Richiamo Honda CBF 300 e CRF 300: perdita olio e rischio incidente

Le Honda CBF 300 e CRF 300 sono state richiamate in Europa per una possibile perdita olio che può verificarsi durante la guida, rappresentando quindi un rischio di incidente e incendio. Lo riporta la Commissione europea in un bollettino in cui si allertano i proprietari del potenziale pericolo riferito alle due Honda. Ecco i dettagli del richiamo diffusi dal Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products) nella segnalazione A12/00985/23.

RICHIAMO HONDA CBF 300 E CRF 300 IN EUROPA

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. Difatti sono gli stessi produttori – come Honda – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie. In genere si tratta di problemi di difettosità o contraffazione di prodotti da ritirare o da controllare. La segnalazione per Honda CBF 300 e CRF 300 è stata notificata dal Portogallo e riguarda un problema di possibile perdita di olio che potrebbe causare la perdita di controllo del veicolo e l’incendio, in base alla fuoriuscita.

HONDA CBF 300 E CRF 300 DA CONTROLLARE CON IL RICHIAMO

Il richiamo Honda CBF 300 e CRF 300 è necessario per scongiurare il rischio di incidente legato all’imperfetta tenuta dei tappi di fusione sul carter motore. L’avviso pubblicato sul portale Safety Gate della Commissione europea specifica che sono coinvolti i seguenti veicoli:

Modelli da controllare: CBF300NA MY 2022 , CRF300LA/LRA MY 2023 ;

da controllare: , ; Tipo e numeri di identificazione : e13*168/2013*00928*01, e13*168/2013*00368*02;

: e13*168/2013*00928*01, e13*168/2013*00368*02; Data di produzione: dall’ 8 dicembre 2022 al 12 gennaio 2023 (CRF300LA/LRA) e dal 19 febbraio 2022 al 02 gennaio 2023 (CBF300NA).

PERDITA OLIO HONDA CBF 300 E CRF 300: PROBLEMA E RICHIAMO

Il difetto Honda CBF 300 e CRF 300 è stato inserito nel richiamo tecnico ufficiale 3NA per scongiurare un potenziale incidente stradale e di incendio. Il bollettino europeo spiega che: “I tappi situati nel coperchio del carter potrebbero staccarsi e l’olio motore caldo potrebbe fuoriuscire, causando lesioni al pilota. L’olio fuoriuscito può finire sullo pneumatico posteriore, causando la perdita di controllo del pilota e può prendere fuoco se finisce sullo scarico caldo. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli”.