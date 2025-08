EICMA 2025: prezzo biglietto online con lo sconto

EICMA – Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, la più grande fiera del ciclo e del motociclo inizia i preparativi dell’edizione numero 82. Solo per un periodo limitato è possibile acquistare i biglietti per EICMA 2025 online a un prezzo scontato. Ecco come fare e quanto dura la promozione.

EICMA 2025: LE DATE UFFICIALI

EICMA 2025 torna alla Fiera di Milano (Rho) dal 6 al 9 novembre dalle ore 9:30 alle 18:30 (4 e 5 novembre solo per stampa e operatori). Gli organizzatori hanno fatto sapere tramite un comunicato stampa che “l’attesa è finita. Dopo avere lanciato nelle scorse settimane la sua campagna di comunicazione 2025, EICMA ha aperto la biglietteria online dell’edizione numero 82“.

SCONTO PREZZO BIGLIETTO EICMA 2025 ONLINE

I biglietti di EICMA 2025 si possono comprare da giovedì 31 luglio 2025 sul sito web ufficiale di EICMA, unico canale di vendita, a un prezzo di lancio di 15 euro (+ 1,50 euro di spese fisse) invece di 20 euro + 1,5 euro. “Si parte con early bird molto vantaggioso per gli appassionati, cinque euro in meno e uno sconto del 25%.”

Lo sconto è attivo fino alle ore 12:00 di mercoledì 3 settembre 2025.

Il prezzo del biglietto EICMA 2025 per bambini e ragazzi da 4 a 13 anni invece ha un costo invariato di 10 euro + 1,5 euro anche dopo il 3 settembre.

È in vendita anche il biglietto pomeridiano per EICMA valido dalle ore 13:30 fino alla chiusura della manifestazione, acquistabile al prezzo di 14 euro + 1,50 euro per l’intero e 7 euro + 1,50 euro per il ridotto (4 – 13 anni). Qui potete approfondire tutte le info di carattere generale su EICMA.

ACQUISTO E VALIDITA’ BIGLIETTO EICMA 2025 ONLINE IN PREVENDITA

La validità del biglietto EICMA 2025 è di 1 giorno a scelta tra quelli della manifestazione aperta al pubblico, non si considerano quindi i giorni riservati alla stampa (4 e 5 novembre 2025) e operatori del settore (5 novembre 2025). Info utili sul corretto utilizzo del biglietto per EICMA 2025:

Scarica il biglietto EICMA sul telefono o stampalo.

sul telefono o stampalo. Conservalo con cura ed esibiscilo in caso di controllo.

Il biglietto è personale, non cedibile , non duplicabile, non rimborsabile.

, non duplicabile, non rimborsabile. Il biglietto è valido per un solo ingresso.

Gli ingressi per accedere ad EICMA saranno Porta Est, Porta Sud, Porta Ovest. Scarica la mappa di EICMA 2025 e salvala sul cellulare, ti aiuterà a orientarti durante la manifestazione.

Resta collegato poiché prossimamente pubblicheremo le info utili aggiornate su EICMA 2025.