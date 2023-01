Cambio olio moto: ogni quanti km va fatto?

Il cambio olio moto è una delle operazioni che la maggior parte dei motociclisti ama eseguire in fai da te. Poiché non tutte le moto sono uguali, indicazioni di massima non valgono per tutti i modelli di moto. E visto che è la domanda più frequente soprattutto tra i neofiti delle due ruote, il cambio olio motore dell’auto ha davvero pochissimo in comune con il cambio olio moto. Nei prossimi paragrafi vedremo ogni quanti km si deve cambiare l’olio moto e molte altre curiosità, con le indicazioni ufficiali dei Costruttori di moto.

SAPERE QUANDO CAMBIARE L’OLIO MOTO AIUTA A PREVENIRE OGNI IMPREVISTO

Sapere ogni quanti km va fatto il cambio olio e filtro olio moto è una delle informazioni che si dovrebbero chiedere in concessionaria già prima della scelta e dell’acquisto della moto. Spesso tra due modelli dello stesso brand con motore di generazioni diverse, il piano di manutenzione potrebbe essere diverso. Queste differenze, soprattutto durante il periodo di garanzia, ma anche dopo, impattano direttamente sui costi di gestione della moto. Quindi, oltre a cercare preventivi e formule di assicurazione personalizzabile come Verti, una buona strategia per limitare i costi di gestione è anche scegliere una moto che richieda interventi di manutenzione meno frequenti. Come vedremo nei prossimi paragrafi ogni Costruttore fornisce indicazioni specifiche per ogni modello, anche riguardo al cambio olio e filtro olio prima dell’invernaggio o di lunghi periodi di inutilizzo.

CAMBIO OLIO MOTO VS AUTO: QUALI DIFFERENZE

Prima vogliamo rispondere a una domanda che ai motociclisti esperti potrà sembrare scontata, ma per chi si avvicina alle due ruote non lo è affatto. Quindi se già conosci le caratteristiche principali dell’olio lubrificante per moto 4 tempi e cosa cambia rispetto all’olio motore per auto, passa tranquillamente al paragrafo successivo. Le differenze tra l’olio moto e l’olio auto sono dovute principalmente a queste caratteristiche chiave:

il motore di una moto lavora normalmente a un numero di giri più alto rispetto a quello di un un’auto di cilindrata medio piccola. Questo comporterà maggiore sviluppo di calore che deve essere allontanato da organi che hanno dimensioni più piccole rispetto a quelle di un’auto, più pressione e usura ;

rispetto a quello di un un’auto di cilindrata medio piccola. Questo comporterà maggiore sviluppo di calore che deve essere allontanato da organi che hanno dimensioni più piccole rispetto a quelle di un’auto, ; l’olio motore per le moto è quasi sempre lo stesso che lubrifica anche la trasmissione e i dischi frizione se sono a bagno d’olio. Quindi gli additivi anti attrito dell’olio motore auto non sarebbero affatto adatti, senza considerare che anche le caratteristiche di viscosità sono differenti;

se sono a bagno d’olio. Quindi gli additivi anti attrito dell’olio motore auto non sarebbero affatto adatti, senza considerare che anche le caratteristiche di viscosità sono differenti; l’olio per moto deve avere caratteristiche di viscosità, riconoscibili dalla classificazione SAE, che permettono un’ottima lubrificazione sia a freddo che a caldo;

Sono le principali differenze per cui non è possibile scambiare olio moto con quello auto. Inoltre, l’elevato sviluppo tecnologico dei motori motociclistici impone di seguire scrupolosamente le indicazioni del Costruttore sul tipo di olio da utilizzare.

CAMBIO OLIO MOTO: OGNI QUANTI KM VA FATTO

Veniamo ora alla domanda chiave: ogni quanti km cambiare l’olio motore alla moto? Anche in questo caso non ci si può affidare a indicazioni di massima. Tuttalpiù si può essere più prudenti e anticipare il cambio olio, ma mai posticiparlo. Ad esempio non è mai consigliabile andare oltre 15 mila km, come vedremo anche dalle indicazioni dei Costruttori per alcuni modelli di moto prese come esempio:

Ducati, cambio olio Monster 937 2021, consigliato a 1000 km poi ogni 15 mila km o ogni 24 mesi.

937 2021, consigliato a 1000 km poi ogni 15 mila km o ogni 24 mesi. Honda, cambio olio CB 650R 2022, consigliato a 1000 km poi ogni 12 mila km o ogni 12 mesi.

2022, consigliato a 1000 km poi ogni 12 mila km o ogni 12 mesi. Kawasaki, cambio olio Z650 2022, consigliato a 1000 km poi ogni 12 mila km o ogni 12 mesi.

2022, consigliato a 1000 km poi ogni 12 mila km o ogni 12 mesi. Yamaha, cambio olio MT09 2015, consigliato 1000 km e poi ogni 10 mila km o ogni 12 mesi.

CAMBIO OLIO MOTO PRIMA DELLA PAUSA INVERNALE

Il tagliando annuale non è l’unica occasione in cui i Costruttori consigliano di cambiare l’olio motore. Anche in caso di inutilizzo prolungato della moto o prima della sosta invernale, è consigliato di togliere l’olio vecchio e mettere olio motore fresco, assieme ad altre operazioni che possono variare. Tuttavia, è una precauzione che troviamo sempre meno spesso nei libretti di uso e manutenzione delle moto moderne. E’ anche vero che negli anni le caratteristiche dei lubrificanti evolvono costantemente. Quindi il consiglio che sentiamo di darvi è sempre quello di leggere il libretto di uso e manutenzione anziché ricorrere frettolosamente a consigli di amici e conoscenti da cui dipenderà l’affidabilità della vostra moto.