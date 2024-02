GP Mugello 2024 MotoGP: biglietti e prezzi

Mancano poco più di tre mesi al GP del Mugello 2024 ma c’è già grande fermento per vedere all’opera sul circuito italiano il bi-campione del mondo Pecco Bagnaia e tutti gli altri protagonisti del motomondiale. Gli appassionati possono assistere al Gran Premio acquistando i biglietti presso i ruvenditori ufficiali, con prezzi che variano da alcune centinaia di euro per le tribune centrali a cifre decisamente più popolari per gli altri settori. Come ogni anno c’è la possibilita di comprare il biglietto per la sola gara o l’abbonamento che comprende anche le qualifiche e la Street Race, valido due o tre giorni. Scopriamo tutte le informazioni sul GP d’Italia della MotoGP.

GP MUGELLO 2024: QUANDO SI SVOLGE

Il circuito del Mugello, in Toscana, è lungo 5245 metri e si snoda attraverso 15 curve. Inaugurato nel 1974, ha ospitato per la prima volta il motomondiale già nel ’76 e, dopo alcuni appuntamenti saltuari, è diventato la sede fissa del Gran Premio d’Italia di motociclismo a partire dal 1994.

Il GP Mugello 2024 si svolge nel week-end del 31 maggio e 1 e 2 giugno ed è valido come settima prova del mondiale MotoGP. Nella giornata di venerdi si corrono le libere, al sabato le qualifiche e la Sprint Race e la domenica il Gran Premio. Oltre alla MotoGP si disputano gare e qualifiche delle classi Moto2, Moto3, MotoE e Red Bull Rookies Cup.

BIGLIETTI E PREZZI DEL GRAN PREMIO MUGELLO 2024

Come detto, per il GP del Mugello 2024 sono disponibili biglietti per la singola giornata o abbonamenti per due o tre giorni. Ci sono inoltre i cosiddetti pacchetti VIP che includono insieme alle gare diverse altre esperienze (ad esempio biglietto + albergo o ingresso al VIP Village). Ecco tutti i prezzi validi fino al 14 aprile 2024, scontati del 5%:

Biglietto 3 giorni Venerdì-Domenica

TRIBUNA CENTRALE POLTRONISSIMA PIT LANE: 440,00 €

TRIBUNA CENTRALE SILVER PIT LANE: 400,00 €

TRIBUNA SILVER BIONDETTI: 375,00 €

TRIBUNA CENTRALE BRONZE: 295,00 €

TRIBUNA MATERASSI: 255,00 €

TRIBUNA ARRABBIATA 58: 275,00 €

TRIBUNA POGGIO SECCO: 255,00 €

GENERAL ADMISSION: 150,00 €

Biglietto Junior 3 giorni Venerdì-Domenica

TRIBUNA ARRABBIATA 58: 140,00 €

GENERAL ADMISSION: 5,00 €

Accesso Camper 3 giorni Venerdì-Domenica

CAMPER ACCESS: 95,00 €.

Biglietto 2 giorni Sabato-Domenica

TRIBUNA CENTRALE POLTRONISSIMA PIT LANE: 400,00 €

TRIBUNA CENTRALE SILVER PIT LANE: 365,00 €

TRIBUNA SILVER BIONDETTI: 340,00 €

TRIBUNA CENTRALE BRONZE: 260,00 €

TRIBUNA MATERASSI: 230,00 €

TRIBUNA ARRABBIATA 58: 250,00 €

TRIBUNA POGGIO SECCO: 230,00 €

GENERAL ADMISSION: 130,00 €

Biglietto Junior 2 giorni Sabato-Domenica

TRIBUNA ARRABBIATA 58: 125,00 €

GENERAL ADMISSION: 5,00 €.

Biglietto 1 giorno Domenica

TRIBUNA CENTRALE POLTRONISSIMA PIT LANE: 350,00 €

TRIBUNA CENTRALE SILVER PIT LANE: 310,00 €

TRIBUNA SILVER BIONDETTI: 295,00 €

TRIBUNA CENTRALE BRONZE: 225,00 €

TRIBUNA MATERASSI: 195,00 €

TRIBUNA ARRABBIATA 58: 220,00 €

TRIBUNA POGGIO SECCO: 195,00 €

GENERAL ADMISSION: 95,00 €

Biglietto Junior 1 giorno Domenica

TRIBUNA ARRABBIATA 58: 110,00 €

GENERAL ADMISSION: 5,00 €.

Biglietto 1 giorno Sabato

TRIBUNA CENTRALE POLTRONISSIMA PIT LANE: 135,00 €

TRIBUNA CENTRALE SILVER PIT LANE: 130,00 €

TRIBUNA SILVER BIONDETTI: 125,00 €

TRIBUNA CENTRALE BRONZE: 115,00 €

TRIBUNA ARRABBIATA 58: 90,00 €

GENERAL ADMISSION: 55,00 €

Biglietto Junior 1 giorno Sabato

TRIBUNA ARRABBIATA 58: 70,00 €

GENERAL ADMISSION: 5,00 €.

Biglietto 1 giorno Venerdì

TRIBUNA ARRABBIATA 58: 55,00 €

GENERAL ADMISSION: 35,00 €

Biglietto Junior 1 giorno Venerdì

GENERAL ADMISSION: 5,00 €.

I biglietti del GP Mugello 2024 si possono acquistare su questi siti web:

Tickets MotoGP

TicketOne

MotoGP Premier (pacchetti VIP).

CALENDARIO MOTOGP 2024

Dopo la cancellazione in extremis del Gran Premio d’Argentina, il calendario della MotoGP 2024 è composto da 21 gare. Esordio il fine settimana del 10 marzo in Qatar, per finire poi il 16 e 17 novembre a Valencia. L’altra corsa sul suolo italiano si terrà a Misano Adriatico il week-end dell’8 settembre per il GP di San Marino.