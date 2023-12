Come scegliere gli accessori moto giusti per la sicurezza e la protezione

Gli accessori per moto hanno diverse funzioni importanti, che contribuiscono alla sicurezza, al comfort e al piacere di guida. Utilizzando gli accessori per moto, i motociclisti possono garantire la loro sicurezza, proteggersi dalle intemperie e personalizzare la loro esperienza di guida in base alle loro esigenze e preferenze. In questo approfondimento vedremo quali sono le dotazioni indispensabili in moto.

ACCESSORI MOTO PER LA SICUREZZA: QUELLI INDISPENSABILI

Gli accessori moto giusti che contribuiscono a rendere il viaggio più piacevole, sicuro e confortevole in base alla stagione fanno parte dell’abbiagliamento tecnico moto. In particolare:

Caschi , proteggono la testa dalle lesioni da impatto.

Guanti , proteggono le mani dalle abrasioni e offrono una presa migliore.

Giacche e pantaloni , proteggono da abrasioni, urti e condizioni atmosferiche.

Stivali, forniscono supporto alle caviglie e proteggono piedi e caviglie.

Mentre ad alcuni capi e dispositivi si è più abituati, perché è obbligatorio l’abbigliamento tecnico per moto, (ad esempio il casco moto), per altri l’utilizzo è una questione di consapevolezza personale del motociclista. Ad esempio, la giacca con paraschiena è obbligatoria per sostenere l’esame della patente, ma non durante la guida. Lo stesso vale per i preziosissimi guanti moto, che possono proteggere da escoriazioni e ferite anche in una banale scivolata.

GUANTI MOTO TRA I PIU’ SOTTOVALUTATI ACCESSORI

Indossare correttamente i guanti da moto è essenziale per il comfort e la sicurezza. Molti guanti da moto sono dotati di un meccanismo di chiusura, come cinghie di velcro o bottoni automatici. Fissate bene queste chiusure per evitare che i guanti si stacchino durante una caduta. Muovete le dita e la mano per assicurarvi di avere una gamma completa di movimenti. Dovreste essere in grado di afferrare comodamente il manubrio della moto.

Ispezionare regolarmente i guanti per individuare eventuali segni di usura. In particolare, controllate che non vi siano cuciture allentate, imbottiture consumate o aree danneggiate. Sostituite i guanti che presentano segni di usura significativi. Alcuni guanti sono dotati di caratteristiche aggiuntive, come i polpastrelli sensibili al tatto per l’utilizzo degli smartphone o aree rinforzate per una maggiore protezione. Prendete confidenza con queste funzionalità, anche se l’utilizzo dello smartphone deve essere sempre limitato alle soste. Ecco alcuni consigli utili:

Scegliete guanti moto adatti alle condizioni atmosferiche . Ad esempio, guanti isolati per il freddo e guanti ben ventilati per il caldo.

Pulite regolarmente i guanti secondo le istruzioni del produttore. Questo aiuta a mantenere l’integrità dei guanti e a mantenerne l’odore fresco.

Quando si tolgono i guanti, evitare di tirare con troppa forza la punta delle dita , per evitare di sforzare inutilmente le cuciture. Utilizzate invece la base delle dita per spingere via il guanto.

, per evitare di sforzare inutilmente le cuciture. Utilizzate invece la base delle dita per spingere via il guanto. Se i guanti sono stati coinvolti in un incidente o presentano segni di usura significativa , sostituirli. I guanti danneggiati potrebbero non fornire una protezione adeguata.

, sostituirli. I guanti danneggiati potrebbero non fornire una protezione adeguata. Date sempre la priorità alla sicurezza e assicuratevi che i guanti da moto invernali ed estivi siano in buone condizioni prima di ogni viaggio.

AIRBAG MOTO, UN INVESTIMENTO SULLA SICUREZZA IN CASO DI INCIDENTE

Come vi abbiamo spiegato in questo approfondimento con le differenze tra airbag moto elettronici e meccanici, esistono diverse tipologie di dispositivi di protezione. E’ importante ricordare che, sebbene le giacche moto con airbag possano fornire una protezione aggiuntiva, non sostituiscono una condotta di guida responsabile, l’abbigliamento adeguato e altre misure preventive che il pilota può adottare in base alle condizioni stradali e di visibilità, puoi approfondire le linee guida e raccomandazioni di auto-doc.it. Gli accessori giusti contribuiscono a rendere il viaggio più piacevole, sicuro e confortevole.