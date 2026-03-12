Caschi ai Raggi X: HJC RPHA12, sicurezza allo stato puro

Il casco supersportivo è una categoria affascinante, perché è quasi identico a quello dei piloti ufficiali. Caratteristiche così estreme lo rendono costoso, ma anche super sicuro, almeno in pista. Un accessorio del genere è efficace anche su strada? Noi di Caschi ai Raggi X, la rubrica settimanale di SICURMOTO.it che analizza fin nei minimi dettagli i migliori caschi moto sul mercato, abbiamo voluto toglierci questa curiosità con il prestigioso HJC RPHA 12. Ora siamo qui per raccontarvi come è andata.

HJC RPHA 12: ESTETICA E DESIGN

Il nostro casco di oggi è un oggetto estremo. Pura ricerca della performance, senza compromessi. Risulta però lo stesso bello, come può esserlo un’auto di Formula 1. Le linee pulite, le prese d’aria a forma di onda sul frontale e le feritoie sulla mentoniera, coperte da griglie in metallo, hanno un fascino che solo chi ama la velocità può cogliere. Una scelta precisa, perché è a loro che questo casco è dedicato.

La calotta è molto simile al modello precedente. Rotonda e avvolgente, senza spigoli inutili. L’aletta posteriore non è un vezzo estetico, ma nasconde un raffinato sistema di generatori di turbolenze. Gli interni sono molto racing, con il polistirolo a vista ed i tiranti rossi, per l’estrazione in caso di emergenza.

Visto che l’HJC RPHA 12 però non è nato per essere bello, quei furbacchioni dei coreani hanno puntato il successo del casco sull’immaginario pop contemporaneo. Dai supereroi Marvel a Squid Game, fino alla serie limitata Gundam, il casco è disponibile in infinite di varianti grafiche. Una serie di look fighissimi anche per i più giovani, che (sbagliando) sono più attenti allo stile che alle specifiche tecniche.

HJC RPHA 12: CARATTERISTICHE TECNICHE

Il nome RPHA significa Revolutionary Performance Helmet Advantage e identifica la linea top di HJC, un marchio che si è imposto negli ultimi anni, soprattutto nel settore dei caschi sportivi.

I caschi della serie RPHA hanno la calotta in un materiale che la casa chiama Matrix P.I.M. Evo, al suo interno ci sono carbonio, fibra di vetro, tessuto non tessuto organico e fibra di lino. Il risultato è un casco che in alcune versioni ha anche l’omologazione FIM per le competizioni di livello mondiale. La bilancia si è fermata a 1.480 g per una taglia M.

La ventilazione è potente, affidata a con quattro prese d’aria anteriori, disegnate per le gare. La visiera è predisposta sia per l’anti appannamento Pinlock, che per le pellicole esterne tear-off. La cerniera ha il movimento basculante, che richiama il perno indietro a ogni scatto, per bloccare la posizione. La linguetta di sollevamento è sulla sinistra, con un pulsante di sgancio leggermente antipatico da utilizzare, specialmente con i guanti. Forzandola un po’, si sgancia lo stesso, ma non dovrebbe funzionare così.

Ovviamente, per un casco racing, non è previsto il visierino parasole a scomparsa. In compenso l’ HJC RPHA 12 è corredato di una visiera fumé, che si può sostituire grazie al sistema di sgancio rapido. Di solito non valutiamo il packaging, ma siamo rimasti un po’ male dalla sacca HJC che avvolge il casco. Visto il prezzo e la categoria, ci aspettavamo qualcosa di più prestigioso.

HJC RPHA 12: LA RADIOGRAFIA

L’analisi radiologica del casco HJC ci mostra un casco strutturalmente semplice e privo di componenti inutili. All’altezza delle orecchie vediamo le asole dove si aggancia il cinturino, mentre in basso ci sono i due anelli a forma di D. Si vedono bene anche le vitine di sostegno e le grigliette anteriori, che sono in metallo. Scelta fatta forse per bilanciare lo spoiler posteriore.

Al centro, dove si trova il meccanismo di apertura del trasparente, si vedono bene le molle di richiamo della visiera, che la tirano indietro ad ogni scatto, per bloccarla in posizione. Una soluzione raffinata.

HJC RPHA 12: LA PROVA SU STRADA

La città non è il terreno ideale per un casco simile. La calzata è rigida e sportiva, con i guanciali che premono sul viso, per tenere il ben saldo sulla testa. Qualcosa di simile al Tucano Urbano Hyperlink, ma basato sullo spessore delle imbottiture. L’abitabilità interna non è male, ma la grossa mentoniera riduce l’altezza della visiera. Quando saremo in marcia non ci faremo caso, ma chi non è abituato ad un integrale potrebbe avvertire anche un lieve senso di oppressione.

Ora siamo nel traffico e la visibilità laterale è nella media, offrendo sicurezza agli incroci. Il casco leggero e ben fermo sulla testa, non affatica il collo e rende facile girarsi. La grossa mentoniera limita un po’ il panorama verso il basso. Potrebbe essere un piccolo problema nei centri storici delle grandi città, dove la qualità del manto stradale è simile alle strade di periferia del Nicaragua (con tutto il rispetto).

La musica cambia, imboccando lo scorrimento veloce con la nostra sportiva. È difficile descrivere la sensazione di sicurezza che l’RPHA 12 trasmette quando si guida al limite. La visuale è focalizzata in avanti, le prese d’aria lavorano al massimo, l’imbottitura tiene ferma la calotta sulla testa, mentre assorbe le vibrazioni del vento. Sorprende l’isolamento acustico, decisamente efficace per un racing, e anche il trasferimento in autostrada non pesa più di tanto.

HJC RPHA 12: SI O NO?

I caschi non sono oggetti universali. Ogni moto, ogni motociclista e ogni stile di guida vogliono il proprio casco. In particolare, il nostro HJC RPHA 12 di oggi è uno strumento adattissimo alla guida sportiva, sia su moto carenate che naked, vista la sua sorprendente silenziosità.

A chi si vede in questo ritratto, consigliamo assolutamente l’ HJC RPHA 12. Forse lo dovrebbero evitare i pendolari, chi usa le due ruote come un fattorino di Glovo o i grandi viaggiatori, specie se si vogliono godere il panorama.

Ci sono infine i talebani della sicurezza, quelli del “top di gamma o niente“. A loro va la nostra stima, perché la sicurezza è importante. Gli consigliamo però di orientarsi verso un RPHA sport touring o modulare, come il 91 che proveremo presto. Dalla scheda tecnica, sembra che mantenga le stesse caratteristiche, ma con un’attenzione maggiore al comfort di guida. Sarà vero? Continuate a seguire la rubrica Caschi ai Raggi X.

L’ HJC RPHA 12 non è un casco a buon mercato, ma parte da 459,90 € fino ad arrivare a 649,90 per le grafiche più prestigiose. Può sembrare tanto, ma è un prezzo in linea con la concorrenza e molto proporzionato alla qualità del casco.