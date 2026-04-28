Eicma Riding Fest 2026: biglietti, ospiti e programma ufficiale

Pronti per l’Eicma Riding Fest 2026? L’appuntamento targato EICMA interamente dedicato ai demo ride delle moto viste e presentate durante il salone milanese dello scorso novembre, torna nel paddock del circuito di Misano Adriatico (RN) con una ricca offerta di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. A testimonianza della crescita dell’evento, anche la terza edizione si svilupperà su tre giorni dall’1 al 3 maggio 2026.

EICMA RIDING FEST 2026: BIGLIETTI

Come da tradizione, anche l’ingresso a Eicma Riding Fest 2026 è gratuito, ma per poter accedere all’evento è obbligatoria la registrazione online sul sito di Eicma, compresi bambini e ragazzi. È possibile richiedere un solo ticket adulto per ogni account. Il biglietto è valido per tutta la durata della manifestazione (cioè basta un solo biglietto per i tre giorni)

Le date ufficiali di Eicma Riding Fest 2026 sono:

venerdì 1 maggio

sabato 2 maggio

domenica 3 maggio.

EICMA RIDING FEST 2026: PROGRAMMA UFFICIALE

Nel segno dello slogan “Ne avete viste tante, ora è tempo di provarle”, il cuore pulsante dell’Eicma Riding Fest saranno appunto i demo ride, con oltre 500 motocicli in prova e sei differenti experience, a cui si aggiungono due iniziative speciali.

Saranno presenti i marchi motociclistici Aprilia, Benda, Betamotor, Benelli, BMW, Can-Am, CFMOTO, CVM, Ducati, Fantic, Harley-Davidson, Hero MotoCorp, Honda, Husqvarna, Kawasaki, Keeway, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, Mondial, Morbidelli, MV Agusta, Royal Enfield, SWM, Suzuki, Triumph, TM Moto, T-Moto, Vent, Voge, Yamaha, Zero Motorcycles e Zontes.

I visitatori troveranno anche gli allestimenti delle aziende del settore caschi (tra cui diverse segnalate nella nostra rubrica Caschi ai Raggi X) e abbigliamento tecnico presenti all’evento, tra cui Acerbis, Caberg, Clover, HJC, In & Motion Airbags, Insta360, Irid Technology, Niu, Nolan, Wheelup, Schuberth, Shoei e SW-Motech.

Ecco invece i dettagli sulle experience.

Touring Experience

La proposta più ampia sarà la Touring Experience, che metterà a disposizione il parco veicoli più ricco dell’evento. Qui il pubblico potrà testare gratuitamente, sulle strade adiacenti al circuito, le novità 2026 dei segmenti naked, crossover, adventure e sport tourer. Le prove si svolgeranno in piccoli gruppi, con l’assistenza di apripista e chiudi fila, e avranno una durata di circa trenta minuti, con partenze ogni 45 minuti fino a esaurimento disponibilità.

Off-Road Experience

Sarà gratuito anche l’accesso alla Off-Road Experience, sviluppata all’interno di uno specifico fettucciato allestito nelle vicinanze del paddock. In quest’area, gli appassionati delle ruote tassellate potranno mettere alla prova enduro specialistiche, enduro monocilindriche e maxi-enduro bicilindriche in turni da dieci minuti.

Track Experience

L’unica experience a pagamento sarà la Track Experience, dedicata ai demo ride in pista con moto sportive, supersportive e hypernaked. I turni, al costo di 40 euro, sono andati sold out in pochi giorni, confermando il grande appeal di un’esperienza che unisce adrenalina e solidarietà. L’intero ricavato sarà infatti devoluto a tre realtà del territorio impegnate nel sociale: Fondazione Marco Simoncelli, Amici del Sottomarino Giallo APS, A.S.D.C. e A.P.S. Esplora, a sostegno dei rispettivi progetti di charity.

Hashtag 125 – Area 51 – Eicma for Kids

Grande attenzione anche al pubblico più giovane, con tre experience dedicate. In un’unica grande area convivranno Hashtag 125, dove sarà possibile provare su un tracciato ricavato nel paddock la gamma 125 di ben 14 Case costruttrici, e Area 51, riservata invece ai cinquantini a marce. Entrambe le proposte condivideranno un’area propedeutica aperta ai neofiti, che avranno l’opportunità esclusiva di muovere i primi passi in sella accompagnati dagli istruttori della FMI. Completa l’offerta junior l’area Eicma for Kids, il progetto propedeutico di avviamento alle due ruote rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, sviluppato in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana.

Adventure Rally Experience (iniziativa speciale)

Adventure Rally Experience è un esclusivo percorso teorico e pratico di introduzione al mondo dell’adventouring, pensato per far scoprire da vicino le reali potenzialità di queste moto in un contesto controllato ma autentico. Guidati da piloti e istruttori federali, i partecipanti vivranno una vera esperienza introduttiva alla guida in stile rally adventure, alternando momenti di teoria e pratica in un format immersivo. A questa area hanno aderito 13 Case motociclistiche.

Corsi di Guida Sicura su Strada (iniziativa speciale)

Tornano anche i Corsi di Guida Sicura su Strada della FMI, che offriranno ai motociclisti e alle motocicliste arrivati al circuito con la propria moto la possibilità di seguire, previa prenotazione online, un programma gratuito di due ore tra formazione teorica e pratica insieme agli istruttori federali.

Per entrambe le experience, la partecipazione è riservata ai maggiorenni in possesso di patente A in corso di validità. È inoltre obbligatorio presentarsi con abbigliamento tecnico protettivo completo, comprensivo di stivali, protezioni, casco e guanti.

EICMA RIDING FEST 2026: GLI OSPITI

Accanto alle prove in sella e alle tante attività in programma, il pubblico di Eicma Riding Fest 2026 avrà la possibilità di incontrare da vicino alcune vere icone del motociclismo e del motorsport internazionale. Tra i protagonisti attesi ci saranno Kevin Schwantz, Tony Cairoli, Troy Bayliss, Carl Fogarty, Andrea Dovizioso, Stefan Everts, Marco Melandri e Mattia Pasini, tutti disponibili per selfie, incontri e momenti in moto condivisi con il pubblico. A raccontare la tre giorni di Misano ci sarà anche Davide Valsecchi, volto televisivo e campione del mondo GP2.

Infine, al centro del paddock verrà allestito il palco di ERF, animato da Radio Deejay. Qui il pubblico sarà coinvolto da un ricco palinsesto di appuntamenti con case costruttrici, talent, presentazioni e momenti di intrattenimento. Sul maxischermo saranno inoltre trasmesse in diretta le gare del Mondiale SBK dall’Ungheria, grazie alla copertura di Sky.

Ulteriori informazioni preso disponibili sul sito ufficiale dell’evento.