Prenotare il parcheggio moto in aeroporto: un trend in crescita

Non vedi l’ora di viaggiare? Oggi è sempre più facile spostarsi in giro per il mondo, per periodi brevi o anche lunghi: in particolare, con la fine della pandemia e la ripresa a pieno regime di viaggi e spostamenti internazionali, per lavoro ma anche e soprattutto per vacanza, le offerte e i modi per viaggiare sono davvero molto convenienti. Viaggiare oggi è più conveniente che mai: puoi girare l’Europa e il mondo risparmiando grandi cifre sia sul viaggio che sull’alloggio, permettendoti quindi di fare viaggi anche lunghi con un budget contenuto.

PARCHEGGIO MOTO: MEGLIO PRENOTARE IN ANTICIPO

Proprio perché viaggiare è ora così conveniente, devi fare attenzione a non perderti in spese ulteriori inutili che si possono facilmente evitare. Una di queste, se ti sposti con un mezzo a due ruote, è il parcheggio moto: se non ti organizzi per tempo, rischi di spendere molto tempo inutilmente. Lasciare la motocicletta per giorni, o addirittura per settimane, nelle prossimità degli aeroporti può essere infatti molto costoso. Per questo motivo, la scelta giusta è quella di prenotare il parcheggio in anticipo. Questo vale in particolar modo se parti da aeroporti molto grandi e frequentati, come naturalmente quello di Malpensa.

Quello di Malpensa è infatti uno degli aeroporti più grandi e importanti di tutta l’Italia; i voli per moltissime destinazioni, internazionali e intercontinentali, ma anche interne al Paese, partono proprio da Malpensa. A maggior ragione, vista la sua frequentazione, è opportuno se parti da una sede così grande assicurarti il parcheggio, per non incorrere in spiacevoli sovrapprezzi e tariffe vertiginose per il parcheggio della tua moto. Considera che i prezzi del parcheggio dell’aeroporto Malpensa possono variare molto a seconda della vicinanza della struttura all’aeroporto stesso, ma anche dei servizi che essa offre. Purtroppo, non esiste un parcheggio totalmente gratuito nelle immediate vicinanze dell’Aeroporto Milano Malpensa dove lasciare la moto per l’intera durata del tuo viaggio fuori Milano. Però puoi sempre parcheggiare gratis nelle cittadine nei pressi dell’aeroporto e raggiungerlo poi con l’autobus. Tuttavia, questa è un’opzione meno sicura e comoda di un parcheggio low cost gestito da professionisti.

Se invece vai a Malpensa per una sosta breve, magari per accompagnare o andare a prendere un familiare, puoi usufruire di una sosta gratuita della durata di 10 minuti… ma occhio alle sanzioni se sfori questo intervallo.

TROVA IL PARCHEGGIO MOTO A MALPENSA

Come avrai capito poco sopra, la scelta migliore se decidi di partire in aereo da Malpensa, che sia per lavoro, famiglia o per un viaggio di piacere e di svago, la scelta più azzeccata è quella di affidarti a un servizio professionale di parcheggio da prenotare in anticipo rispetto alla data del tuo viaggio. In questo modo, ti garantirai la possibilità di trovare un parcheggio comodo, sicuro e al riparo per tutta la durata del tuo viaggio, e riuscirai anche a ottenere un considerevole risparmio. Tutti i parcheggi intorno Malpensa hanno stalli riservati alle moto e, prenotando in anticipo, puoi scegliere tu la tariffa che preferisci, evitando così di incorrere in spiacevoli sorprese e godendoti a pieno il budget risparmiato.