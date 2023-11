Caschi moto Scorpion: tutte le novità ad EICMA 2023

Scorpion Sports ha presentato una serie di caschi all’avanguardia ad EICMA 2023 con un focus particolare sulla sicurezza e sullo stile. Ognuno di questi caschi è stato progettato per soddisfare le esigenze specifiche di diversi piloti, combinando tecnologia avanzata e design accattivante. Una delle novità più assolute è l’EXO JNR Air, integrale per bambini, con omologazione ECE 22.06. Tra le tante novità anche per i grandi spicca la tecnologia Ultra-TCT – anche combinata alla fibra di carbonio – per ridurre il peso, elemento sempre al centro dell’attenzione quando si parla di caschi modulari e non solo.

EXO JNR AIR: SICUREZZA E STILE PER I PILOTI GIOVANI

Il casco Scorpion EXO JNR Air è stato appositamente progettato per i giovani piloti che aspirano a guidare negli anni a venire. Dotato di una calotta leggera in policarbonato, la sua vestibilità è minuziosamente definita da un sofisticato software CAD. La tecnologia Scorpion Sports è certificata con standard di sicurezza elevati (ECE 22.06). Mentre il sistema di ventilazione integrato ottimizza il flusso d’aria anche nelle giornate più calde. Piccolo nelle dimensioni ma non nei contenuti:

Sistema Ellip-Tec semplifica il cambio delle visiere ;

; Interni realizzati nel tessuto KwikWick-C morbido e traspirante;

morbido e traspirante; Sistema di gonfiaggio dei cuscini Scorpion AIR FIT, adattandosi alle forme in continua evoluzione dei giovani piloti.

Prezzo Scorpion EXO JNR Air: da 129,90 €

EXO TECH EVO PRO: LA RIVOLUZIONE NEI CASCHI MODULARI

Il casco Scorpion EXO Tech Evo Pro rappresenta una svolta nei caschi modulari. Con la sua calotta in fibra Ultra-TCT, questo casco offre una doppia omologazione P/J (integrale e Jet), introducendo un nuovo standard di versatilità. Il sistema Flip-Back che abbiamo visto ai raggi X nel test con EXO Tech Evo, il design full-face e la visiera Pinlock 120XLT MaxVision ne fanno un prodotto di elevata qualità alla guida.

L’ampia visiera, il meccanismo magnetico di apertura a 180° e la presa d’aria superiore con molla di tensione contribuiscono ad offrire un’esperienza di guida confortevole, come abbiamo potuto verificare durante le nostre prove. Il suo design elegante e aerodinamico riduce i rumori dell’aria, garantendo comfort e stile.

Prezzo Scorpion EXO Tech Evo Pro: da 399,90 €

EXO 1400 EVO II AIR: GRAN TURISMO REINVENTATO

L’EXO 1400 EVO II AIR è il casco ideale per gli appassionati del Gran Turismo. La calotta in fibra Ultra-TCT, disponibile in tre diverse misure, offre una combinazione di leggerezza e resistenza. La presa d’aria super profilata e il sistema di estrazione dell’aria calda assicurano un flusso d’aria ottimale, contribuendo a una piacevole sensazione di fresco durante il viaggio. Gli interni avvolgenti, estraibili e lavabili, insieme al sistema Airfit, garantiscono un comfort e una sicurezza duraturi. Anche per l’integrale da turismo la dotazione è di tutto rispetto:

Meccanismo Visiera Ellip-Tec-II ;

; Visiera Solare retrattile Speedview con trattamento anti-fog su entrambi i lati;

con trattamento anti-fog su entrambi i lati; Pinlock70 ;

; Tessuto di Rivestimento KwikWick III;

III; Sistema di cuscinetti gonfiabili AirFit ;

; Anello di chiusura a DOPPIA-D

Cuscinetti interni KwikFit per chi indossa gli occhiali ;

; Sistema di bloccaggio della visiera su 3 posizioni.

Prezzo Scorpion EXO 1400 EVO II AIR: da 309,90 €

EXO 1400 EVO II CARBON AIR: LUXURY IN FIBRA DI CARBONIO

L’EXO 1400 EVO II CARBON AIR è l’apice del lusso e della sicurezza nel mondo del Gran Turismo. La calotta in Ultra-TCT CARBON, realizzata con una miscela di fibra di carbonio e Ultra-TCT, offre il massimo in termini di leggerezza e assorbimento degli urti. Scorpion afferma che la sua estetica “racing” è enfatizzata dalla presa d’aria super profilata. Gli interni avvolgenti e personalizzabili, uniti al meccanismo di visiera Ellip-Tec-II, fanno di questo casco un’evoluzione delle regole nel segmento del Gran Turismo.

Prezzo Scorpion EXO 1400 EVO II CARBON AIR: da 469,90 €