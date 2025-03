Giubileo dei motociclisti: data e come registrarsi all’evento

I motociclisti di fede cattolica, e non soltanto loro, possono approfittare dell’Anno Santo per prendere parte a un evento unico che unisce passione per il motociclismo, condivisione fraterna e spiritualità: il Giubileo dei motociclisti 2025, organizzato da FMI in collaborazione con le autorità ecclesiastiche del Vaticano. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire ai partecipanti un’esperienza indimenticabile che consenta loro di incontrare il Santo Padre, sperando che nel frattempo si sia completamente ripreso dalla ‘fermata ai box’ cui è attualmente costretto. Continua a leggere per scoprire la data del Giubileo dei motociclisti e come registrarsi per partecipare all’evento.

GIUBILEO DEI MOTOCICLISTI 2025 CON LA BENEDIZIONE DEI CASCHI

Il Giubileo dei Motociclisti è aperto a tutti gli appassionati delle due ruote a motore, siano essi provenienti dall’Italia o dall’estero, e prevede un programma intenso quanto significativo. I partecipanti vivranno una giornata indimenticabile: dopo aver collocato le proprie moto in apposite aree di sosta, i fedeli arriveranno in Piazza San Pietro alle ore 9.00. Per ragioni organizzative, i mezzi non potranno accedere in piazza, ma sarà possibile portare con sé il proprio casco per la benedizione. Il momento clou della giornata sarà infatti la ‘benedizione dei caschi‘ da parte di Papa Francesco.

LA DATA DEL GIUGILEO DEI MOTOCICLISTI

Ma qual è la data del Giubileo dei motociclisti? L’evento è fissato per sabato 4 ottobre 2025. Dopo l’arrivo in Piazza San Pietro, dalle 10:00 alle 11:30 si terrà l’Udienza Giubilare durante la quale il Papa si unirà ai motociclisti per la già citata ‘benedizione dei caschi’, momento simbolico di protezione e benedizione. Dalle 11:30, inoltre, i partecipanti potranno attraversare tutti insieme la Porta Santa.

COME REGISTRARSI AL GIUBILEO DEI MOTOCICLISTI

Informazioni e aggiornamenti sul Giubileo dei Motociclisti saranno presto disponibili sul sito giubileo.federmoto.it. Tuttavia è già possibile registrarsi accedendo alla piattaforma online dedicata e inserendo i dati richiesti. Il termine ultimo delle iscrizioni è fissato per giovedì 31 luglio 2025.

Importante: ogni richiesta di partecipazione deve essere compilata individualmente. Solo per i nuclei familiari e per i minorenni è consentita la compilazione da parte di un unico referente.

Giovanni Copioli, presidente della Federazione Motociclistica Italiana, nell’annunciare con emozione il Giubileo dei Motociclisti, che unirà in un unico grande momento di raccoglimento tutti i partecipanti, all’insegna dello spirito di condivisione che contraddistingue gli amanti delle due ruote, ci ha tenuto a sottolineare che l’evento è aperto non solo a Moto Club e tesserati FMI, ma a tutti coloro che vorranno prendervi parte.