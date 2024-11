I caschi moto ad EICMA 2024: tutte le novità per Brand

L’edizione 2024 di EICMA si preannuncia ricca di novità anche per quanto riguarda i caschi moto. I principali produttori del settore presenteranno le loro collezioni 2025, caratterizzate da tecnologie innovative, design accattivanti e un’attenzione sempre maggiore alla sicurezza. Ecco un’anteprima di cosa aspettarsi dai brand più importanti.

TRIUMPH E ARAI: COLLABORAZIONE PRESTIGIOSA

Triumph Motorcycles annuncia la nascita di una prestigiosa collaborazione con Arai, dando vita a una gamma di caschi co-brandizzati. Ispirata all’elegante immagine del costruttore britannico, la collezione si avvarrà della tecnologia e dell’attenzione per la sicurezza di Arai.

La gamma comprende quattro modelli:

Concept-XE: casco stradale dal look classico;

casco stradale dal look classico; Quantic: modello sportivo;

modello sportivo; MX-V Evo: dedicato all’offroad;

dedicato all’offroad; Tour X-5: il top di gamma per i grandi viaggiatori.

I caschi, disponibili in diverse taglie e colorazioni, saranno commercializzati a partire dalla primavera 2025.

SCORPIONEXO A EICMA 2024: INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

ScorpionExo, azienda specializzata nella produzione di caschi, presenterà a EICMA la sua collezione 2025, con i modelli Apex EXO-GT SP Air, ADF-9000 Carbon Air, EXO-Z1 e Exo R1 Evo II Air. Quest’ultimo, fiore all’occhiello del brand per il segmento racing, si distingue per:

Calotta in Ultra-TCT: materiale leggero che si deforma progressivamente in caso di impatto;

materiale leggero che si deforma progressivamente in caso di impatto; Sistema Air Fit: consente di gonfiare e sgonfiare i cuscini interni per una calzata personalizzata;

consente di gonfiare e sgonfiare i cuscini interni per una calzata personalizzata; Sistema di estrazione rapida dei guanciali E.R.S. (Emergency Release System);

Chiusura ad anello “Doppia-D” in titanio leggero;

Esclusivo sistema antiappannamento.

Presso il Padiglione 18 – Stand E60, ScorpionExo organizzerà diverse attività per i visitatori, tra cui la presenza del pilota Alex Rins (10 novembre), sessioni di montaggio dei caschi e la possibilità di testare i nuovi dispositivi di comunicazione Bluetooth EXOCOM.

NOLAN A EICMA 2024 LA COLLEZIONE 2025

Nolan Group presenterà a EICMA 2024 (Padiglione 14 | Stand E04) la sua collezione 2025, caratterizzata da grafiche di tendenza e da una spiccata personalità. Le nuove colorazioni, ispirate al design contemporaneo e allo streetwear, trasformano il casco in un accessorio di stile che va oltre la sua funzione protettiva. Per dare maggiore risalto alle tinte e alle grafiche, il logo Nolan è stato ridimensionato e le decalcomanie con il nome del modello sono state eliminate. Schemi geometrici, finiture multistrato ed effetti iridescenti si alternano alle superfici opache, creando giochi di luce e colore sorprendenti.

Anche i tessuti interni presentano novità, con l’introduzione dei toni sabbia e grigio accanto al classico nero. Il catalogo è organizzato in quattro aree: Speeding, Travelling, Commuting ed Exploring, per una suddivisione chiara tra caschi sportivi, da viaggio, urbani e da avventura.

KABUTO A EICMA 2024: TRADIZIONE E STILE

Kabuto, brand giapponese sinonimo di sicurezza e tradizione, rinnova la sua presenza a EICMA 2024 (Stand D60 del Padiglione 13). Il marchio, che da sempre protegge le teste dei guerrieri giapponesi e ora quelle di piloti e motociclisti in tutto il mondo, si affida alla sua filosofia di stile, tradizione e sicurezza per conquistare il pubblico. Numerosi piloti professionisti, tra cui Aleix Espargaró, Michele Pirro, Collin Veijer, Jeremy Alcoba, Tito Rabate, Remy Gardner, Yari Montella e Beatriz Neila Santos, scelgono Kabuto per affrontare le loro competizioni. Per celebrare questi campioni, il brand esporrà i caschi da loro utilizzati.

Tra i modelli presenti a EICMA:

F-17 GP Mips: casco integrale;

casco integrale; Ryuki: modulare;

modulare; Exceed: open face;

open face; Geosys: casco da offroad.

Tutti i modelli sono disponibili in diverse taglie, colorazioni e grafiche.

BLAUER A EICMA 2024

Blauer H.T. torna a EICMA dopo due anni di assenza, con uno stand all’avanguardia (E23, Padiglione 14) dove presenterà la sua nuova collezione di abbigliamento e caschi.

Tra i modelli di punta:

FF-01: casco integrale con doppia calotta in fibra Pre-preg ed EPS multistrato a densità differenziata. Interni removibili, doppia visiera antigraffio predisposta per Pinlock e sistema di chiusura Double D;

casco integrale con doppia calotta in fibra Pre-preg ed EPS multistrato a densità differenziata. Interni removibili, doppia visiera antigraffio predisposta per Pinlock e sistema di chiusura Double D; DJ-01: demi-jet con doppia calotta in ABS e doppia visiera antigraffio. Dotato di prese d’aria superiori e posteriori per una ventilazione ottimale e chiusura micrometrica a sgancio rapido;

demi-jet con doppia calotta in ABS e doppia visiera antigraffio. Dotato di prese d’aria superiori e posteriori per una ventilazione ottimale e chiusura micrometrica a sgancio rapido; JJ-01: jet touring in ABS, disponibile in due calotte. Visiera esterna antigraffio e visiera interna fumé.

Nello stand Blauer H.T., i visitatori potranno ammirare anche i caschi Pilot e Pod, entrambi realizzati in fibra di vetro.

SENA A EICMA 2024

SENA, leader mondiale nei sistemi di comunicazione per motociclisti, presenta a EICMA (Pad.15, Stand M49) la rivoluzionaria tecnologia Wave Intercom. Basata sul sistema VoIP (Voice Over IP), questa tecnologia offre una connettività virtualmente illimitata sotto copertura di rete cellulare, superando i limiti di portata del Bluetooth e del Mesh Intercom.

In caso di perdita del segnale cellulare, Wave Intercom passa automaticamente al sistema Sena Mesh Intercom e viceversa, garantendo una comunicazione senza interruzioni. SENA introduce anche il nuovo algoritmo Mesh 3.0, che migliora la chiarezza audio, la stabilità della connessione e il consumo energetico rispetto alla versione precedente.

Il nuovo interfono top di gamma SENA 60S e il casco Phantom, omologato DOT ed ECE, saranno i primi prodotti a integrare queste tecnologie innovative. Entrambi i prodotti sono ottimizzati per l’utilizzo in moto, con altoparlanti Harman Kardon di seconda generazione e sistema di riduzione del rumore AINR (Artificial Intelligence Noise Reduction) basato sull’intelligenza artificiale, per un’esperienza audio di alta qualità. La gestione completa dei dispositivi è possibile tramite l’app Sena Wave Intercom, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play.