Eicma Riding Fest: date, ospiti speciali e il programma 2025

Dal 25 al 27 aprile 2025, il Misano World Circuit Marco Simoncelli sarà nuovamente teatro dell’EICMA Riding Fest, un evento unico nel panorama motociclistico internazionale, promosso dall’Esposizione Internazionale delle Due Ruote di Milano. Un lungo weekend gratuito e aperto al pubblico, pensato per celebrare la passione per le due ruote con prove moto, spettacoli, formazione e ospiti d’eccezione. Nei prossimi paragrafi vi raccontiamo perché sarà un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che quest’anno si preannuncia ancora più ricco, dinamico e coinvolgente.

LE INIZIATIVE SPECIALI DELL’ EICMA RIDING FEST 2025

Tra le novità più attese, tre importanti iniziative formative:

Corsi di guida sicura su strada , tenuti da istruttori FMI, gratuiti e accessibili previa prenotazione online;

, tenuti da istruttori FMI, gratuiti e accessibili previa prenotazione online; Motorally Experience , che offrirà una full immersion nella disciplina con la guida di nomi del calibro di Jacopo Cerutti e Alessandro Botturi;

, che offrirà una full immersion nella disciplina con la guida di nomi del calibro di Jacopo Cerutti e Alessandro Botturi; Flat Track Experience, con l’istruzione dell’icona Marco Belli per scoprire i segreti di derapate e controsterzo.

PROVE MOTO: SEI ESPERIENZE, OLTRE 400 MODELLI

Al centro della manifestazione restano i demo ride, cuore pulsante dell’EICMA Riding Fest, che daranno la possibilità ai partecipanti di provare oltre 400 moto tra strada, pista e off-road. La Touring Experience, la più ampia tra le proposte, porterà i visitatori a testare le novità 2025 di naked, crossover, adventure e sport tourer su percorsi stradali nei dintorni del circuito. Tra i marchi presenti: Ducati, BMW, Honda, Yamaha, KTM, Triumph, Moto Guzzi e molti altri.

Per gli amanti dell’off-road, la Off-Road Experience metterà a disposizione enduro specialistiche e maxi-enduro in un circuito sterrato appositamente allestito.

Chi desidera invece assaporare l’adrenalina della pista in sicurezza, potrà accedere alla Track Experience (unica proposta a pagamento), con supersportive e hypernaked in pista, con ricavato devoluto a progetti di beneficenza locali.

GIOVANI PROTAGONISTI E FORMAZIONE

Grande attenzione sarà dedicata ai giovani e ai neofiti delle due ruote. L’area Hashtag 125 permetterà ai motociclisti emergenti di provare le 125 di dieci costruttori, mentre la nuova Area 51 sarà dedicata ai cinquantini con cambio manuale. Entrambe saranno affiancate da uno spazio propedeutico per chi si avvicina per la prima volta alla guida.

Per i più piccoli, dai 6 ai 12 anni, torna EICMA For Kids, in collaborazione con la FMI, un’area dove bambini e bambine potranno muovere i primi passi in sella, in sicurezza e con il supporto di istruttori federali.

INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO E ANTEPRIME

Il paddock del circuito si trasformerà in una vera e propria cittadella del motociclismo, con food truck, acrobazie freestyle, abbigliamento tecnico e accessori, e un fitto programma di animazione sul palco centrale animato da Radio Deejay. L’area ospiterà anche anteprime assolute, come la presentazione mondiale della BMW R 12 G/S, la nuova Benelli Tornado 550 e le Kove MX250 e MX450.

Non mancherà uno spazio gaming con simulatori di ultima generazione e un’area eventi arricchita dalla diretta Sky delle gare MotoGP da Jerez.

LEGGENDE IN PISTA: GLI OSPITI SPECIALI ALL’ EICMA RIDING FEST

Ad arricchire l’edizione 2025 saranno presenti autentiche leggende del motorsport. Kevin Schwantz, Troy Bayliss, Antonio Cairoli, Stefan Everts, Nicolò Bulega, Danilo Petrucci, Andrea Locatelli, Alex Salvini e Davide Valsecchi non solo saranno disponibili per incontrare il pubblico, ma parteciperanno attivamente alle experience, rendendo l’interazione con i fan unica e irripetibile.

L’ingresso all’EICMA Riding Fest è completamente gratuito, previa registrazione sul sito ufficiale per ottenere il free ticket. Tutte le experience di guida (eccetto la Track Experience), i corsi e le attività sono anch’essi gratuiti e attivabili direttamente in loco, fino ad esaurimento dei posti disponibili.