Mercato due ruote: +4,6% le immatricolazioni di scooter a ottobre

Alla vigilia dell’ottantunesima edizione di EICMA (2024), la più prestigiosa manifestazione internazionale dedicata al mondo delle due ruote, il settore motociclistico italiano dimostra una resilienza notevole, nonostante un lieve calo nelle vendite. I dati diffusi dall’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA) per il mese di ottobre 2024 evidenziano una contrazione dello 0,61%, una flessione leggera dovuta principalmente al confronto con un ottobre 2023 caratterizzato da un boom di vendite. Ad ottobre grazie alle immatricolazioni degli scooter, il bilancio resta quasi in pari.

ANALISI DEL MERCATO A DUE RUOTE DI OTTOBRE 2024

Con 25.083 veicoli immatricolati, il mercato delle due ruote ha registrato una perdita marginale di poco più di 150 unità rispetto allo stesso mese del 2023. Nel dettaglio:

Il segmento delle moto ha evidenziato la maggior difficoltà, con 895 immatricolazioni e un calo del 6,18% . Questo dato, seppur negativo, va contestualizzato: il confronto avviene con un mese di ottobre 2023 straordinario, che aveva visto una crescita del 33%.

e un . Questo dato, seppur negativo, va contestualizzato: il confronto avviene con un mese di ottobre 2023 straordinario, che aveva visto una crescita del 33%. Gli scooter , al contrario, hanno segnato una crescita del 4,11%, con 13.642 veicoli immatricolati . Tale incremento riflette un trend stabile e positivo che ha caratterizzato l’intero anno.

, al contrario, hanno segnato una . Tale incremento riflette un trend stabile e positivo che ha caratterizzato l’intero anno. I ciclomotori, sebbene abbiano subito una leggera flessione del 2,46%, hanno mantenuto una certa stabilità con 1.546 unità vendute.

IL BILANCIO DEI PRIMI DIECI MESI PER IL MERCATO MOTO E SCOOTER

Nonostante la leggera frenata di ottobre, il bilancio complessivo del 2024 rimane positivo, confermando la vitalità del mercato italiano delle due ruote. Nei primi dieci mesi dell’anno, le vendite totali hanno raggiunto 325.441 unità, segnando un aumento del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo risultato avvicina il mercato ai 337 mila veicoli immatricolati registrati a fine 2023.

Le moto hanno registrato la crescita più significativa, con un incremento del 6,13% e 141.854 veicoli immatricolati. Gli scooter hanno mantenuto una tendenza positiva, con 167.539 unità vendute e un incremento del 4,34%. Di contro, i ciclomotori sono l’unico segmento in calo, con una riduzione del 5,09%, corrispondente a 16.048 unità immatricolate.

IL MERCATO DEI VEICOLI ELETTRICI A DUE RUOTE

Ottobre 2024 segna un momento di svolta per il mercato dei veicoli elettrici a due ruote, che per la prima volta risultano in aumento. Il segmento ha riportato una crescita del 12,24%, con un totale di 853 immatricolazioni. Gli scooter elettrici sono stati i principali protagonisti di questa ripresa, con 491 unità vendute e un incremento del 28,53%.

Sebbene il mercato elettrico nel complesso continui a mostrare una flessione annuale (-19,6%), la tendenza degli ultimi mesi suggerisce una graduale ripresa. A due mesi dalla fine dell’anno, le vendite totali di veicoli elettrici hanno raggiunto 8.957 unità, un segnale incoraggiante per un settore che punta a una crescita sostenibile e allineata agli obiettivi di mobilità green, anche se la disponibilità degli incentivi prenotabili per scooter elettrici mostra un interesse ancora basso.