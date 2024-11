eBay Garage a EICMA 2024: i piloti da incontrare allo stand

Per il terzo anno consecutivo, eBay partecipa a EICMA, l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, che si svolgerà a Fiera Milano Rho dal 5 al 10 novembre 2024. L’obiettivo di eBay è quello di consolidare il suo ruolo di partner per le PMI del settore auto e moto e di interagire con gli appassionati di due ruote. Una presenza che offre una panoramica differente a tutti coloro che decideranno di prendere parte alla più importante kermesse dedicata al mondo delle due ruote in Europa.

EBAY GARAGE: UN HUB PER IL MONDO DELLE DUE RUOTE

Presso lo stand G55 del padiglione 24, eBay allestirà l’“eBay Garage”, uno spazio dedicato agli appassionati di moto e ai professionisti del settore. All’interno dello stand chiamato eBay Garage, i visitatori avranno l’opportunità di:

esplorare l’ampia offerta di ricambi e accessori per moto, ciclomotori e scooter attraverso i totem touch screen che permettono di navigare su eBay.it;

attraverso i che permettono di navigare su eBay.it; partecipare a un questionario interattivo sulle proprie abitudini di manutenzione e ricevere gadget speciali;

e ricevere gadget speciali; assistere a un question time con un hero-seller di eBay il 7 e 8 novembre, per approfondire le opportunità di business offerte dalla piattaforma e scoprire come aprire un proprio store sul marketplace;

il 7 e 8 novembre, per offerte dalla piattaforma e scoprire come aprire un proprio store sul marketplace; ammirare le “vetrine fisiche” di alcuni seller eBay , che esporranno una selezione di oggetti, accessori e abbigliamento della categoria moto;

, che esporranno una selezione di oggetti, accessori e abbigliamento della categoria moto; mettere alla prova le proprie abilità di guida sul simulatore di moto e ricevere un gadget speciale;

e ricevere un gadget speciale; scattare un’istantanea ricordo al photobooth a tema eBay;

a tema eBay; ricevere gadget per tutti i visitatori.

Questo perché sono sempre di più i riders che amano dedicarsi alla cura della propria due ruote, come ha recentemente messo in luce la ricerca di eBay sviluppata da IPSOS “Gli Italiani e la passione per le due ruote”: 4 italiani su 10 possiedono una moto o un motorino e, sempre 4 su 10, amano occuparsi personalmente della manutenzione ordinaria, rivolgendosi al meccanico per gli interventi più complessi. Per la metà dei motociclisti italiani il risparmio percepito del “fai da te” arriva fino al 50% e per il 75% di loro l’e-commerce è la scelta migliore.

EBAY A EICMA 2024: GLI INCONTRI CON I CAMPIONI DEL MOTOCICLISMO

L’eBay Garage ospiterà piloti ed ex piloti di fama internazionale durante le giornate di apertura al pubblico. Saranno presenti:

Danilo Petrucci , attuale pilota Ducati di Superbike (giovedì 7 novembre);

, attuale pilota Ducati di Superbike (giovedì 7 novembre); Tony Cairoli , nove volte campione del mondo Motocross (venerdì 8 novembre);

, nove volte campione del mondo Motocross (venerdì 8 novembre); Loris Capirossi , leggenda del Motomondiale e tre volte vincitore (sabato 9 novembre);

, leggenda del Motomondiale e tre volte vincitore (sabato 9 novembre); Troy Bayliss , leggendario campione australiano della SBK ed ex pilota di MotoGP (domenica 10 novembre);

, leggendario campione australiano della SBK ed ex pilota di MotoGP (domenica 10 novembre); Andrea Pirillo, influencer del settore automotive e lifestyle. Quest’ultimo sarà presente all’eBay Garage e racconterà le attività dello stand sui suoi profili social e su quelli di eBay.

EBAY E L’E-COMMERCE, UNA CERTEZZA PER GLI APPASSIONATI DI MOTO

È noto che eBay si focalizza sulla categoria Parti e Accessori (P&A) Auto e Moto, uno dei segmenti più importanti per il marketplace. L’obiettivo è quello di supportare le PMI del settore e di rispondere alle esigenze dei motociclisti che si dedicano alla manutenzione dei propri veicoli.

Secondo una ricerca di eBay condotta da IPSOS, come abbiamo anticipato, il 40% degli italiani possiede una moto o un motorino e preferisce occuparsi personalmente della manutenzione ordinaria. Il 75% di questi motociclisti sceglie l’e-commerce per acquistare i ricambi nuovi, principalmente per la convenienza economica.

La partecipazione di eBay a EICMA 2024 rappresenta una grossa e importante opportunità per gli appassionati di moto di esplorare il vasto catalogo di prodotti offerti dal marketplace, conoscere le opportunità di business e interagire con i professionisti del settore. eBay si posiziona come un partner affidabile per le PMI del settore auto e moto, offrendo loro una piattaforma per raggiungere un pubblico ampio e altamente appassionato.