Moto sportive: 5 modelli in arrivo nel 2025

Il mercato delle moto sportive è più vivo che mai e tra bolidi pensati per la pista e versatili sportive stradali annuncia l’arrivo di nuovi modelli sempre più performanti e tecnologicamente avanzati. Supersport, medie o maxi scooter, se le moto sportive sono la tua passione, scopri i 5 modelli più interessanti che vedremo nel 2025.

APRILIA RS 660 FACTORY 2025

Aprilia RS 660 Factory debutta al vertice della gamma media Aprilia con un equipaggiamento premium pensato per chi pretende il massimo da ogni tracciato. Anima racing e componentistica raffinata, la versione Factory porta in strada l’eccellenza delle sospensioni Öhlins: la forcella della serie NIX 30 con steli di 43 mm e l’ammortizzatore con serbatoio integrato STX 46, entrambi finemente regolabili per prestazioni ineccepibili. Nuovi dettagli come la sella bicolore, le grafiche che privilegiano il nero sulle fiancate e il rosso sulla parte superiore, consacrano RS 660 Factory come la più sportiva e raffinata del segmento.

Data d’arrivo: primavera 2025. Prezzo: non ufficializzato (si stima attorno ai 15.000 €).

BMW M 1000 RR 2025

La superbike omologata da gara sotto il profilo aerodinamico è stata perfezionata nella galleria del vento e ulteriormente migliorata sul circuito. La BMW M 1000 RR deve la sua velocità massima di 314 km/h al motore ShiftCam più potente di 6 CV, ora con 218 CV, e al nuovo rivestimento con winglets più aerodinamiche. Questa moto incarna le prestazioni, lo sport motoristico e l’esclusività fin nei minimi dettagli.

Data d’arrivo: inizio 2025. Prezzo: da 37.450 euro.

DUCATI PANIGALE V2 2025

La nuova Ducati Panigale V2 segna un passaggio epocale nella storia delle bicilindriche sportive di Borgo Panigale. Per la prima volta non è derivata dalla moto di maggiore cilindrata che corre in Superbike e questo ha permesso di disegnarla da zero realizzando così la Panigale più leggera di sempre. Pesa infatti 17 kg in meno rispetto al modello precedente dal quale eredita lo spirito sportivo e le performance in pista aggiungendo facilità, comfort e piacere di guida.

Data d’arrivo: febbraio/marzo 2025. Prezzo: da 16.790 euro.

KTM 990 RC-R 2025

Presentata come prototipo, la KTM 990 RC-R è un mezzo nato dall’esperienza maturata in MotoGP e sviluppato per essere utilizzato su strada, come in pista. Punta di diamante della gamma RC, la nuova sportiva carenata uscirà dai cancelli della fabbrica di Mattighofen nei primi mesi del 2025 e sarà una Supersport omologata per l’uso stradale che incarna al 100% l’eccellenza ingegneristica austriaca e il DNA racing tipico delle moto Orange.

Data d’arrivo: primi mesi del 2025. Prezzo: non ufficializzato (si stima attorno ai 20.000 €).

YAMAHA R9 2025

Il lancio di un nuovo modello ‘R’ è stato sempre un momento decisivo per Yamaha, e la R9 non fa eccezione. Questa nuova generazione di modelli Supersport segna l’inizio di un nuovo capitolo, ma la storia è sempre la stessa: l’identità della R9 nasce dallo spirito da competizione della casa giapponese. Grazie alla tecnologia sviluppata appositamente per le gare e gli elementi di design della MotoGP, la R9 è il frutto dell’esperienza Yamaha nelle competizioni ai massimi livelli.