Caschi ai Raggi X: Scorpion EXO-1500 Onyx Carbon Air, semplicemente top

La finitura in carbonio forgiato, oggi è quanto di più esclusivo ed elegante ci possa essere, per la calotta di un casco. Se però volessimo valutare il nostro Scorpion EXO-1500 Onyx solo per il look stupefacente, faremmo torto a un brand che riesce sempre a restare lontano dalle mode, con soluzioni tecniche tutte sue. È una filosofia che ci piace, se non viene applicata solo per distinguersi, ma per primeggiare, cercando percorsi innovativi verso l’eccellenza. Il prezioso casco a cui dedichiamo questa nuova puntata della rubrica Caschi ai Raggi X, è l’esempio evidente di come questa aggressività tecnica e commerciale, possa dare risultati stupefacenti.

SCORPION EXO-1500 ONYX CARBON AIR: ESTETICA E DESIGN

La sfacciata bellezza del carbonio forgiato, spalmata sulle linee fluide dello Scorpion EXO-1500, restituisce la sensazione di un casco venuto da un altro mondo e da un altro tempo. Le foto purtroppo non rendono l’effetto di profondità e i riflessi cangianti della finitura, che sembra fatta di scaglie di petrolio ghiacciato, con riflessi che sotto il sole, vanno dal verde smeraldo al blu cobalto.

Scorpion EXO non ama le linee tagliate con l’accetta. I suoi caschi hanno profili morbidi e il nostro 1500 ha una particolare forma a goccia d’acqua, che ci ricorda il vecchio, bellissimo 1400 Air di cui il 1500 è l’evoluzione. Il nuovo modello però ha linee più evidenti, che partono dalla grossa mentoniera, o dalla S sulla fronte e arrivano alla punta posteriore.

La linea dell’imboccatura è leggermente insellata, per dare spazio alle spalle. Gli accoppiamenti tra le parti sono perfetti.

Guardandolo da sotto, ci piace la bella imboccatura, con tessuti e materiali diversi, su cui appare il logo della casa. La fodera invece è più sottotono. Una strana scelta della casa, che è famosa per le grafiche dei suoi caschi, ma non ha mai dato grande importanza al look degli interni.

SCORPION EXO-1500 ONYX CARBON AIR: CARATTERISTICHE TECNICHE

Non possiamo non iniziare l’analisi tecnica del casco di oggi, dall’esclusivo sistema AirFit. Una pompetta nascosta dietro la mentoniera, con cui il pilota può regolare la pressione dei guanciali. Una soluzione inventata da Schumacher, che oggi solo Scorpion EXO sfrutta ancora, per i suoi caschi più importanti.

La calotta in carbonio forgiato non è solo un vezzo estetico, ma si tratta di un materiale di ultimissima generazione, formato da frammenti di fibra di carbonio, incollati da una resina e pressati in uno stampo. È più leggero e forte del titanio e la sua natura casuale lo rende più resistente a sforzi meccanici in tutte le direzioni, mentre il carbonio in fibre è particolarmente resistente solo alla trazione.

La visiera trasparente ha un blocco anteriore con pulsante, utile anche come fessura per la ventilazione in città. Il movimento del trasparente è di tipo basculante Ellip-Teec II, con sgancio rapido. Utile, perchè dalla scatola esce anche una seconda visiera scura. Entrambe hanno la predisposizione per la pellicola Pinlock Max Vision, anch’essa presente nella confezione. All’altezza dell’orecchio sinistro poi, c’è il comando per la visiera a scomparsa SpeedViewII.

La presa d’aria della mentoniera è parzializzabile, mentre quella sul vertice ha solo il comando per chiuderla. Un piccolo estrattore posteriore completa il sistema di ventilazione. Il cinturino è di tipo micrometrico, con la finezza della linguetta in alluminio. L’interno KwikWick lll è estraibile e lavabile.

SCORPION EXO-1500 ONYX CARBON AIR: LA RADIOGRAFIA

Eravamo super curiosi di portare in sala raggi il nostro casco, per vedere la resa radiografica del carbonio a scaglie. Il risultato è completamente neutro. Vale la pena ricordare che il carbonio è perfettamente invisibile ai Raggi X. La trama tipo jeans che vediamo nei caschi in fibra, non è la fibra in se, ma lo stacco tra i fili di carbonio e il collante, nel quale il carbonio viene immerso per essere lavorabile.

