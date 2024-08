Caberg celebra 50 anni con il nuovo casco jet Freeride X

Caberg, azienda bergamasca leader nel settore dei caschi per motociclisti, celebra il suo 50° anniversario con il lancio del casco jet Freeride X. Omologato secondo la nuova normativa ECE 22.06, Freeride X è un connubio perfetto tra eleganza vintage e sicurezza moderna, pensato per i motociclisti che vogliono distinguersi senza compromettere la sicurezza e la praticità nella guida in città.

CABERG FREERIDE X: DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

Il casco Caberg Freeride X si distingue immediatamente per le sue linee raffinate e il design retrò, rendendolo un accessorio di tendenza per ogni motociclista. La calotta esterna è disponibile in tre diverse misure per garantire una vestibilità ottimale: piccola (XS e S), media (M e L), e grande (XL e XXL). Realizzata in fibra di vetro, la calotta è anche offerta in una versione CARBON completamente in fibra di carbonio a vista, che ne esalta la leggerezza e la robustezza.

Nonostante la sua struttura solida, il FREERIDE X è sorprendentemente leggero, con un peso poco superiore a 800 grammi. Questo lo rende uno dei caschi più compatti e facili da stivare anche nei sottosella più stretti, senza sacrificare la sicurezza.

ARTIGIANATO ITALIANO DI ALTA QUALITÀ

Caberg è sinonimo di qualità e attenzione ai dettagli. Le finiture del Freeride X riflettono la meticolosa cura artigianale italiana. I cinque rivetti incassati nel bordo della calotta, il passante per gli occhiali serigrafato, le prese d’aria in acciaio nel paranuca e gli inserti in pelle sono solo alcuni degli elementi che sottolineano l’alta qualità del prodotto.

L’interno del casco Caberg Freeride X è realizzato con tessuti traspiranti di alta qualità e pelle pregiata, progettati per offrire un comfort eccezionale, secondo l’azienda. Gli interni sono completamente estraibili e lavabili, facilitando la manutenzione e la pulizia. Inoltre, il casco è dotato di spazi dedicati per gli speakers, permettendo l’installazione del kit Caberg Pro Speak Evo. Questo dispositivo consente di ascoltare musica, rimanere in contatto con il compagno di viaggio o passeggero fino a una distanza di 200 metri e connettersi a un sistema GPS, tutto senza compromettere la sicurezza, come certificato dalla normativa ECE 22.06.

ACCESSORI E PREZZO CABERG FREERIDE X

Il casco Freeride X viene fornito con un’ampia visiera trasparente, ideale per le stagioni fredde e le lunghe gite. Per gli appassionati dello stile vintage, sono disponibili in aftermarket occhialoni che aggiungono un tocco di autentica eleganza al casco. L’azienda sottolinea che questi accessori non migliorano solo l’estetica classica del Freeride X, ma offrono anche un’esperienza di guida confortevole e sicura.

Il Caberg Freeride X, realizzato interamente in Italia, è disponibile in diverse colorazioni: nero opaco, antracite opaco, verde militare opaco e bianco, con un prezzo indicativo di 209,99 €. La versione Freeride X Carbon, che rappresenta il massimo della leggerezza grazie alla calotta interamente in fibra di carbonio, è disponibile ad un prezzo indicativo di 299,99 €.