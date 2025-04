Immatricolazioni moto in ripresa: il mercato chiude a -6% a marzo

L’inizio del 2025 per il settore delle due ruote e dei quadricicli ha risentito dell’effetto delle nuove normative sulle emissioni, con l’entrata in vigore delle nuove normative anti emissioni moto. Tuttavia, il mercato mostra segnali di ripresa a marzo, soprattutto nel comparto degli scooter, mentre le moto e i ciclomotori faticano ancora a recuperare il terreno perso. Ecco nel dettaglio il bilancio pubblicato da ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori).

MARZO IN RIPRESA PER IL MERCATO DELLE DUE RUOTE

Dopo due mesi difficili, marzo ha portato un contenimento delle perdite per il mercato delle due ruote. Secondo i dati ANCMA Confindustria, sono stati immatricolati 33.311 veicoli, segnando un calo ridotto al -6,57% rispetto allo stesso mese del 2023.

Il segmento degli scooter è stato il protagonista della ripresa, con un incremento del 5,48% e 17.647 unità vendute.

è stato il protagonista della ripresa, con un e 17.647 unità vendute. Al contrario, le moto hanno registrato una riduzione del 14,84% , fermandosi a 14.848 immatricolazioni.

hanno registrato una , fermandosi a 14.848 immatricolazioni. Ancora critici i dati per i ciclomotori, che con 816 unità immatricolate segnano un calo del 45,12%.

BILANCIO DEL PRIMO TRIMESTRE: DATI IN CALO MA PROSPETTIVE MIGLIORI

Nel periodo gennaio-marzo 2025, il mercato delle due ruote ha registrato un calo complessivo del 13,22% rispetto allo stesso trimestre del 2023, con un totale di 73.908 veicoli immatricolati. Le moto sono il segmento più colpito, con una flessione del 21,82% e 31.327 unità vendute. Gli scooter, grazie alla ripresa di marzo, limitano le perdite al 2,21% con 40.443 immatricolazioni. I ciclomotori, invece, continuano a soffrire, segnando un calo del 42,80% con 2.138 mezzi venduti. La prospettiva è sicuramente migliore se si considerano i dati delle vendite di febbraio in contrazione del 14%.

MERCATO ELETTRICO A DUE RUOTE: IN ATTESA DI UNA RIPARTENZA CONCRETA

Il comparto elettrico non è ancora riuscito a riprendersi del tutto, complice il ritardo nell’operatività degli incentivi per l’acquisto di veicoli a zero emissioni, sbloccati solo il 18 marzo. A marzo il mercato delle due ruote elettriche ha subito un calo del 44,60%, con 605 unità vendute. Su base trimestrale, la flessione si attesta al 32,31%, con 1.460 veicoli registrati. Per l’ANCMA le prospettive di aprile saranno cruciali per comprendere la reale capacità del settore di ripartire.

QUADRICICLI: UN SETTORE IN DIFFICOLTÀ, MA POSITIVO PER L’ELETTRICO

Il mercato dei quadricicli ha continuato a registrare cali significativi per il secondo mese consecutivo, con una contrazione del 29,84% e 978 unità immatricolate a marzo. Analizzando nel dettaglio i dati, emerge che il segmento termico ha subito un drastico crollo dell’82,62%, con sole 93 unità vendute, a causa dell’adeguamento alle normative Euro 5+. In controtendenza, il mercato dei quadricicli elettrici ha segnato un incremento del 3,03%, con 885 immatricolazioni, confermando un interesse crescente per la mobilità sostenibile.