La struttura del carbonio a scaglie è meno organizzata, il collante è più diffuso e come vediamo, il risultato è che le scaglie non sono visibili. La debole trama che vediamo in alcuni punti, quasi sicuramente è uno strato sottostante, in fibre aramidiche. Una struttura a sandwich molto comune nei caschi top di gamma.

Nella parte anteriore della mentoniera invece si vede bene il sistema di pompaggio, con i tubicini che portano a dei piccoli palloncini rotondi. La pompetta è di gomma, ma la molla della valvola di sfiato è di metallo.

Di metallo sono anche le viti che fermano il meccanismo della visiera, quelle dei perni Pinlock, quelle che bloccano le placche delle prese d’aria e una linguetta “Scorpion EXO” montata dietro lo spoiler. La S sulla fronte invece, è di plastica.

SCORPION EXO-1500 ONYX CARBON AIR: LA PROVA SU STRADA

L’ingresso della nostra testa nello sport touring definitivo secondo Scorpion EXO, è tutto sommato comoda. La forza del sistema AIR infatti è quella di poter trasformare l’interno, da comodo a sostenuto, secondo esigenze e gusti. La qualità dell’imbottitura comunque è buona. Morbida e liscia al tatto.

La calzata è leggermente a uovo, quindi larga in alto e aderente sulle tempie, ma abbiamo detto e ripetuto che i caschi prendono la forma in un paio di giorni, quindi non vi preoccupate. Pensate invece che la taglia è molto precisa, quindi potrete comprare il vostro Scorpion EXO-1500 AIR online, senza problemi. Noi però vi consigliamo di rivolgervi sempre a un dealer.

Il casco in testa ha un bilanciamento decisamente anteriore, sicuramente per il peso del sistema di pompaggio nella mentoniera. L’abitabilità è nella norma, mentre la visuale ci sembra leggermente più ampia, rispetto ai caschi della concorrenza. Del resto si tratta di un casco turistico.

Visiere, prese d’aria e cinturino si maneggiano benone con i guanti, ma soprattutto mettiamo in pressione l’AirFit. Siamo in città, quindi scegliamo una pressione media, che tenga il casco fermo ma non ci faccia soffrire. Tra le auto, lo Scorpion EXO-1500 Air si dimostra leggero, comodo e silenzioso. Forse però sentiamo poca aria circolare all’interno. Per metterlo alla prova, passiamo allo scorrimento veloce.

Con il pollice sinistro nella mentoniera, aumentiamo la pressione interna. Rispetto ai vecchi Scorpion con AirFit, ci sembra che il sistema sia meno aggressivo, ma sempre efficace. Sentire il casco ben saldo sulla testa, quando si va forte, dà un senso di sicurezza nettamente superiore. Ad alta velocità infine, il nostro scorpione da il meglio di sé. Le prese d’aria lavorano come si deve, il casco è stabile nel vento ed è persino molto silenzioso. Forse è il più silenzioso che abbiamo provato ultimamente, forse no, ma se non sopportate il fruscio dello Scorpion EXO-1500, prendete la macchina.

SCORPION EXO-1500 ONYX CARBON AIR: SÌ O NO?

Vedendo lo scorpione in vetrina, il vistoso effetto marmorizzato del carbonio forgiato, può far pensare all’ennesimo giocattolo per tiktoker. In questo l’apparenza inganna, ma al contrario, perché lo Scorpion EXO-1500 Onyx Carbon Air è un casco vero, per motociclisti con gli attributi. Comodo, leggero, super versatile con il sistema AirFit e poi anche (ma è quasi un caso) bello.

Lo consigliamo a chi non cerca un casco, ma “il” casco. Un oggetto assoluto, da usare indifferentemente per fare il pendolare, partire per le vacanze o divertirsi su una moto sportiva. I suoi pregi sono la dotazione tecnologica, la comodità della calzata e il sontuoso silenzio che si può godere. Il suo unico piccolo limite, è la ventilazione debole a bassa velocità, quindi forse il trafficaccio di tutti i giorni non è il suo regno. Poco male, soprattutto visto il prezzo di listino di 469,90 €, che impongono cautela nell’utilizzo.

Oltre alla costosa finitura Onyx Carbon, lo Scorpion EXO-1500 Air è disponibile in circa altre 30 colorazioni, alcune delle quali davvero stupefacenti.