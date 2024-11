Michelin presenta Road W GT, Enduro 2 e Power Shift ad EICMA

Michelin, azienda leader nel settore della mobilità su due ruote, presenta a EICMA 2024 una gamma di nuovi pneumatici pensati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei motociclisti. L’azienda francese si impegna a fornire sicurezza e innovazione, basandosi su una profonda comprensione delle esigenze degli utenti per guidare la sua crescita sostenibile nel mercato delle due ruote. Tanti i nuovi prodotti da scoprire a Milano.

MICHELIN VA INCONTRO ALLE ESIGENZE DEI MOTOCICLISTI

Michelin riconosce l’importanza di rispondere ai cambiamenti nelle esigenze e negli utilizzi dei motociclisti. In Europa, dove Michelin detiene una posizione di leadership nel settore del “commuting”, si assiste a una crescente diffusione di motociclette con cilindrata superiore a 300 cc. Gli utenti di queste moto non si limitano più a brevi spostamenti, ma si trasformano in “motociclisti appassionati” che percorrono distanze più lunghe. Nel segmento “leisure”, che sta attraendo un numero sempre maggiore di donne, Michelin si concentra sulla crescente domanda di uno stile di vita all’aria aperta e di esperienze di viaggio più complete.

MICHELIN E LE COMPETIZIONI SPORTIVE

Michelin si impegna costantemente a innovare e a sviluppare tecnologie esclusive, traendo ispirazione dalla competizione sportiva, in particolare dalla MotoGP e dalla MotoE. Queste competizioni fungono da terreno di prova per lo sviluppo di nuove tecnologie che vengono poi trasferite alla produzione di serie, come dimostrano le novità presentate negli ultimi due anni a EICMA. Questo approccio, basato sulla simulazione digitale, l’analisi dei dati e l’utilizzo di materiali esclusivi progettati da Michelin, garantisce la creazione di pneumatici innovativi e performanti.

LA NUOVA GAMMA PNEUMATICI DI MICHELIN A EICMA

Si parte con Michelin Road W GT, uno pneumatico sviluppato appositamente per la Honda Gold Wing, un’icona del mototurismo. Offre un elevato chilometraggio, sicurezza sia su strade asciutte che bagnate e grande versatilità d’utilizzo. La sua struttura rinforzata, il disegno del battistrada ottimizzato e le mescole di gomma a base di silice, combinate con l’esperienza Michelin nel campo delle competizioni e degli pneumatici stradali, contribuiscono a garantire prestazioni di lunga durata. La tecnologia Michelin Water Sipe, presente sul pneumatico anteriore, e la nuova mescola brevettata a base di silice, utilizzata per il pneumatico posteriore, offrono un’eccellente aderenza sul bagnato.

Poi, abbiamo Michelin Power Shift progettato per i maxi-scooter che si avventurano fuori città. Questo prodotto rappresenta una nuova filosofia che coniuga l’uso quotidiano con le prestazioni sportive. Sostituisce le gamme MICHELIN Pilot Road 4 SC e MICHELIN Pilot Power 3 SC, offre una maggiore efficienza e versatilità rispetto agli pneumatici tradizionali per scooter. La tecnologia Reinforced Radial X Evo per la carcassa e la tecnologia bi-mescola 2CT+ per il battistrada garantiscono stabilità in curva e un’aderenza superiore, soprattutto in fase di accelerazione. La nuova mescola di gomma, derivata dall’esperienza di Michelin nelle corse motociclistiche, e le innovative lamelle brevettate Water Evergrip offrono un’aderenza ottimale sia su superfici asciutte che bagnate, garantendo sicurezza e piacere di guida in qualsiasi condizione.

Infine, scopriamo la Michelin Enduro 2 che sostituisce i pluripremiati pneumatici MICHELIN Enduro Medium, Hard e Xtrem, si concentra sulla combinazione di aderenza e robustezza. La tecnologia MICHELIN Adaptive Design, utilizzata per il disegno del battistrada, con tasselli disposti a forma di V, offre un aumento del 20% in termini di aderenza rispetto alla gamma precedente. La tecnologia MICHELIN Carbon Black, che incorpora una nuova generazione di nero di carbone, garantisce un’aderenza costante nel tempo.

MICHELIN E LE SUE IMPORTANTI COLLABORAZIONI

Michelin consolida le sue partnership tecniche con importanti costruttori del settore, come Triumph e Stark Future, per l’equipaggiamento in primo equipaggiamento con i pneumatici Enduro 2. La stretta collaborazione con i team ufficiali del Campionato Mondiale Enduro, tra cui Red Bull, KTM, Sherco e Husqvarna, ha consentito di testare e perfezionare i nuovi pneumatici, garantendo prestazioni di alto livello.

I feedback positivi dei piloti professionisti che hanno testato i nuovi pneumatici, come quelli ottenuti durante il Grand National di Gotland in Svezia, confermano i progressi tecnologici e i miglioramenti in termini di prestazioni. Michelin si posiziona come un’azienda all’avanguardia nel settore delle due ruote, offrendo una gamma di pneumatici in grado di soddisfare le esigenze di ogni motociclista, dal commuter al pilota professionista.