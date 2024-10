EICMA 2024: gli espositori presenti quest’anno

Chi c’è a EICMA 2024? Gli espositori che popoleranno gli stand della Fiera di Milano a Rho sono 770 in rappresentanza di ben 45 Paesi, per un totale di oltre 2.100 marchi. Per accoglierli tutti sarà necessario occupare 10 padiglioni per complessivi 330 mila metri quadrati del quartiere espositivo, un record storico per la kermesse che celebra quest’anno l’81^edizione e, soprattutto, i 110 anni di storia. Dopo le giornate del 5 e del 6 novembre dedicate a stampa e operatori del settore, EICMA 2024 sarà aperta al pubblico da giovedì 7 a domenica 10 (qui tutte le info pratiche su orari, biglietti e quant’altro), scopriamo in anteprima i marchi presenti.

ESPOSITORI EICMA 2024: CHI C’È QUEST’ANNO

Dopo alcune edizioni con qualche assenza, quest’anno finalmente la lista degli espositori di EICMA 2024 registra il ritorno di tutte le case costruttrici più importanti, con tante novità, anteprime mondiali e una mostra di moto storiche. Tra i ritorni più significativi segnaliamo quelli di BMW, KTM, Husqvarna, GasGas, MV Agusta e Harley-Davidson. Complessivamente il 70% dei marchi arriverà dall’estero e il 30% dall’Italia, con un buon 26% di espositori che parteciperanno per la prima volta in assoluto al salone milanese. La lista completa divisa per settore, classe merceologica, padiglione o nazione puoi trovarla in ordine alfabetico sul sito ufficiale dell’evento. I settori coinvolti sono:

Veicoli (ciclomotori, motocicli, motoscooter, motocarri, biciclette elettriche);

Parti staccate e accessori;

Abbigliamento ed equipaggiamento per il motociclista;

Caschi;

Assicurazioni;

Associazioni ed enti;

Servizi per il motociclista;

Editoria specializzata.

Ci saranno espositori provenienti da Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malaysia, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia e Ungheria.

ESPOSITORI EICMA 2024: ANTEPRIME PIÙ INTERESSANTI

Per quanto riguarda invece le anteprime mondiali, europee o italiane di nuovi modelli, ovviamente c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tra le moto più attese e interessanti segnaliamo la naked Yamaha MT-07, le motocross Honda CRF250R, CRF450R e Ducati Desmo450 MX, la crossover sportiva Triumph Tiger Sport 800, la maxi enduro KTM 1390 Super Adventure S Evo, la touring Honda NT1100, l’altra naked Suzuki GSX-8S Team Suzuki Edition, la superbike Ducati Panigale V4 S 2025 e il Velocifero Mobster, lo scooter sportivo pensato per i giovani. Collegatevi qui per scoprire altre presentazioni previste a EICMA 2024.

EICMA 2024: EVENTI COLLATERALI

Oltre ad ammirare le moto esposte negli stand, i visitatori di EICMA 2024 potranno partecipare a numerosi eventi collaterali, tutti di grande interesse. Ad esempio, dopo il successo dell’edizione precedente, torna anche quest’anno un’area dedicata al gaming e al mondo dei videogiochi motorsport, dove sarà possibile vivere in sella a una moto vera esperienze di gioco entusiasmanti e immersive grazie alla presenza di simulatori di ultima generazione. Non mancherà poi lo spazio riservato alle start up del settore realizzato da EICMA grazie al sostegno dell’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che accoglierà anche le forze dell’ordine e le realtà istituzionali che concorrono alla promozione della sicurezza su due ruote.

Confermato anche il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti in cui acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto, mentre per celebrare il 110° anniversario di EICMA (1914-2024) sarà allestita alla Porta Sud una mostra di moto storiche e moderne che più hanno lasciato il segno per l’originalità e il primato con le loro forme, le proporzioni e i materiali impiegati.

Infine il contenuto più adrenalinico e dinamico di EICMA 2024: MotoLive, l’area esterna in cui il pubblico potrà assistere gratuitamente a competizioni, ma anche lasciarsi entusiasmare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Qui gli appassionati più esigenti non rimarranno delusi: fenomenali run di Freestyle Motocross, Trial Acrobatico e l’opportunità di vedere da vicino i piloti delle più prestigiose discipline off-road e tanto altro ancora.