Michelin partner All-Enduro: le 4 tappe delle gare MTB

Michelin consolida ulteriormente il proprio impegno nel mondo delle competizioni ciclistiche annunciando la sponsorizzazione ufficiale del circuito ALL-ENDURO. Questa nuova iniziativa si affianca alla già significativa collaborazione quinquennale con la Whoop UCI MTB World Series, segnando un passo ulteriore nella strategia del costruttore di pneumatici di presidiare con decisione le principali discipline del ciclismo agonistico, sia su strada che nelle specialità gravity.

LABORATORIO SU PISTA PER L’INNOVAZIONE TECNICA MICHELIN

Il circuito All-Enduro debutterà il 12 aprile all’Isola d’Elba, nella splendida cornice di Lacona, e si articolerà in un totale di quattro tappe che attraverseranno alcune delle località più suggestive d’Italia. Un’occasione che unisce performance tecnica e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti e agli appassionati un’esperienza di gara ad alto contenuto emozionale.

In qualità di sponsor, Michelin non solo brandizzerà i percorsi gara, ma sarà presente con uno stand dedicato in ogni tappa del circuito, dove verranno presentate tutte le novità della propria gamma Enduro. I visitatori potranno conoscere da vicino i prodotti di punta del marchio, frutto di una ricerca tecnologica all’avanguardia e di una continua collaborazione con atleti professionisti.

LA GAMMA DI PNEUMATICI MICHELIN PER MTB

Tra le linee protagoniste, spiccano:

Wild Enduro, pensata per affrontare i percorsi più tecnici e impegnativi con massima aderenza e controllo;

E-Wild, progettata specificamente per le bici a pedalata assistita, con una struttura rinforzata e una mescola ad alta resistenza;

DH, la gamma da downhill per eccellenza, sinonimo di prestazioni e robustezza sui tracciati più estremi.

Numerosi atleti di alto livello utilizzeranno pneumatici Michelin durante il circuito, testandone l’efficacia in condizioni reali e su superfici eterogenee, dal fondo roccioso al terreno bagnato, dalle discese tecniche ai tratti più veloci.

LE TAPPE DEL CIRCUITO ALL-ENDURO 2024

Il calendario prevede quattro appuntamenti:

12-13 aprile – Lacona, Isola d'Elba (LI)

24-25 maggio – Santo Stefano d'Aveto (GE)

19-20 luglio – Sauze d'Oulx (TO)

20-21 settembre – Valdilana Trivero, Oasi Zegna (BI)

Ogni tappa offrirà un mix di spettacolo sportivo e coinvolgimento diretto con il pubblico, in un contesto che celebra la natura, la sfida e il progresso tecnologico.