Incentivi moto elettriche Lombardia 2025: come richiederli

La Regione Lombardia ha messo sul piatto 2 milioni di euro per incentivare l’acquisto di moto elettriche o di cargo-bike, sempre elettrici, nell’ambito di un progetto più ampio per il rinnovo del parco veicolare che prevede contributi anche per autovetture e per la sola radiazione di veicoli. Il bando è stato aperto lo scorso 3 aprile vediamo dunque come si richiedono gli incentivi 2025 per moto elettriche in Lombardia.

INCENTIVI MOTO ELETTRICHE LOMBARDIA 2025: SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari degli incentivi 2025 sono i cittadini residenti in Lombardia (persone fisiche). Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo. La residenza in un Comune appartenente alla Regione Lombardia deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda. La domanda di partecipazione si perfeziona con la prenotazione del contributo al momento della presentazione dell’ordine di acquisto del veicolo (per ordine di acquisto si intende un preventivo di acquisto intestato al cittadino richiedente l’incentivo: significa che prima bisogna acquistare la moto, poi si può richiedere il contributo).

COSA SI PUO COMPRARE CON GLI INCENTIVI MOTO LOMBARDIA

Il bando della Regione Lombardia incentiva l’acquisto di motoveicoli o ciclomotori esclusivamente ad alimentazione elettrica (categoria L e relative sottocategorie) o e-cargo bike (velocipedi per il trasporto di merci e persone a pedalata assistita) di nuova immatricolazione, con contestuale radiazione di un veicolo inquinante, facoltativa per le e-cargo bike. La radiazione del veicolo inquinante deve riguardare una autovettura di categoria M1 a benzina/metano/GPL fino a Euro 2 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso, oppure di un veicolo di categoria L fino a Euro 2 incluso. Il soggetto beneficiario riceve il contributo regionale sull’IBAN comunicato, previa istruttoria positiva.

Ammontare degli incentivi:

fino a 4.000 euro : per acquisto di un veicolo delle sottocategorie L6e o L7e (quadricicli) e radiazione di un’autovettura;

: per acquisto di un veicolo delle sottocategorie L6e o L7e (quadricicli) e radiazione di un’autovettura; fino a 2.000 euro : per acquisto di un veicolo delle sottocategorie L6e o L7e (quadricicli) e radiazione di un ciclomotore o motociclo;

: per acquisto di un veicolo delle sottocategorie L6e o L7e (quadricicli) e radiazione di un ciclomotore o motociclo; fino a 2.000 euro : per acquisto di un veicolo delle sottocategorie L1e, L2e, L3e, L4e o L5e (ciclomotori o motocicli) e radiazione di un’autovettura;

: per acquisto di un veicolo delle sottocategorie L1e, L2e, L3e, L4e o L5e (ciclomotori o motocicli) e radiazione di un’autovettura; fino a 1.000 euro : per acquisto di un veicolo delle sottocategorie L1e, L2e, L3e, L4e o L5e (ciclomotori o motocicli) e radiazione di un ciclomotore o motociclo;

: per acquisto di un veicolo delle sottocategorie L1e, L2e, L3e, L4e o L5e (ciclomotori o motocicli) e radiazione di un ciclomotore o motociclo; fino a 2.500 euro : per acquisto di e-cargo-bike e radiazione di un’autovettura;

: per acquisto di e-cargo-bike e radiazione di un’autovettura; fino a 2.000 euro : per acquisto di e-cargo-bike e radiazione di un ciclomotore, motociclo o quadriciclo;

: per acquisto di e-cargo-bike e radiazione di un ciclomotore, motociclo o quadriciclo; fino a 1.500 euro: per acquisto di e-cargo-bike senza radiazione.

I contributi sono cumulabili con gli incentivi statali moto e scooter 2025.

Incentivo ‘fino a‘ significa che nel caso in cui il veicolo da acquistare, decurtati eventuali ecoincentivi statali, avesse un prezzo inferiore al contributo massimo previsto dal bando della Regione Lombardia, verrà liquidato un importo pari al costo sostenuto. Il contributo erogato non può essere infatti superiore alla spesa sostenuta.

COME RICHIEDERE GLI INCENTIVI MOTO LOMBARDIA

La domanda di partecipazione per accedere agli incentivi moto elettriche Lombardia 2025 deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma della Regione, previa registrazione, a partire dal 3 aprile ed entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2025 (salvo esaurimento anticipato delle risorse).

Per inoltrare la richiesta il cittadino beneficiario:

accede alla piattaforma online solo tramite CNS, CIE o SPID;

inserisce i dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) e di contatto, il Comune e l’indirizzo di residenza;

inserisce targa, categoria, classe emissiva e alimentazione del veicolo da radiare per demolizione o esportazione all’estero (ove previsto);

inserisce la tipologia di veicolo a zero emissioni da acquistare (motoveicolo, ciclomotore o e-cargo bike);

inserisce gli estremi del conto corrente di cui è intestatario/cointestatario (codice IBAN);

inserisce la copia dell’ordine di acquisto datato e sottoscritto dal soggetto beneficiario;

prende visione della correttezza della domanda generata dal sistema;

procede con il pagamento dell’imposta di bollo da 16,00 €;

invia la domanda di partecipazione al protocollo.

Successivamente all’acquisto il cittadino deve procedere alla rendicontazione allegando la fattura che dovrà avere una data di emissione uguale o successiva alla data di presentazione della domanda.

Per ulteriori informazioni scaricare il bando integrale e le FAQ con domande e risposte.