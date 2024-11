EICMA 2024 con Trenord: come funziona il biglietto speciale

Il biglietto speciale ‘Gite in Treno’ di Trenord permette di raggiungere Rho Fiera Milano da qualsiasi stazione della Lombardia per passare una giornata all’EICMA 2024, il più importante evento del mondo delle due ruote, che si svolge a Fiera Milano dal 7 al 10 novembre 2024. Inoltre gli under 14 che viaggiano con il titolare del biglietto possono usare il treno gratuitamente.

COME ACQUISTARE IL BIGLIETTO SPECIALE TRENORD PER EICMA 2024

Il biglietto speciale è acquistabile su sito e app Trenord, in biglietteria e presso le rivendite Trenord. Va utilizzato nel giorno scelto in fase di acquisto, non richiede convalida e, nel caso del biglietto acquistato online, non è necessaria la versione stampata (il biglietto digitale si trova nell’area personale del sito trenord.it o nella sezione Wallet dell’app Trenord).

Il biglietto Trenord, incluso nel pacchetto Trenord 4 EICMA, consente a un passeggero adulto un solo viaggio di andata e ritorno in 2^ classe sui treni Trenord, esclusi i Malpensa Express per percorsi aeroportuali e/o con servizio di sola 1^ classe. Il biglietto NON consente l’uso dei treni di Trenitalia (AV, EC, IC). Come detto, i ragazzi under 14 accompagnati dal titolare del biglietto viaggiano gratis.

EICMA 2024 CON TRENORD: IL COSTO DEL BIGLIETTO SPECIALE

Il biglietto del treno di andata e ritorno per raggiungere Rho Fiera Milano da qualsiasi stazione della Lombardia ha il prezzo fisso di 13 euro. L’offerta è valida esclusivamente dal 7 al 10 novembre 2024, ossia le giornate del salone. Attenzione: dopo l’acquisto non è possibile modificare la data del viaggio e il biglietto speciale non può essere rimborsato. Ai controllori è necessario mostrare il biglietto insieme alla ricevuta di acquisto. Tuttavia se il biglietto è stato acquistato online è sufficiente mostrarlo in versione digitale direttamente dallo smartphone.

Nel caso di gruppi superiori a 50 persone è consigliabile, prima dell’acquisto dei biglietti, verificare la disponibilità del treno scrivendo a comitive@trenord.it.

COME ARRIVARE A EICMA 2024 IN TRENO DALLA LOMBARDIA

Si può raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano in treno senza cambi con le corse delle linee suburbane S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello, che fermano nelle stazioni del passante ferroviario Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi Passante, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria e Forlanini.

Per chi utilizza le linee S1 Lodi-Milano Passante-Saronno, S2 Milano Rogoredo-Milano Passante-Mariano Comense, S13 Milano Bovisa-Pavia, la stazione di Rho Fiera Milano è raggiungibile con un solo cambio in una delle stazioni del passante ferroviario, dove i viaggiatori possono utilizzare le corse delle linee S5 e S6 verso l’esposizione fieristica.

Milano Porta Garibaldi Superficie è collegata direttamente a Rho Fiera Milano dalla linea suburbana S11 Chiasso-Como-Milano-Rho (nelle sole giornate feriali) e dalle linee regionali Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino.

Da Milano Centrale si arriva a Rho Fiera sui treni della linea Milano-Domodossola.