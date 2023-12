Catene moto Snell richiamate in Europa: difetti nei ricambi

La manutenzione della catena di trasmissione moto fa parte delle abitudini di molti motociclisti. In base all’esperienza ci si limita a pulire e lubrificare la catena moto, a controllare l’usura della catena o anche alla sostituzione del kit catena, corona e pignone. In quest’ultimo caso, bisogna fare attenzione al richiamo delle catene moto Snell comunicato dalla Commissione europea. Il richiamo in Europa è stato comunicato tramite un bollettino diffuso dal Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products). Ecco tutti i dettagli dei ricambi difettosi da non utilizzare.

RICHIAMO EUROPEO CATENE MOTO DI RICAMBIO SNELL

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso dell’azienda che produce ricambi e accessori moto in Cina – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità o contraffazione di prodotti da ritirare dal mercato o da controllare. La segnalazione per le catene moto di ricambio difettose è stata notificata dalla Germania.

LE CATENE TRASMISSIONE MOTO SNELL POWERLINK X-RING DIFETTOSE

Il richiamo delle catene di trasmissione per moto è stato disposto per i seguenti lotti di produzione e per specifici modelli nella scatola nera in vendita anche online:

modelli Powerlink X-Ring 525 e 530;

produzione lotti dal 1° giugno 2022 al 1° agosto 2022 ;

; codice di omologazione tipo 1727-530DX-124, 1727-530DX-110, 1727-530DX-112, 1727-525DX-118, 1727-520DX-114;

DIFETTI CATENE MOTO SNELL POWERLINK X-RING

Il richiamo dei ricambi moto Snell difettosi, con codice interno 3/2023 si è reso necessario per il rischio di incidente in caso di cedimento della catena di trasmissione. Il bollettino europeo spiega che: “Difetti di fabbricazione possono causare la formazione di crepe nelle maglie della catena. Inoltre, possono causare la rottura della catena durante la guida, aumentando il rischio di incidenti. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli”.