Misano 2025 MotoGP: biglietti e prezzi del Gran Premio

Tra poco più di un mese il circuito di Misano ospiterà il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesima prova del motomondiale 2025 e secondo appuntamento sul suolo italiano dopo il GP del Mugello di giugno. Un appuntamento da non perdere soprattutto per gli appassionati di MotoGP che avranno la possibilità di vedere dal vivo i grandi protagonisti del circus, dal fenomenale Marc Marquez ormai lanciato alla conquista del titolo al nostro Pecco Bagnaia in cerca di riscatto. I biglietti sono già in vendita, andiamo a scoprire prezzi e disponibilità.

GP MISANO 2025: QUANDO SI SVOLGE IL GRAN PREMIO MOTOGP

Il circuito di Misano Adriatico, in Emilia Romagna, è lungo 4226 metri e si snoda attraverso 16 curve. Inaugurato nel 1972, ha ospitato per la prima volta il motomondiale nel 1985 e per alcuni anni è diventato teatro del Gran Premio d’Italia di motociclismo, prima del definitivo trasferimento della corsa al circuito del Mugello. Dal 2007 è la sede del GP di San Marino e, in tre occasioni anche del GP dell’Emilia Romagna. Dal 2012 il circuito di Misano è intitolato alla memoria di Marco Simoncelli.

Il GP Misano 2025 si svolgerà nel week-end del 12, 13 e 14 settembre 2025 e sarà valido come sedicesima prova del mondiale MotoGP. Nella giornata di venerdì si correranno le libere, al sabato le qualifiche e la Sprint Race e la domenica il Gran Premio. Oltre alla MotoGP si disputeranno gare e qualifiche delle classi Moto2, Moto3, MotoE e Red Bull Rookies Cup.

BIGLIETTI E PREZZI DEL GRAN PREMIO DI MISANO NEL 2025

Per il GP di Misano 2025 sono disponibili biglietti per la singola giornata o abbonamenti per due o tre giorni. Ci sono inoltre i cosiddetti pacchetti VIP che includono insieme alle gare diverse altre esperienze (ad esempio biglietto + albergo o ingresso al VIP Village). Ecco tutti i prezzi:

Abbonamento 3 giorni Venerdì-Domenica

TRIBUNA CENTRALE PARTENZA: 390,00 €

TRIBUNA MISANINO: 290 €

TRIBUNA A / B / C: 285,00 €

TRIBUNA D: 200,00 €

TRIBUNA D RIDOTTO FM/FO/U16: 180,00 €

TRIBUNA D TOP: 265,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA: 240,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA GOLD: 265,00 €

PRATO 1: 145,00 €

PRATO 1 RIDOTTO FM/FO/U16: 130,00 €

PRATO 2: 110,00 €.

Abbonamento 2 giorni Sabato-Domenica

TRIBUNA CENTRALE PARTENZA: 350,00 €

TRIBUNA MISANINO: 260,00 €

TRIBUNA A / B / C: 255,00 €

TRIBUNA D: 175,00 €

TRIBUNA D RIDOTTO FM/FO/U16: 157,50 €

TRIBUNA D TOP: 235,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA: 210,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA GOLD: 235,00 €

PRATO 1: 120,00 €

PRATO 1 RIDOTTO FM/FO/U16: 108,00 €

PRATO 2: 90,00 €.

Biglietto 1 giorno Domenica

TRIBUNA CENTRALE PARTENZA: 285,00 €

TRIBUNA MISANINO: 210,00 €

TRIBUNA A / B / C: 205,00 €

TRIBUNA D: 135,00 €

TRIBUNA D RIDOTTO FM/FO/U16: 121,50 €

TRIBUNA D TOP: 185,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA: 155,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA GOLD: 185,00 €

PRATO 1: 90,00 €

PRATO 1 RIDOTTO FM/FO/U16: 81,00 €

PRATO 2: 70,00 €

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI TRIBUNE: 5,00 € (solo se accompagnato da un adulto con biglietto)

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI PRATI: 1,00 € (solo se accompagnato da un adulto con biglietto).

Biglietto 1 giorno Sabato

TRIBUNA CENTRALE PARTENZA: 125,00 €

TRIBUNA MISANINO: 95,00 €

TRIBUNA A / B / C: 95,00 €

TRIBUNA D: 82,00 €

TRIBUNA D RIDOTTO FM/FO/U16: 73,50 €

TRIBUNA D TOP: 95,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA: 95,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA GOLD: 95,00 €

PRATO 1: 50,00 €

PRATO 1 RIDOTTO FM/FO/U16: 45,00 €

PRATO 2: 40,00 €

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI TRIBUNE: 5,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16)

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI PRATI: 1,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16).

Biglietto 1 giorno Venerdì

TRIBUNA CENTRALE PARTENZA: 45,00 €

TRIBUNA MISANINO: 35,00 €

TRIBUNA A / B / C: 35,00 €

TRIBUNA D: 27,00 €

TRIBUNA D RIDOTTO FM/FO/U16: 24,00 €

TRIBUNA D TOP: 35,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA: 35,00 €

TRIBUNA BRUTAPELA GOLD: 35,00 €

PRATO 1: 25,00 €

PRATO 1 RIDOTTO FM/FO/U16: 22,00 €

PRATO 2: 20,00 €

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI TRIBUNE: 5,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16)

RIDOTTO BAMBINO 0-12 ANNI PRATI: 1,00 € (solo in abbinamento a biglietti o abbonamenti interi/U16).

I biglietti del GP Misano 2025 si possono acquistare su questi siti web:

Tickets MotoGP

TicketOne

MotoGP Premier (pacchetti VIP).

CALENDARIO MOTOGP 2025

Con il ritorno del Gran Premio d’Argentina e del Gran Premio della Comunità Valenciana (cancellati la scorsa stagione), del Gran Premio della Repubblica Ceca dopo quattro anni e del Gran Premio d’Ungheria per la prima volta dal 1992, il calendario della MotoGP 2025 è composto da 22 gare. Esordio il fine settimana del 2 marzo in Thailandia, per finire poi il 15 e 16 novembre a Valencia.