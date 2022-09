Immatricolazioni moto e scooter: +3,2% ad agosto, si fermano le EV

Le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori fanno segnare complessivamente un +3,2%: il bilancio ANCMA

Le immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto ad agosto sono aumentate del +3,2% rispetto allo stesso mese del 2021. Lo rivela il bilancio dell’ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Le immatricolazioni di moto e scooter elettrici invece segnano una battuta d’arresto. Ecco tutti i numeri in dettaglio.

AD AGOSTO OLTRE 16 MILA IMMATRICOLAZIONI MOTO E SCOOTER

“Malgrado la situazione congiunturale e i noti problemi globali di approvvigionamento, che riguardano tutto il settore automotive, la domanda di due ruote in Italia si mantiene viva, confermando la capacità distintiva della nostro settore di soddisfare il desiderio di nuova mobilità e passione nel mercato del trasporto privato”, ha dichiarato Paolo Magri, presidente ANCMA. Dopo 6 mesi di segno meno, il mercato moto e scooter ad agosto torna in segno positivo. Il mese si chiude con 16.126 veicoli venduti e una crescita del 3,2% sullo stesso periodo dello scorso anno. Le immatricolazioni moto ammontano invece a 6.864 immatricolazioni pari a un incremento del 13,4 %. Analizzati separatamente non riescono invece ad aumentare le immatricolazioni di scooter, 7.948 mezzi che perdono il 5,17% sul 2021. Infine, prosegue la crescita dei ciclomotori, quest’anno sempre in positivo con la sola eccezione del mese di maggio: ad agosto il segmento registra 1.314 veicoli e un incremento del 10,8%.

IMMATRICOLAZIONI MOTO E SCOOTER DA INIZIO 2022

Resta leggermente negativo il cumulato annuo (-2,4%), che fa registrare 227.425 veicoli:

– a doppia cifra la flessione degli scooter (-10,2), in totale 107.021 mezzi;

– buona la performance delle moto, che crescono del 4,5% e immettono sul mercato 99.226 nuovi mezzi;

– la crescita più significativa rimane quella dei ciclomotori, con 15.622 unità e un incremento del 17,7%.

IMMATRICOLAZIONI MOTO E SCOOTER ELETTRICI AD AGOSTO 2022

Primo stop per motocicli EV, in territorio positivo dal mese di gennaio. Pesano la mancanza di incentivi e gli effetti distorsivi di una commessa dello scorso anno dedicata allo scooter sharing, secondo l’associazione. Sono solo 597 i veicoli registrati ad agosto, pari a un calo del 25,9%. Rimane comunque vigorosa la crescita nei primi otto mesi dell’anno, con un incremento del 69,3% sul 2021 e 11.953 veicoli immessi sul mercato (a trainare sono gli scooter con +77,5% e 7.043 unità).