Moto Euro 5+: cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Le moto e gli scooter Euro 5+ sono commercializzati già dal 2024, con una serie di adeguamenti agli standard tecnici di omologazione europei. In questo articolo parliamo delle novità dell’omologazione moto Euro 5+, cosa prevede e da quando si potranno vendere e comprare solo motocicli omologati Euro 5+.

Aggiornamento del 9 dicembre 2024: entrata in vigore della norma Euro 5+ per le nuove immatricolazioni.

DAL 2024 SCOOTER E MOTO EURO 5+

La norma Euro 5 per le moto è scattata a gennaio 2020 e da allora tutti i motocicli di nuova omologazione devono rispettare questo standard UE, mentre dal 1° gennaio 2021 l’obbligo è stato esteso alle moto immatricolate nuove. La data delle prossime norme Euro 5+ è già fissata e ad aiutarci a fare chiarezza sulle novità è il TÜV Italia. Per tutti i veicoli di categoria L scatteranno le nuove procedure di omologazione. Saranno coinvolti quindi i veicoli che secondo le direttive comunitarie rientrano in queste categorie:

ciclomotori ;

; motocicli ;

; motocicli da fuori strada a quattro ruote (quad);

a quattro ruote (quad); altri piccoli veicoli a motore con tre o quattro ruote.

L’ obbligo Euro 5+ per moto e scooter avrà partenze scaglionate:

moto di nuova omologazione Euro 5+ dal 1° gennaio 2024 ;

; moto di nuova immatricolazione Euro 5+ dal 1° gennaio 2025;

Per le moto trial ed enduro, scatterà invece lo standard Euro 5 dal dal 1° gennaio 2024 (nuove omologazioni) e dal dal 1° gennaio 2025 (nuove immatricolazioni), salvo eccezionali deroghe.

OMOLOGAZIONE MOTO: COME FUNZIONA

Spesso e volentieri leggiamo post in cui si parla indistintamente di omologazione e immatricolazione come se fossero la stessa cosa. Ma cos’è in realtà l’omologazione di un veicolo? L’omologazione è il termine che definisce l’intero processo di approvazione di un veicolo, che abbiamo spiegato in questo approfondimento. Si traduce in un certificato rilasciato dall’autorità preposta, che consente a un prodotto di entrare in quel mercato. Il processo omologativo inizia con l‘accreditamento seguito dai test in accordo a norme e direttive. Prosegue poi con la preparazione di relazioni tecniche da trasmettere ai dipartimenti dei trasporti dei vari Ministeri europei per l’ottenimento dell’approvazione finale.

MOTO E SCOOTER EURO 5+: COSA CAMBIA CON LA NUOVA OMOLOGAZIONE

Lo standard Euro 5+ introduce diverse novità, come ad esempio la diagnosi OBD 2, adottata parzialmente sulle attuali omologazioni moto Euro 5, test di durabilità più severi e probabili riduzioni alla rumorosità. I nuovi requisiti di omologazione nel dettaglio includeranno: