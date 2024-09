Immatricolazioni due ruote: -2,5% ad agosto, crescono solo le moto

Il mercato delle due ruote a motore in Italia, rappresentato principalmente da moto, scooter e ciclomotori, continua a mostrare segnali di vivacità, nonostante alcune fluttuazioni nel corso dei mesi estivi. L’ultima analisi rilasciata dall’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA) propone focus dettagliato delle dinamiche di mercato nel mese di agosto, in crescita o in contrazione a seconda delle aree specifiche.

NUMERI MERCATO MOTO DI AGOSTO 2024

Nel mese di agosto 2024, il mercato delle due ruote ha subito un leggero rallentamento, con una flessione complessiva del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono stati immatricolati complessivamente 17.853 veicoli, un dato contrastante con la domanda del periodo estivo. Questa flessione è stata trainata principalmente dal calo delle vendite di scooter e ciclomotori, mentre le moto hanno continuato a registrare una performance positiva. In dettaglio:

le moto hanno segnato una crescita del 2% , con 7.491 unità immatricolate;

hanno segnato una , con 7.491 unità immatricolate; gli scooter ha visto un calo del 4,04% , con 9.362 veicoli venduti;

ha visto un , con 9.362 veicoli venduti; i ciclomotori hanno subito una contrazione del 18,43%, portando a soli 1.000 mezzi messi sul mercato;

ANDAMENTO DEL MERCATO MOTO NEI PRIMI OTTO MESI DEL 2024

Nonostante il calo registrato ad agosto, il mercato a due ruote a motore in Italia mostra un trend positivo su base annuale. Nei primi otto mesi del 2024, infatti, si è registrata una crescita del 5,39% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un totale di 272.722 veicoli venduti.

Le moto continuano a essere il segmento trainante, con un incremento del 7,99% e un totale di 120.854 unità vendute. Anche gli scooter hanno registrato una buona performance, con una crescita del 4,41%, pari a 139.109 veicoli immatricolati. Tuttavia, i ciclomotori continuano a rappresentare il punto debole del mercato, con una flessione del 6,35% e solo 12.759 unità vendute nel periodo considerato. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

IL MERCATO DEI VEICOLI ELETTRICI ANCHE AD AGOSTO IN CALO

Un aspetto particolarmente rilevante dell’analisi ANCMA riguarda il mercato dei veicoli elettrici, che continua a registrare risultati negativi. Ad agosto 2024, le vendite di veicoli elettrici hanno subito un calo del 13,78%, con soli 588 veicoli venduti. Il dato riportato è indicativo di una difficoltà persistente nel settore, che ormai da otto mesi consecutivi chiude in negativo, nonostante gli ecoincentivi moto. In particolare, il segmento dei ciclomotori elettrici ha registrato una contrazione del 32,75%, con appena 191 unità vendute, mentre gli scooter elettrici hanno mantenuto le stesse cifre di agosto 2023, con 368 unità immatricolate.

Su base annua, il mercato dei veicoli elettrici a due ruote ha registrato un calo complessivo del 22,09%, con un totale di 7.264 mezzi venduti. Questo dato evidenzia la necessità di interventi mirati per incentivare l’adozione di veicoli elettrici, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.