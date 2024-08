Moto più belle dei calciatori: la top 10 dei modelli

I calciatori di alto livello, si sa, guadagnano un sacco di soldi e possono togliersi tantissimi sfizi. Una delle passioni più travolgenti degli eroi della pedata riguarda auto e moto veloci. Ad esempio è famosissima la collezione di auto di lusso di Cristiano Ronaldo, dove spicca una Ferrari Purosangue dal valore di 390.000 euro, ma ci sono tanti calciatori che preferiscono le moto, simbolo di libertà e di avventura. Ma quali sono i modelli più ambiti? Per scoprirlo abbiamo fatto una ricerca nel web alla scoperta delle moto più belle dei calciatori, guarda cosa abbiamo trovato.

TRIUMPH BONNEVILLE T100 DI DAVID BECKHAM

David Beckham, uno dei calciatori più pop al mondo tra la fine degli anni ‘90 e il primo decennio dei 2000, nella vita non si è fatto mancare mai nulla, incluse tante moto di grossa cilindrata. Del resto la sua passione per le due ruote è ampiamente conosciuta. David possiede diversi modelli di Harley-Davidson tutti rigorosamente personalizzati, anche se le Triumph rimangono le sue preferite. Qualche anno fa la BBC ha prodotto un docufilm di 90 minuti su un viaggio in moto in Amazzonia di Beckham con alcuni suoi amici, nel quale l’ex calciatore guidava una magnifica Triumph Bonneville T100 con serbatoio dipinto a mano e sedile in pelle realizzato anch’esso a mano.

HARLEY-DAVIDSON V-ROD VRSCF MUSCLE DI ZLATAN IBRAHIMOVIC

Anche la passione di Ibra per le moto è abbastanza nota, fin dai tempi in cui giocava in Italia. All’epoca della sua esperienza all’Inter acquistò per molti soldi una potente Harley-Davidson V-Rod VRSCF Muscle da 123 CV unica nel suo genere, personalizzandola a suo piacimento. A dire il vero l’acquisto non piacque molto al suo club, perché in genere le squadre di calcio sconsigliano (e in certi casi vietano) ai propri tesserati di andare in moto per il timore di infortuni. Oggi Ibrahimovic si è ritirato dall’attività agonistica e fa il plenipotenziario del Milan, che le scommesse online sulla serie A indicano tra le favorite per lo Scudetto 2024-25.

HARLEY-DAVIDSON FAT BOY DI IAN WRIGHT

Leggenda dell’Arsenal negli anni ‘90, Ian Wright è diventato in seguito un volto popolare della TV inglese grazie a programmi come ‘Friday Night’s All Wright’. È nota pure la sua passione per le moto, tanto che si è tolto lo sfizio di attraversare gli Stati Uniti in sella alla sua Harley Davidson Fat Boy, viaggio che ha poi raccontato nella serie ‘Wright Across America’ ​​per Men & Motors. Oltre alle Harley gli piacciono pure le Triumph.

BMW R1200GS DI CARLO CUDICINI

Carlo Cudicini è un ex portiere giramondo avendo giocato in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Gran collezionista di moto, nel 2009 ha vissuto una disavventura ai tempi della sua avventura al Tottenham, rimanendo coinvolto in un serio incidente stradale mentre era in sella alla sua BMW R1200GS, che gli ha causato la rottura del polso e del bacino. Il motivo per cui, come dicevamo prima, molti club di calcio vietano ai propri tesserati di andare in moto.

HARLEY-DAVIDSON GMONSTER DI MARCO MATERAZZI

Nel mondo Marco Materazzi è passato alla storia per la testata subita da Zinedine Zidane durante la finale dei mondiali 2006, poi vinta dall’Italia ai rigori. Forse anche per celebrare l’evento, qualche anno dopo si è regalato una magnifica Harley-Davidson personalizzata con livrea nera, gialla e bianca, che ha ribattezzato con il nome di GMonster.

HARLEY-DAVIDSON CON 22 DIAMANTI DI WAYNE ROONEY

Nel 2012, all’apice della sua carriera nel Manchester United e nella nazionale inglese, Wayne Rooney si è fatto costruire dagli specialisti danesi della Lauge Jensen un chopper personalizzato con il logo WR10 posizionato sul serbatoio e sul parafango anteriore, con la sua celebre esultanza stilizzata sul parafango posteriore e, soprattutto, con la leva del cambio incastonata da 22 diamanti! Il tutto per un nobile scopo: l’Harley-Davidson è stata infatti venduta all’asta per 109.000 sterline con ricavato dato in beneficenza.

HARLEY-DAVIDSON 1200 NIGHTSTER DI CHRISTIAN ABBIATI

L’incredibile Harley-Davidson 1200 Nightster con livrea speciale dedicata a Marco Simoncelli è appartenuta fino al 2015 a Christian Abbiati, storico portiere del Milan e grande appassionato di motociclette, prima che la mettesse in vendita all’asta per sostenere la Fondazione dedicata al compianto pilota, ricavando 12.000 euro.

YAMAHA T-MAX DI BOBO VIERI

Le moto più belle dei calciatori sono solo di grosse dimensioni? In genre sì ma non sempre. Lo dimostra Christian ‘Bobo’ Vieri, che nel 2023 ha acquistato lo scooterone Yamaha T-Max per districarsi più facilmente nel traffico, come da lui stesso affermato.

LA COLLEZIONE DI MOTO DI ENRICO ANNONI

Chi seguiva il calcio negli anni ‘90 ricorderà senz’altro Enrico ‘Tarzan’ Annoni, arcigno difensore del Torino. Dopo il ritiro dal calcio ha scoperto di avere una grande passione per le moto, acquistando una dietro l’altra una Harley-Davidson Softail Heritage, una MV Agusta Brutale 910 R, una Ducati 1098R e una Hypermotard 939SP. E non è detto che sia finita qui…

HARLEY-DAVIDSON DI HAKAN CALHANOGLU

Finora abbiamo citato quasi esclusivamente calciatori ritirati, ma ce n’è uno pienamente in attività che non nasconde la sua passione per le moto e in particolare per le Harley-Davidson: è il centrocampista turco dell’Inter Hakan Calhanoglu, che però in un’intervista ha ammesso di usarla pochissimo per rispettare la volontà del suo club.