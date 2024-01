È la domanda che tutti gli appassionati di motociclismo si sono fatti almeno una volta nella vita: quanto costa una moto della MotoGP? Inutile specificare che i bolidi da competizione sono molto diversi dalle moto che si possono acquistare in concessionaria, anche se portano sovente lo stesso nome. A differenza dei modelli di serie, realizzati per circolare su strada nel rispetto di determinati parametri, le moto da gara sono progettate unicamente per vincere le corse. Utilizzano pertanto un motore decisamente più potente e sono costruite con materiali di altissima qualità per massimizzare le prestazioni. Per comprendere il costo di una moto della MotoGP, occorre quindi considerare vari fattori.

QUANTO COSTA UNA MOTO DELLA MOTOGP: I FATTORI DA CONSIDERARE

Iniziamo proprio dal motore: le MotoGP possono avere una cilindrata massima di 1000 cm³ e massimo 4 cilindri. La potenza che arrivano a esprimere è di 250 CV circa, toccando a volte anche i 280 CV, e raggiungono una velocità di 350 km/h. Un motore del genere costa tra 300 mila e 750 mila euro.

La ciclistica di una moto della MotoGP è realizzata con materiali di pregio, come la fibra di carbonio per le carenature e il magnesio per i cerchioni. Il telaio, il forcellone e le sospensioni possono costare anche centinaia di migliaia di euro.

L’elettronica è un altro componente fondamentale di una moto che partecipa al campionato MotoGP. I sistemi di controllo di trazione, di frenata e di gestione del motore sono estremamente sofisticati e anche in questo caso arrivano a costare cifre a cinque zeri.

Altri componenti che contribuiscono a far lievitare il costo di una moto della MotoGP sono gli pneumatici, i freni, i radiatori, e i sistemi di scarico. Il costo di questi componenti varia a seconda delle specifiche richieste da ciascun team.

Ovviamente occorre tener conto anche dei costi di ricerca e sviluppo. Gli ingegneri delle case motociclistiche lavorano senza sosta per migliorare la velocità, la maneggevolezza e l’affidabilità delle moto, con tante ore trascorse nella galleria del vento per sviluppare l’aerodinamica, in simulazioni avanzate e in test in pista per ottimizzare ogni aspetto.

Alla luce di questi e di altri fattori, una moto della MotoGP costa da un minimo di 1 milione a un massimo di 5 milioni di euro, inclusi quelli per la ricerca e per lo sviluppo del mezzo.

COSTO DI UNA MOTOGP: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Finita qui? Neanche per sogno: non vanno infatti trascurati i costi, sempre altissimi, di manutenzione e riparazione. Non è come portare la moto dal meccanico e cavarsela con qualche centinaia di euro. Una banalissima scivolata per alcuni metri, con danni molto limitati, comporta generalmente una spesa tra 15 e 20 mila euro per sostituire carene, poggiapiedi, leve, freno posteriore o altri elementi che potrebbe essere danneggiati. Invece un disarcionamento un po’ più violento, con la moto che rimbalza più volte sul terreno, può costare 100 mila euro per ricostruire cerchioni, dischi freno, sospensioni, radiatore e tutta la sensoristica. Se invece l’impatto danneggia le parti più critiche della moto con danni al forcellone, al telaio, all’elettronica interna, al serbatoio del carburante o al motore, le riparazioni possono raggiungere anche il mezzo milione di euro.