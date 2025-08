Borse serbatoio da moto: quali sono le migliori? Il test 2025

Quando si parla di trasportare oggetti in moto, la mente va subito alle borse laterali o ai top case più adatte per un viaggio in moto. Ma esiste un’alternativa più comoda, centrale e accessibile: la borsa da serbatoio moto. Questi accessori permettono di distribuire meglio il peso, offrendo al contempo una visibilità diretta sul contenuto, spesso accessibile anche in movimento. Il mercato degli accessori moto, offre diversi tipi di borse da serbatoio, ma quali sono le migliori? E soprattutto, cosa bisogna considerare prima di comprare una borsa per il serbatoio della moto? Lo scopriamo nei prossimi paragrafi, con la classifica e i risultati del test, e con i link alle borse da serbatoio moto in vendita su Amazon a prezzi scontati, per aiutarvi nell’acquisto, ma vi ricordiamo che potete acquistare la marca che preferite.

QUANTI TIPI DI BORSE DA SERBATOIO MOTO CI SONO?

In commercio ci sono diversi tipi di borse da serbatoio moto per adattarsi alla maggior parte dei modelli in circolazione: magnetiche, con staffe e con cinghie. È bene conoscere queste differenze, per evitare di fare un acquisto errato. Le borse da serbatoio moto magnetiche, in particolare, si distinguono per la loro estrema facilità di montaggio e smontaggio, l’assenza di staffe aggiuntive e la possibilità di essere portate con sé in un attimo. Ma attenzione: funzionano solo su serbatoi in acciaio, non su quelli in alluminio o plastica. Può sembrare scontato per alcuni, ma non tutti ci pensano prima dell’acquisto. Come capirlo? Basta avvicinare una calamita da frigorifero al serbatoio, interponendo un sottile panno per non graffiare la vernice.

IL TEST AUTO BILD: OTTO MODELLI SOTTO LA LENTE

Il magazine tedesco AUTO BILD, rinomata testata automobilistica tedesca, ha messo alla prova otto borse da serbatoio magnetiche, con capacità variabili da 3 a 18 litri. L’obiettivo è stato verificare se siano davvero adatte all’uso quotidiano, indipendentemente dal prezzo o dal prestigio del marchio. I criteri di valutazione sono stati:

qualità costruttiva

costruttiva stabilità dei magneti

dei magneti impermeabilità

praticità d’uso

d’uso funzionalità in condizioni reali

Ciascuna borsa è stata montata su una BMW R NineT, testata sia a serbatoio vuoto che sotto carico, in movimento e da ferma.

MIGLIORI BORSE DA SERBATOIO MOTO: LA CLASSIFICA AUTO BILD 2025

Il test effettuato da AUTO BILD ha portato a un verdetto chiaro: solo due borse su otto si sono distinte davvero, combinando qualità costruttiva, ottima tenuta magnetica, resistenza all’acqua e funzionalità. Ecco la classifica con pro e contro dalla posizione peggiore alla migliore, ma se vi interessano altre marche potete cercare nella sezione delle borse da serbatoio moto in vendita su Amazon a prezzi scontati.

8. Dracarys MC700LL/A – Amazon;

Pro: adatto per viaggiare; basso livello dei prezzi;

adatto per viaggiare; basso livello dei prezzi; Contro: presa insufficiente sulla motocicletta; magneti deboli;

7. Rockbros AS-089 – Amazon;

Pro: istruzioni di sicurezza; il più impermeabile;

istruzioni di sicurezza; il più impermeabile; Contro: troppo morbido sulla moto; magneti leggermente deboli;

6. Givi EA138 – Amazon;

Pro: protezione della vernice grazie al rivestimento antiscivolo; impermeabile con copertura;

protezione della vernice grazie al rivestimento antiscivolo; impermeabile con copertura; Contro: magneti leggermente deboli; nessuna istruzione di sicurezza disponibile;

5. Moto-Detail Borsa da serbatoio – non disponibile per l’Italia su Amazon;

Pro: efficace a tutto tondo; impermeabile con copertura;

efficace a tutto tondo; impermeabile con copertura; Contro: magneti leggermente deboli; nessuna istruzione di sicurezza disponibile;

4. Louis Borsa da serbatoio magnetica – non disponibile per l’Italia su Amazon;

Pro: salva spazio; perfetto per smartphone e power bank;

salva spazio; perfetto per smartphone e power bank; Contro: non adatto per oggetti troppo grandi; istruzioni di sicurezza non disponibili;

3. Held Carry II – non disponibile per l’Italia su Amazon;

Pro: adatto a molti bagagli; istruzioni di sicurezza;

adatto a molti bagagli; istruzioni di sicurezza; Contro: poco stabile sulla moto, soprattutto nella zona anteriore;

2. SHAD SL 12 – Amazon;

Pro: lavorazione di altissima qualità; versatile;

lavorazione di altissima qualità; versatile; Contro: prezzo; istruzioni di sicurezza non disponibili;

1. SW-Motech Legend Gear LT1 – Amazon;