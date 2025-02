Intelligent Cranium Helmets: il casco con AI e visuale a 360°

La ricerca nel settore dei caschi moto sta aggiungendo funzioni sempre più avanzate a quella della sicurezza passiva in caso di incidente (lo abbiamo visto ad EICMA con il casco connesso Forcite). Tra le innovazioni più curiose presentate al CES di Las Vegas 2025, c’è quella di una Startup – Intelligent Cranium Helmets, che ha presentato l’ultima evoluzione il casco iC-R che integra intelligenza artificiale e sistemi avanzati per migliorare la visibilità e ridurre gli angoli morti, garantendo ai motociclisti un’esperienza di guida più sicura e connessa.

UN CASCO TECNOLOGICAMENTE RIVOLUZIONARIO

Il casco iC-R si distingue per la sua capacità di sostituire diversi accessori tradizionali, integrando direttamente nel casco funzionalità essenziali per la sicurezza e la comunicazione. Con il suo design futuristico e le sue avanzate caratteristiche tecnologiche, questo casco rappresenta una soluzione all-in-one per i motociclisti, migliorando la percezione della strada senza compromettere il comfort o la concentrazione.

Uno degli elementi più innovativi dell’iC-R è il suo avanzato sistema di registrazione e visione a 360°. Grazie a una telecamera frontale da 1080p e a due telecamere posteriori, il casco offre una visuale posteriore completa di 240 gradi, riducendo drasticamente gli angoli ciechi. Questo sistema consente al motociclista di monitorare il traffico circostante senza dover distogliere lo sguardo dalla strada, aumentando così la consapevolezza della situazione e riducendo il rischio di incidenti.

HEADS-UP DISPLAY (HUD) E INFORMAZIONI IN TEMPO REALE

Inoltre, il casco è dotato di sensori intelligenti che monitorano costantemente l’ambiente circostante. Attraverso segnali acustici, avverte il pilota della presenza di veicoli o ostacoli nelle vicinanze, un’innovazione particolarmente utile nelle aree urbane ad alta densità di traffico.

L’iC-R è equipaggiato con un Heads-Up Display (HUD) che proietta le informazioni essenziali direttamente nel campo visivo del motociclista. Questa tecnologia consente di visualizzare dati come la velocità, le indicazioni di navigazione e gli avvisi di sicurezza senza mai distogliere lo sguardo dalla strada.

CONNETTIVITÀ BLUETOOTH E FUNZIONALITÀ DI EMERGENZA

Il sistema è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, permettendo un’integrazione semplificata con lo smartphone. Il display è regolabile in luminosità per garantire una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce, secondo l’azienda che l’ha presentato al CES 2025.

Un’altra caratteristica innovativa è il sistema di rilevamento degli incidenti. In caso di impatto, il casco può inviare automaticamente una chiamata di emergenza, fornendo la posizione del motociclista e aumentando le possibilità di ricevere assistenza tempestiva.

CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA E PREZZO

Un aspetto importante dei caschi moto, soprattutto dopo l’omologazione ECE 22.06 riguarda l’integrazione di dispositivi accessori aggiuntivi al casco. L’iC-R ha già ottenuto la certificazione DOT (Department of Transportation USA) e attualmente è in fase di test per la certificazione ECE e Snell. Nell’attesa dell’omologazione, dove è già in commercio il casco con AI iC-R ha un prezzo di 1.165 $, ma esiste anche una versione entry level a 650 $. Una curiosità da sapere è che l’azienda sta sviluppando una gamma dei caschi IC dedicata anche alle competizioni in pista, all’esercito e alle forze dell’ordine.