema di raffreddamento è messo a dura prova, quindi verificare i livelli del liquido del radiatore e cercare eventuali tracce di perdite in corrispondenza dei raccordi delle tubazioni. Verificare anche il liquido dei freni, che deve essere giallo paglierino, se scuro o marrone deve essere sostituito.

5. CONTROLLO DELLA BATTERIA MOTO DOPO L’ESTATE E INVERNAGGIO

Una batteria moto scarica può essere un incubo quando vuoi riavviare la tua moto dopo l’inverno. Se hai a disposizione un garage coperto, la soluzione migliore è collegare la moto a un mantenitore di carica. In alternativa è possibile scollegare la batteria e conservarla in un luogo fresco e asciutto, collegandola separatamente dalla moto a un mantenitore di carica. E’ importante per prolungare la vita della batteria anche durante la pausa invernale.

6. I CAVALLETTI ALZA MOTO PREZIOSI PER PRESERVARE LE GOMME IN INVERNO

La prima cosa da fare è verificare la pressione degli pneumatici, poi controllare se ci sono tagli, abrasioni, pietre incastrate o chiodi. Se possibile, solleva la moto in modo che gli pneumatici non siano a contatto con il pavimento. Questo previene il deterioramento dovuto alla pressione costante su un solo punto. Se la moto ha il cavalletto centrale originale, è tutto più facile, altrimenti dovrai acquistare dei cavalletti moto (anteriore e posteriore).

Preparare la moto per l’inverno richiede tempo e attenzione, ma gli sforzi saranno ripagati quando riaccenderai il motore senza intoppi in primavera. Una manutenzione corretta può contribuire a prolungare la vita della moto e a prevenire l’invecchiamento provocato da lunghi periodi di inutilizzo.