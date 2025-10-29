EICMA 2025 accenderà i riflettori tra pochi giorni: l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori celebra quest’anno i 111 anni di storia con 82 edizioni dando appuntamento alla Fiera di Rho dal 4 al 9 novembre 2025 (i primi due giorni sono però riservati, come da tradizione, a stampa e operatori del settore) per visitare i padiglioni che ospiteranno oltre 730 espositori da circa 50 nazioni. Come ogni anno gli appassionati potranno assistere anche a gare, spettacoli ed eventi. Nelle prossime righe trovate tutte le informazioni utili su EICMA 2025: biglietti, orari, come arrivare e parcheggi, mentre nei prossimi giorni illustreremo le maggiori novità del salone con i nomi degli espositori e le anteprime mondiali.

EICMA 2025: BIGLIETTI PRESTO IN VENDITA

I biglietti EICMA 2025 sono acquistabili online a questo indirizzo web. Superfluo specificare che i tagliandi per i visitatori non addetti ai lavori si possono comprare solo per le giornate dal 6 al 9 novembre, dato che le prime due sono soltanto per giornalisti e operatori.

I prezzi del biglietto intero sono i seguenti:

il costo giornaliero per un biglietto intero (da 14 anni in poi) è di 20 euro + 1,5 euro di prevendita.

(da 14 anni in poi) è di + 1,5 euro di prevendita. il costo giornaliero per un biglietto ridotto (under 14) è di 10 euro + 1,5 euro di prevendita.

Esiste anche un biglietto pomeridiano, valido solo dalle 13:30 alle 18:30, con le seguenti tariffe:

pomeridiano intero (da 14 anni in poi): 14 euro + 1,5 euro di prevendita.

(da 14 anni in poi): + 1,5 euro di prevendita. pomeridiano ridotto (under 14): 7 euro + 1,5 euro di prevendita.

L’ingresso resta gratuito per i bambini da 0 a 3 anni e per i disabili con accompagnatore dotati di tesserino di invalidità o certificato equivalente.

NB: i biglietti acquistati direttamente in cassa nei giorni dell’evento avranno un costo maggiore (maggiori dettagli). Sono previsti sconti per i gruppi.

EICMA 2025: ORARI DI APERTURA

Di seguito gli orari ufficiali di EICMA 2025.

Stampa : 4 e 5 novembre 2025 dalle 8:30 alle 19:30;

: 4 e 5 novembre 2025 dalle 8:30 alle 19:30; Operatori : 4 novembre 2025 dalle 13:00 alle 19:30 e 5 novembre 2025 dalle 8:30 alle 19:30;

: 4 novembre 2025 dalle 13:00 alle 19:30 e 5 novembre 2025 dalle 8:30 alle 19:30; Pubblico: dal 6 al 9 novembre 2025 dalle 9:30 alle 18:30.

Gli espositori possono sempre entrare 1 ora prima dell’orario di apertura e uscire mezz’ora dopo l’orario di chiusura.

EICMA 2025: COME ARRIVARE ALLA FIERA DI RHO

La location di EICMA 2025 si trova a nord-ovest del centro di Milano, nel territorio comunale di Rho. Come arrivare? Ci sono vari modi:

Metropolitana M1 (linea rossa) porta direttamente alla Fiera con una fermata apposita.

(linea rossa) porta direttamente alla Fiera con una fermata apposita. La Fiera di Rho è raggiungibile anche in treno con numerosi convogli di Trenitalia e Trenord in partenza dalle stazioni di Milano e di altri centri della Lombardia e del Piemonte. Per gli orari vi rimandiamo ai siti delle compagnie ferroviarie (attenzione: la fermata giusta del treno non è Rho ma ‘Rho Fiera Milano’).

con numerosi convogli di Trenitalia e Trenord in partenza dalle stazioni di Milano e di altri centri della Lombardia e del Piemonte. Per gli orari vi rimandiamo ai siti delle compagnie ferroviarie (attenzione: la fermata giusta del treno non è Rho ma ‘Rho Fiera Milano’). Per arrivare in auto o in moto a EICMA 2025 prendere, a seconda del luogo di partenza, l’ autostrada A50 Tangenziale Ovest , l’autostrada A4 da Venezia, l’autostrada A8 da Varese o l’autostrada A9 da Como, con uscite Fieramilano o Pero-Fieramilano.

prendere, a seconda del luogo di partenza, l’ , l’autostrada A4 da Venezia, l’autostrada A8 da Varese o l’autostrada A9 da Como, con uscite Fieramilano o Pero-Fieramilano. La Fiera di Rho è anche raggiungibile direttamente dagli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio mediante un servizio di autobus.

EICMA 2025: PARCHEGGI DISPONIBILI

I parcheggi di pertinenza alla Fiera di Rho, dove si svolge EICMA 2025, sono P1, PM1, PM2, P2, P3, P4 e P5. Collegandosi a questo link si può prenotare un posto a pagamento, la prenotazione online dovrà essere fatta almeno 4 ore prima dell’arrivo.

Anche quest’anno, grazie all’accordo tra ATM, EICMA e Comune di Milano per offrire maggiori soluzioni di parcheggio e favorire gli spostamenti con il trasporto pubblico, si può prenotare gratuitamente il posto auto in 11 diversi parcheggi di Milano in corrispondenza della metropolitana per le giornate dell’8 e 9 novembre 2025. I parcheggi sono quelli di Famagosta, Cascina Gobba, Forlanini, Maciachini, San Donato, Molino Dorino, Rogoredo, Abbiategrasso, Bisceglie, Lampugnano e San Leonardo.

È possibile prenotare il parcheggio solo acquistando il titolo di accesso per EICMA 2025, ogni titolare di biglietto può riservare un solo posto auto gratuito. Per chi non prenota, il parcheggio sarà a pagamento e il posto non è garantito. Maggiori informazioni qui.