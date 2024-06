AIROH presenta SPARK 2: l’integrale sicuro per ogni stagione

Il celebre marchio italiano AIROH di caschi da moto, ha lanciato il suo ultimo modello: l’AIROH Spark 2. Un casco integrale concepito per i motociclisti più esigenti che guardano anche al prezzo ma cercano un prodotto senza compromessi, capace di unire sicurezza, comfort e stile.

DESIGN E MATERIALI DI ALTA QUALITÀ AIROH SPARK 2

Il casco moto AIROH Spark 2 si distingue facilmente per il suo design audace e le grafiche accattivanti disponibili in collezione, oltre alle versioni monocolore. Costruito con termoplastica HRT, combina resistenza e leggerezza. La sua costruzione prevede due calotte (XS-S – M e L-XL-XXL) per garantire una vestibilità perfetta per ogni tipo di cranio. La sicurezza è certificata dall’omologazione 22.06.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER LA SICUREZZA

AIROH ha investito significativamente nella sicurezza del Spark 2, integrando tecnologie all’avanguardia. Il sistema ASN (AIROH Sliding Net) è una struttura in tessuto 3D progettata per ridurre le forze trasmesse alla testa in caso di impatto, migliorando notevolmente la protezione del motociclista. Inoltre, il sistema AEFR (AIROH Emergency Fast Release) permette una rapida rimozione dei guanciali in caso di emergenza, facilitando l’intervento dei soccorritori.

COMFORT PER OGNI STAGIONE CON IL CASCO AIROH SPARK 2

Un aspetto cruciale per ogni casco da moto è il comfort, e l’AIROH Spark 2 dispone di un sistema di ventilazione avanzato, sviluppato nella galleria del vento AIROH, per assicurare un’ottima circolazione dell’aria in ogni stagione, mantenendo la testa fresca e asciutta. Gli interni, realizzati in tessuto Coolmax ipoallergenico, sono removibili e lavabili, contribuiscono all’igiene durante l’uso nei lunghi viaggi e in estate. Questi tessuti sono trattati con tecnologie che assicurano una piacevole sensazione al tatto e una traspirabilità ottimale.

Inoltre la visiera Extra Wide del casco AIROH Spark 2 offre un campo visivo ampio, essenziale per una guida sicura. La funzione anti-fog e la lente Pinlock 70 Max Vision inclusa riducono al minimo il rischio di appannamento, mentre il sun visor integrato protegge gli occhi dalla luce solare intensa. Queste caratteristiche rendono il casco estremamente versatile e adatto a tutte le condizioni di guida.

SPECIFICHE TECNICHE CASCO AIROH SPARK 2