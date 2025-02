Immatricolazioni Moto: l’Euro 5+ frena le vendite, -14% a gennaio

L’entrata in vigore dello standard Euro5+ dal 1° gennaio 2025 ha avuto un impatto significativo sul mercato delle due ruote. I dati diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) rivelano un calo complessivo del 14,4% nelle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa contrazione segue il surplus di vendite registrato a dicembre 2024, legato alla necessità di immatricolare modelli non conformi al nuovo standard prima della fine dell’anno.

GENNAIO IN FLESSIONE: ANALISI DEL MERCATO A DUE RUOTE

Il mercato delle due ruote ha chiuso il primo mese del 2025 con una riduzione del 14,4%, totalizzando 18.097 unità vendute. A soffrire maggiormente sono state le moto, con un calo drastico del 25,79% e 6.964 veicoli targati. Gli scooter, invece, hanno mostrato una maggiore stabilità, con una flessione più contenuta dell’1,42%, corrispondente a 10.548 unità immatricolate. Il segmento più penalizzato è stato quello dei ciclomotori, che hanno registrato un crollo del 42,31%, fermandosi a 585 unità vendute.

QUADRICICLI IN CONTROTENDENZA: +52% A GENNAIO 2025

In netta controtendenza rispetto agli altri segmenti, il mercato dei quadricicli continua la sua espansione, come abbiamo scritto anche nel 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it. Grazie a una maggiore presenza di veicoli elettrici (45% del totale) non soggetti alla normativa Euro5+, le vendite sono aumentate del 52,08%, raggiungendo 1.463 unità. Il segmento trainante è quello dei quadricicli leggeri per il trasporto di persone, che ha registrato una crescita del 53,19%, con 1.247 veicoli immatricolati. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

MERCATO ELETTRICO A DUE RUOTE ANCORA IN STALLO

Nonostante la crescita della mobilità sostenibile, il settore delle due ruote elettriche fatica a decollare. A gennaio, il mercato ha subito una contrazione del 21,94%, con sole 281 unità vendute. Gli scooter elettrici, in particolare, hanno segnato un calo del 19,90%, con 161 immatricolazioni. L’effetto rimbalzo del surplus di vendite di fine 2024 potrebbe continuare a influenzare i dati del primo trimestre 2025, secondo l’ANCMA.