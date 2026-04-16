Caschi ai Raggi X: Scorpion EXO-491, se la virtù sta nel mezzo

Il mercato dei caschi moto entry-level sembra oggi dominato da produttori specializzati in prodotti low-cost. I marchi storici hanno davvero abbandonato la fascia di prezzo più accessibile, o sono ancora in grado di offrire caschi convincenti a prezzi competitivi? Per rispondere a questa domanda, nell’ambito della rubrica Caschi ai Raggi X di SICURMOTO.it, che analizza fin nei minimi dettagli i migliori caschi sul mercato, abbiamo testato lo Scorpion EXO-491: un casco integrale semplice, ben costruito e proposto da un brand sinonimo di qualità e sicurezza. Dopo averlo provato su strada, ecco cosa abbiamo scoperto.

SCORPION EXO-491: ESTETICA E DESIGN

Negli anni abbiamo provato tantissimi Scorpion EXO. Sono caschi dall’estetica stupefacente, con grafiche mozzafiato e una cura del dettaglio esagerata. Stavolta però siamo andati sul classico perché il casco nero esalta meglio il design.

Coerente con lo stile di casa, lo Scorpion EXO-491 è un casco dalla linea semplice. Nessuno spigolo inutile che serve solo per fare i fighi. Gli unici solchi sono quelli sulla sommità della testa, indispensabili per indirizzare l’aria e tenere il casco stabile nel vento. Tutta la parte laterale ha una superficie liscia e anche l’imboccatura non ha rifiniture particolarmente complicate. Persino la visiera copre completamente il meccanismo dando un look lineare ed elegante al casco.

La vista frontale e laterale è dominata dalla grossa mentoniera, con la parte bassa che sporge in avanti che gli dà un’aria importante. Al posteriore invece troviamo un piccolo spoiler-estrattore. È lì per catturare il vento in alto, creare depressione e aspirare l’aria calda dall’interno. Una finezza tecnica.

Scorpion non ha mai badato particolarmente al look degli interni e anche il 491 è all’insegna della semplicità. Una imbottitura grigia a tinta unita riveste bene il polistirolo e l’unico tocco di colore sono i passanti rossi del sistema di estrazione di emergenza. La qualità è esente da critiche, ma ci potevamo aspettare qualcosa di più.

SCORPION EXO-491: CARATTERISTICHE TECNICHE

Poche raffinatezze e tanta concretezza nelle scelte tecniche dello Scorpion EXO-491. Il casco copre le taglie dalla XXS alla XXXL e risolve i problemi di molti motociclisti con misure fuori dal comune. La calotta esterna è realizzata in policarbonato, mentre all’interno troviamo il classico polistirene multistrato e il rivestimento Kwikwick C, traspirante e lavabile.

La visiera è predisposta per la pellicola Pinlock Max Vision, da acquistare separatamente. La cerniera utilizza un movimento basculante che blocca la visiera tornando leggermente indietro a ogni scatto.

Sul lato sinistro, integrati nel meccanismo, troviamo sia il comando della visiera solare che il blocco di sicurezza per quella trasparente. Si tratta di una soluzione razionale che abbiamo già visto su altri caschi Scorpion e che permette anche la posizione da città per la ventilazione a basse velocità.

La visiera solare è ampia e offre una buona qualità ottica. Il comando laterale, anziché il classico cursore in basso, è una soluzione poco diffusa ma molto efficace che apprezziamo particolarmente. Buona anche la ventilazione, garantita da tre prese d’aria superiori e una sulla mentoniera. Tutte sono dotate di comando apri-chiudi e risultano facilissime da usare anche indossando i guanti.

SCORPION EXO-491: LA RADIOGRAFIA

La particolarità forte di questo casco in policarbonato, è l’assenza dei bottoncini metallici che di solito bloccano l’interno. Manca anche il solito filo metallico per azionare la visiera scura. Sono sottigliezze che poi ripagano con il peso ridotto.

Nel meccanismo della visiera troviamo sia due piccole molle elicoidali per il sistema di sgancio rapido e altre molle tonde per il movimento basculante. Abbiamo anche scoperto che la S sulla fronte, è di plastica.

Di metallo invece sono le viti che fissano i perni della predisposizione Pinlock. Si tratta di una soluzione che consente la regolazione fine della pellicola.

Sopra la fronte si vede chiaramente la visiera oscurata, chiusa nel suo alloggiamento, mentre quell’ombra rotonda sotto la posizione delle orecchie, è l’alloggiamento per gli altoparlanti del sistema Bluetooth.

SCORPION EXO-491: LA PROVA SU STRADA

Indossiamo il casco con grande facilità, grazie all’imboccatura ampia e morbida. Ci aspetta un interno sostenuto, che nei primi momenti sarà un po’ stretto alle tempie, ma nessuna paura: è una cosa normalissima. I caschi devono prendere la forma come le scarpe. Tra un giorno o due, sarà come averlo sempre avuto.

Su strada lo sentiamo bilanciato e ben aderente alla testa, merito dell’imbottitura “tosta”. Anche se lo Scorpion EXO-491 pesa circa 1450 grammi, ci sembra molto più leggero. L’abitabilità davanti al viso non brilla per volumetria, ma non è nemmeno sacrificata come i caschi sportivi di una volta.

Con i guanti muoviamo tutte le prese d’aria, il comando della visiera parasole e quello del blocco della visiera principale. Tutto funziona benissimo, anche se il blocco, posizionato in maniera così diversa dal solito, richiede un minimo di abitudine. Ovviamente si tratta di un problema che riguarda il vostro povero tester, che cambia un casco alla settimana. Voi, una volta comprato lo Scorpion EXO-491, ci farete la mano e non ci penserete più.

Con quelle belle prese d’aria, ci aspettavamo una bella arietta fresca sulla testa anche andando piano, invece niente. Siamo lì a pensare come bocciare severamente il casco, quando ci accorgiamo che la visiera non si sta appannando e comunque, non stiamo sudando. Ecco il trucco: il 491 ha un sistema di ventilazione diffusa che riesce a rinfrescare senza essere percepito dal pilota. Dopo un’ora sotto il sole, con un casco nero, non possiamo fare altro che promuoverlo.

Per provare la rumorosità di un casco, il tester è abituato ad alzarsi sulla sella. Nel flusso di aria diretta, il casco si esprime al meglio e risulta più silenzioso. Non è così per lo Scorpion EXO-491, che invece rende meglio dietro il cupolino. Il motivo è che la calotta del caso funziona molto bene aerodinamicamente e l’unico rumore udibile, arriva da sotto.

SCORPION EXO-491: SÌ O NO?

Con un prezzo di listino che parte da 149 €, lo Scorpion EXO-491 è più economico del peggiore casco cinese. Dalla sua però ha un nome “pesante” e una qualità costruttiva senza se e senza ma.

È comodo, bello, e funziona bene. Ci sarebbe piaciuto pesasse un po’ in meno, ma poi sarebbe costato di più ed avrebbe tradito la sua missione.

Lo consigliamo decisamente a chi vuole un casco integrale “da battaglia“, per avere la testa al sicuro senza spendere una fortuna. È adatto praticamente a tutti i tipi di mezzi, ma andrà decisamente meglio su moto con un minimo di cupolino.

Oltre alla città, può essere usato sia per viaggiare che per correre e tutto sommato è difficile trovare delle controindicazioni all’utilizzo dello Scorpion EXO-491, che senza eccellere in nulla, non delude nemmeno mai. Una specie di penna Bic, che andrà bene per tutto, tranne forse per le moto ad alte prestazioni, che richiedono caschi con caratteristiche più precise e cinturino a doppio anello.