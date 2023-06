Kawasaki Ninja ZX-6R: cosa cambia con la 2024

Kawasaki ha confermato ufficialmente quando e come arriverà la nuova Ninja ZX-6R. Sono molte le caratteristiche distintive della nuova supersportiva di media cilindrata a cui il costruttore ha attribuito lo slogan “Supersport Obsession”. Ecco cosa sappiamo della nuova Kawasaki Ninja ZX-6R 2024.

DESIGN, SICUREZZA E AERODINAMICA KAWASAKI NINJA ZX-6R 2024

La Kawasaki Ninja ZX-6R 2024 avrà una serie di caratteristiche mai viste sulle Supersport di media cilindrata, secondo Kawasaki. Il modello 2024 presenta sia aggiornamenti tecnici che di design per soddisfare i clienti su strada e in pista. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione di questo nuovo modello è il suo “volto” Ninja dotato di aero-winglet dalla linea aggressiva che incorpora per la prima volta una nuova generazione di proiettori con illuminazione a LED e un nuovo parabrezza sportivo dotato di speciali aperture per ridurre il fenomeno delle turbolenze. L’intera carenatura per il 2024 utilizza inoltre strati intrecciati per creare un effetto 3D.

STRUMENTAZIONE CONNESSA KAWASAKI NINJA ZX-6R 2024

La strumentazione della Kawasaki Ninja ZX-6R 2024 debutta con un nuovo display TFT a colori da 4,3 pollici (11 cm) dotato di connettività agli smartphone tramite l’app Kawasaki Rideology. Sono disponibili varie informazioni come:

l’avviso luminoso di cambiata;

un promemoria di service Kawasaki;

un promemoria per il cambio dell’olio;

l’indicatore della modalità di guida;

le notifiche di messaggi e chiamate dallo smartphone.

Inoltre, insieme alle consuete informazioni sull’utilizzo e sullo stato del veicolo, ci sono un indicatore Bluetooth e un indicatore di guida “eco” per massimizzare l’efficienza.

NOVITA’ E CARATTERISTICHE TECNICHE KAWASAKI NINJA ZX-6R 2024

Le novità tecniche della Kawasaki Ninja ZX-6R 2024 contano sul collaudato motore 4 cilindri 636 cc raffreddato a liquido, che ora ha profili degli alberi a camme rivisti per soddisfare le norme più severe sulle emissioni. Oltre a condotti di aspirazione riprogettati e tubi dei collettori ridisegnati che si combinano per ottenere un miglior rendimento ai bassi e medi regimi del motore. Il passaggio dai dischi freno a margherita a quelli rotondi riflette l’attuale immagine della famiglia Ninja ZX-10R, afferma il costruttore. Non mancano elementi di alto livello come la SFF-BP (Separate Function Fork-Big Piston), KQS Kawasaki Quick Shifter, tre modalità KTRC di controllo della trazione e, modalità di potenza e “riding modes”. La nuova ZX-6R 2024 sarà equipaggiata di primo impianto con pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV.