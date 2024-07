Test bici elettriche fino a 25 km/h: 10 modelli nella classifica ADAC

L’Automobile Club Tedesco (ADAC) ha recentemente condotto un test approfondito su dieci biciclette elettriche economiche, appartenenti alla categoria Pedelec, che assistono la pedalata fino a una velocità massima di 25 km/h. L’obiettivo del test era valutare le prestazioni complessive di questi modelli, tutti con un prezzo inferiore ai 2.000 euro, in termini di guida, manovrabilità, sicurezza e presenza di sostanze nocive. Ecco i risultati e in fondo all’articolo la classifica completa.

IL TEST ADAC SULLE BICI ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA

Le biciclette elettriche testate non offrono tecnologie all’avanguardia, come ci si potrebbe aspettare considerando il loro prezzo contenuto. Tuttavia, le prestazioni di guida, frenata e durata della batteria sono state considerate determinanti per la valutazione complessiva dei tecnici tedeschi. È emerso che molte di queste Pedelec presentano limiti o lacune importanti, come una breve autonomia della batteria e tempi di ricarica prolungati, oltre a problemi legati alla trazione e al peso. Qui puoi approfondire i risultati del test sulle mountain bike elettriche. Ecco i risultati del test.

PRESTAZIONI DI GUIDA E FRENATA DELLE BICI ELETTRICHE NEL TEST

Il test ha rivelato differenze marcate tra i modelli in termini di prestazioni di guida e frenata. Le biciclette Deruiz Trekking Quartz e Fischer Cita 2.2i hanno ottenuto le migliori valutazioni complessive. La Deruiz ha impressionato con un’autonomia di 73 chilometri, un comportamento di guida stabile e fluido, e freni efficaci. Anche la Fischer Cita 2.2i ha mostrato un buon sistema di guida, sebbene il suo peso di 28,8 kg la renda una delle più pesanti del test.

AUTONOMIA BATTERIA DELLE BICI ELETTRICHE NEL TEST

Commentando i risultati del test, l’ADAC raccomanda di preferire bici elettriche con un’autonomia della batteria di almeno 50 chilometri. Tuttavia, alcuni modelli come l’Heybike hanno raggiunto solo 35 chilometri. Al contrario, la Fischer ha superato le aspettative con 84 chilometri di autonomia sul banco di prova.

TEMPI DI RICARICA DELLE BICI ELETTRICHE NEL TEST

Un altro aspetto critico emerso dal test riguarda i tempi di ricarica. La Grundig, ad esempio, richiede oltre 9 ore per una ricarica completa, un tempo significativamente lungo rispetto ad altri modelli. La Prophete, invece, ha mostrato tempi di ricarica più rapidi, con una batteria completamente carica in poco più di 3 ore.

SICUREZZA E SOLIDITÀ DELLE BICI ELETTRICHE NEL TEST

Il test di sicurezza ha mostrato che, sebbene nessun modello abbia completamente fallito, le prestazioni dei freni variano notevolmente. I freni a disco meccanici di Mokwheel, Grundig, Decathlon e Deruiz hanno dimostrato prestazioni ragionevoli, mentre i freni a disco idraulici di Lidl/Crivit e Heybike hanno ottenuto risultati mediocri.

PRESENZA DI SOSTANZE NOCIVE NELLE BICI ELETTRICHE DEL TEST

La presenza di sostanze nocive è stata un altro criterio di valutazione importante. Solo la Urban E-Bike Y.2 della marca Crivit di Lidl è risultata completamente priva di sostanze inquinanti. Altri modelli, come quelli di Grundig e Mokwheel, hanno mostrato livelli di naftalene e DEHP nelle maniglie e nella sella, sostanze sospettate di essere cancerogene o tossiche con effetti sulla fertilità.

Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica del test bici elettriche a tutta larghezza.