Anteprime Bosch a EICMA 2024: sei nuovi sistemi di assistenza

Bosch si prepara a stupire il pubblico di EICMA 2024 con una gamma completa di soluzioni innovative dedicate al mondo delle due ruote. Dal 7 al 10 novembre, presso il Padiglione 18, Stand E66 di Fiera Milano a Rho, l’azienda tedesca presenterà tecnologie all’avanguardia che mirano a migliorare la sicurezza, il comfort, la sostenibilità e l’esperienza di guida per tutti i tipi di motociclisti.

SOLUZIONI BOSCH PER OGNI TIPO DI MOTO

Bosch, forte della sua esperienza nello sviluppo di tecnologie per il settore automotive, si pone come partner ideale per i produttori di moto, offrendo soluzioni su misura per ogni tipo di veicolo a due ruote. Che si tratti di motori a combustione interna o a propulsione elettrica, Bosch fornisce componenti e sistemi intelligenti che soddisfano le esigenze specifiche di ogni segmento.

L’impegno dell’azienda tedesca per l’innovazione nel settore delle due ruote è guidato da un team di appassionati motociclisti. Questo permette a Bosch di sviluppare soluzioni che rispondono alle reali esigenze di chi guida una moto, garantendo un’esperienza di guida più sicura, confortevole e sostenibile.

SISTEMI AVANZATI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI: BOSCH A EICMA 2024

Bosch ribadisce il suo impegno per la sicurezza dei motociclisti, presentando a EICMA 2024 una serie di innovazioni che puntano a ridurre il numero di incidenti stradali. Tra queste, spicca l’introduzione dell’ABSi, un sistema ABS con unità di misura inerziale integrata, pensato per favorire l’adozione del controllo di stabilità in diversi segmenti di moto. Questa soluzione riduce la complessità del sistema, eliminando la necessità di un’unità di misura esterna e semplificando il cablaggio.

Un’altra novità importante riguarda i sistemi avanzati di assistenza alla guida per il motociclista (ARAS). Con il potenziale di prevenire un incidente su sei sulle strade tedesche, gli ARAS giocano un ruolo fondamentale per raggiungere l’obiettivo di un traffico a zero incidenti. Bosch presenta ben sei nuove funzioni ARAS, di cui cinque sono prime mondiali.

Quattro di queste funzioni si basano su radar anteriori:

Adaptive Cruise Control – Stop and Go (ACC S&G): regola automaticamente la velocità della moto, mantenendo una distanza di sicurezza dal veicolo che precede;

regola automaticamente la velocità della moto, mantenendo una distanza di sicurezza dal veicolo che precede; Group Ride Assist (GRA): aiuta a mantenere una distanza predefinita dagli altri motociclisti del gruppo;

aiuta a mantenere una distanza predefinita dagli altri motociclisti del gruppo; Riding Distance Assist (RDA): avvisa il pilota se si avvicina troppo a un veicolo che lo precede;

avvisa il pilota se si avvicina troppo a un veicolo che lo precede; Emergency Brake Assist (EBA): assiste il pilota in caso di frenata di emergenza, aumentando la pressione frenante per ridurre lo spazio di arresto.

Le altre due funzioni si basano su radar posteriori:

Rear Distance Warning (RDW): avvisa il pilota se un veicolo si sta avvicinando da dietro;

avvisa il pilota se un veicolo si sta avvicinando da dietro; Rear Collision Warning (RCW): avvisa il pilota del rischio di collisione con un veicolo che lo segue.

Queste nuove funzioni ARAS debutteranno sulla nuova KTM 1390 SUPER ADVENTURE S EVO, esposta allo stand Bosch. Bosch presenta anche il Race eCBS, una funzione specifica per l’utilizzo in pista, lanciata a luglio 2024 insieme a Ducati sulla nuova Panigale V4 S 7G. Basato sull’ABS Bosch per le moto premium, il Race eCBS combina l’azione dei freni anteriore e posteriore anche se si agisce solo su uno dei due, aumentando la sicurezza in situazioni di guida sportiva.

BOSCH EFFICIENZA E SOSTENIBILITA’

Bosch si impegna a migliorare l’efficienza e la sostenibilità nel settore delle due ruote, offrendo soluzioni innovative sia per la mobilità elettrica che per l’ottimizzazione dei motori a combustione interna. Per quanto riguarda l’elettrificazione, Bosch presenta una serie di soluzioni per i diversi segmenti di veicoli. Tra queste:

Centralina elettronica del veicolo e trasmissione elettrica integrata: per motori a partire da 6 kW;

per motori a partire da 6 kW; Soluzioni di trasmissione In-hub: per veicoli di piccola cilindrata, in particolare nei mercati dell’India e del Sud Est asiatico;

per veicoli di piccola cilindrata, in particolare nei mercati dell’India e del Sud Est asiatico; Drive Control Unit da 2kW: per l’elettrificazione di segmenti di piccola cilindrata. Questa unità combina inverter, sistema di gestione del motore e controllo del veicolo in un unico componente compatto, offrendo funzioni di comfort come la modalità di avvio dolce (Smooth Riding) e il cruise control. Include anche il controllo elettronico della trazione e la funzione One-Throttle Ride, che recupera energia di frenata per prolungare l’autonomia della batteria fino all’8%.

Bosch continua a lavorare anche sull’efficienza dei sistemi a combustione interna. L’azienda fornisce sistemi di gestione del motore e componenti per consentire ai produttori di soddisfare le future normative sulle emissioni, come Euro 5 e BS 6 in India. Grazie alla più recente tecnologia dei sensori, i sistemi di gestione del motore Bosch migliorano notevolmente l’efficienza rispetto al carburatore convenzionale. I componenti Bosch sono già in grado di gestire miscele di carburante fino alla E100 e CNG/LPG. Inoltre, la centralina elettronica del motore consente di implementare facilmente funzioni aggiuntive come le diverse modalità di trazione e le soluzioni di cambio elettronico quickshift.

BOSCH A EICMA 2024: GLI AGGIORNAMENTI OTA

Bosch introduce funzioni on-demand e aggiornamenti over-the-air (OTA). Queste soluzioni software permettono ai motociclisti di installare nuove funzioni anche dopo l’acquisto del veicolo, personalizzando l’esperienza di guida in base alle proprie esigenze. Tramite l’app del produttore del veicolo, i motociclisti possono aggiungere modalità di guida speciali per la pista o l’off-road, funzioni di comfort per i lunghi viaggi e altri aggiornamenti.

Per garantire un’integrazione fluida delle funzioni connesse, Bosch ha sviluppato una gamma di display TFT, dal cluster connesso da 5” all’Integrated Connectivity Cluster da 10,25”. Questi display offrono un’eccellente leggibilità anche alla luce diretta del sole grazie al processo di incollaggio ottico.