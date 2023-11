Inizialmente si sono diffusi grazie allo sharing ma da qualche tempo stanno scalando anche le classifiche delle moto più vendute: parliamo degli scooter elettrici, che risultano perfetti specialmente per gli spostamenti in città. Economici, ecologici, silenziosi e tutto sommato anche belli da vedere, hanno conquistato una nicchia di pubblico che mese dopo mese diventa sempre più ampia. Merito anche del prezzo: sfruttando gli incentivi dell’Ecobonus statale (e di eventuali contributi a livello locale), che sono terminati ma saranno sicuramente riproposti nel 2024, si possono trovare moltissimi scooter elettrici economici, ovviamente nuovi di zecca. Scopriamo i 10 che costano meno.

SCOOTER ELETTRICI: GLI SCONTI DELL’ECOBONUS

Prima però ricordiamo gli sconti previsti dall’Ecobonus statale 2023 per le moto elettriche, che salvo modifiche sarà automaticamente confermato nel 2024.

Contributo del 30% sul prezzo d’acquisto di un motociclo o ciclomotore elettrico, fino al massimo di 3.000 euro , senza rottamazione .

sul prezzo d’acquisto di un motociclo o ciclomotore elettrico, fino al massimo di , . Contributo del 40%, fino a un massimo di 4.000 euro, se contestualmente si rottama una moto in una classe da Euro 0 a 3 (oppure oggetto di ritargatura nel 2012) intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei suoi familiari conviventi.

Sono ammissibili gli acquisti di ciclomotori e motocicli a due, tre o quattro ruote, appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza limiti di potenza.

All’Ecobonus statale è possibile sommare eventuali incentivi locali (regionali, provinciali o comunali) ampliando la portata dello sconto. Verificate pertanto se nella vostra città, provincia o regione sono disponibili contributi per l’acquisto di moto e scooter elettrici.

SCOOTER ELETTRICI ECONOMICI: I MODELLI IN VENDITA CHE COSTANO MENO

Usando il listino di Vaielettrico.it abbiamo trovato tanti scooter elettrici economici in vendita sul mercato italiano. Talmente economici che in molti casi si possono comprare spendendo meno di 2.000 euro. Nella lista ci sono per lo più modelli di marchi cinesi ma, spendendo un po’ di più, non mancano gli scooter di casa nostra, come il Piaggio 1 (2.899 euro) o il Garelli Ciclone (3.149 euro). I veicoli sono tutti classificati come ‘ciclomotori’ avendo potenza inferiore a 4 kW e non superando la velocità massima di 45 km/h.

Ecco l’elenco dei 10 scooter elettrici che costano meno, in ordine di prezzo di listino (lista aggiornata al 29 novembre 2023).

Lima M1

Potenza motore: 0,8 kW

Velocità massima: 40 km/h

Capacità batteria: n.d.

Autonomia massima: 50 km

Peso totale: 80 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 1.295 euro.

Keeway E-Zi Mini

Potenza motore: 1 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1 kWh

Autonomia massima: 65 km

Peso totale: 58 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 14″

Prezzo di listino: 1.790 euro.

Yadea M6L

Potenza motore: 1,5 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1,2 kWh

Autonomia massima: 40 km

Peso totale: 64 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 1.990 euro.

Lifan E3

Potenza motore: 1,9 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1,4 kWh

Autonomia massima: 80 km

Peso totale: 72 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 1.990 euro.

Lima MIO

Potenza motore: 1,5 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: n.d.

Autonomia massima: 60 km

Peso totale: 80 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 1.995 euro.

Efun E2GO

Potenza motore: 2 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 2,2 kWh

Autonomia massima: 70 km

Peso totale: 70 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 1.999 euro.

Motron Voltz

Potenza motore: 2 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1,2 kWh

Autonomia massima: 49 km

Peso totale: 64 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 1.999 euro.

Sunra Miku Max

Potenza motore: 0,8 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1,4 kWh

Autonomia massima: 60 km

Peso totale: 79 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 2.015 euro.

Lifan E3+

Potenza motore: 1,9 kW

Velocità massima: 45 km/h

Capacità batteria: 1,5 kWh

Autonomia massima: 90 km

Peso totale: 72 kg

Batteria estraibile: Si

Dimensioni ruote: 10″

Prezzo di listino: 2.190 euro.