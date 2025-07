Moto con gancio di traino e carrello: le regole nei vari Paesi UE

Vi sarà certamente capitato di vedere in autostrada moto con gancio di traino e carrello al seguito. Ma si può guidare una moto che traina un carrello in Italia? Ecco quali sono le regole principali nei vari Paesi dell’Unione Europea. Bisogna chiarire che l’assenza di norme armonizzate, ha fatto sì che ogni stato membro applicasse le proprie regole e solo recentemente, grazie all’intervento della FEMA (Federazione delle associazioni europee di motociclisti), il Parlamento europeo ha approvato una nuova bozza di norme sulle patenti di guida dell’UE che tiene conto anche del traino di un rimorchio con un motociclo. Di seguito vediamo le regole applicate nei Paesi europei, a cui fare riferimento e pertanto ancora valide secondo quanto pubblicato dalla FEMA.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO: SI PUO’ ANCHE IN ITALIA

Guidare una moto con carrello al seguito non è la stessa cosa di guidare un sidecar omologato per trasportare un terzo passeggero. Le regole sulla moto con gancio di traino e carrello sono molto variabili in Europa. In Italia, le recenti modifiche all’articolo 56 del CdS, ha fatto maggiore chiarezza sulle categorie di veicoli autorizzate al rimorchio.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO O CON BORSONI

Una situazione kafkiana se si guarda alle regole vigenti in Europa sulla circolazione di moto con gancio di traino e carrello. A maggior ragione se la Federazione delle associazioni europee dei motociclisti sosterrebbe che trasportare bagagli in moto per un viaggio è più sicuro con un carrello anziché con le borse laterali, tollerate ovunque. Ecco dove è legale guidare una moto con gancio di traino e carrello secondo un’elaborazione della FEMA.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN AUSTRIA

Limite velocità: 100 km/h ;

; Massa rimorchiabile: 50 kg (100 kg se il veicolo ha tre ruote);

(100 kg se il veicolo ha tre ruote); Limiti: non può superare la larghezza della moto. La larghezza del rimorchio va resa visibile con elementi riflettenti.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN BELGIO

Limite velocità: 120 km/h ;

; Limiti: non può superare la larghezza della moto. Il trailer dovrebbe avere due catadiottri rossi. Nessun passeggero ammesso nel rimorchio.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN REPUBBLICA CECA

Limite velocità: 80 km/h ;

; Limiti: il carrello deve essere certificato UE.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN DANIMARCA

Limite velocità: 80 km/h ;

; Massa rimorchiabile: 200 kg ;

; Limiti: lunghezza 2,5 m, larghezza 1,3 m. Nessun passeggero nel rimorchio. Il rimorchio deve essere registrato.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN FINLANDIA

Limite velocità: senza sospensioni 60 km/h , con sospensioni 100 km/h ;

, ; Massa rimorchiabile: metà del peso della moto ;

; Limiti: larghezza 1,5 volte il veicolo trainante. Nessun passeggero nel rimorchio. Il carrello può avere al massimo un asse.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN FRANCIA

Limiti di velocità usuali;

Massa rimorchiabile: metà del peso della moto ;

; Limiti: il rimorchio deve avere un sistema di frenatura indipendente se il suo peso lordo totale è superiore a 80 kg. Lunghezza 4 m, larghezza 2 m. La motocicletta deve essere omologata per il traino di un rimorchio.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN GERMANIA

Limite velocità: 60 km/h ;

; Massa rimorchiabile: inferiore a 750 kg.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN GRECIA (SOLO CON TARGA STRANIERA)

Limite velocità: 80 km/h.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN UNGHERIA

Limite velocità come per autovetture ;

; Massa rimorchiabile: 80 kg.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN IRLANDA

Limite velocità: 80 km/h ;

; Massa rimorchiabile: peso a pieno carico inferiore a 150 kg ;

; Limiti: motocicletta con cilindrata superiore a 125 cc.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO ITALIA

Limite velocità: 80 km/h ;

; Massa rimorchiabile: metà del peso della moto.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN OLANDA

Limite velocità: 90 km/h ;

; Massa rimorchiabile: metà del peso della moto ;

; Limiti: nessun passeggero nel rimorchio, larghezza max. 2 m – altezza max. 1 m – lunghezza max. 2,5 m dall’asse del motociclo della ruota posteriore. Con un rimorchio dietro la motocicletta con sidecar, la ruota del sidecar deve avere un freno.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN NORVEGIA

Limite velocità: 80 km/h ;

; Massa rimorchiabile: 50% del peso a secco della moto;

a secco della moto; Limiti: se l’attacco è di tipo sferico – larghezza della sfera min. 50 mm. Il sistema di attacco deve essere approvato per il carico che sta trasportando. Se il gancio di traino è di tipo diverso da quello a sfera, il gancio di traino deve essere registrato insieme alla moto e al rimorchio sui documenti della moto. La moto deve avere cilindrata superiore a 125 cc.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN POLONIA

Limite velocità: 80 km/h , altre strade 70-80 km/h , in area urbana 50 km/h ;

, altre strade , in area urbana ; Limiti: fari anabbaglianti obbligatori durante il giorno.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN PORTOGALLO

Limite velocità autostrada 80-100 km/h , strade rurali 70 km/h , strade urbane 50 km /h ;

, strade rurali , strade urbane ; Limiti: fari anabbaglianti obbligatori durante il giorno, non è sempre consentito il sorpasso.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN ROMANIA

Limite velocità: Patente A1, 90 km/h su autostrade, 80 km/h su strade nazionali, 70 km/h su altre strade; Patente A2-A, 130 km/h su autostrade, 100 km/h su superstrade o nazionali, 90 km/h su altre strade;

su autostrade, 80 km/h su strade nazionali, 70 km/h su altre strade; su autostrade, 100 km/h su superstrade o nazionali, 90 km/h su altre strade; Massa rimorchiabile: 750 kg ;

; Limiti: solo un asse, il rimorchio deve essere registrato, avere una polizza assicurativa valida e adeguate condizioni tecniche; la velocità massima con un rimorchio è di 10 km/h al di sotto della velocità massima per i motocicli senza rimorchio.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN SLOVENIA

Limite velocità: 100 km/h in autostrada, 90 km/h extraurbane, 50 km/h urbane;

in autostrada, extraurbane, urbane; Limiti: stesse regole dei rimorchi agganciati alle auto.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN SPAGNA

Limite velocità: 108 km /h in autostrada;

/h in autostrada; Massa rimorchiabile:

50% del peso a secco della moto ;

a secco della ; Limiti: rimorchio consentito solo di giorno e con visuale libera.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN SVEZIA

Limite velocità: 80 km/h ;

; Massa rimorchiabile: il peso massimo del rimorchio non può superare la metà del peso a secco della moto meno gli attrezzi o un massimo di 150 kg ;

meno gli attrezzi o un massimo di ; Limiti: il rimorchio non deve essere registrato ma deve avere pneumatici omologati, un numero ID, indicatori, catadiottri, luci dei freni e luci sul retro.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN SVIZZERA

Limite velocità: 80 km/h ;

; Limiti: nessun passeggero nel rimorchio, vignetta separata per il rimorchio sulle autostrade.

MOTO CON GANCIO DI TRAINO E CARRELLO IN REGNO UNITO