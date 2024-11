Moto, scooter e concept: le anteprime di Honda a EICMA

Honda si presenta a EICMA 2024 con un’offerta variegata, che strizza l’occhio al passato con la nuova roadster CB350S e guarda al futuro con un innovativo concept di motore V3 e l’espansione della gamma elettrica.

HONDA CB350S: OMAGGIO ALLE ROADSTER CLASSICHE

Per gli amanti del fascino vintage, Honda presenta la nuova CB350S, una roadster che rievoca le linee eleganti e sobrie delle moto d’altri tempi. Destinata ad un pubblico giovane, anche grazie alla sua omologazione per la patente A2, la CB350S si propone come una moto accessibile, ma con un carattere distintivo. Il motore che anima questa roadster è un monocilindrico raffreddato ad aria da 348 cc, con distribuzione monoalbero a 2 valvole. Questo propulsore, dalla potenza di 21 CV a 5.500 giri e una coppia massima di 29 Nm a 3.000 giri, è stato progettato per garantire un’erogazione fluida e piacevole, ideale per la guida in città e per le gite fuoriporta.

Tra le caratteristiche peculiari del motore, spiccano il cilindro disassato di 10 mm, la biella asimmetrica e il basamento sigillato. Le alette di raffreddamento, oltre a svolgere la loro funzione tecnica, contribuiscono a donare al motore un aspetto estetico accattivante. Inoltre, la CB350S è dotata di un cambio a 5 velocità con frizione antisaltellamento e di un sistema di controllo di trazione di serie, elementi che garantiscono una guida fluida e sicura. Honda dichiara un consumo medio di 40 km/l nel ciclo WMTC, il che, in combinazione con il serbatoio da 15 litri, si traduce in un’autonomia potenziale di 600 km.

HONDA CB350S: CICLISTICA CLASSICA

La Honda CB350S adotta una ciclistica classica, che privilegia la semplicità e l’affidabilità. Il telaio è una solida struttura tubolare a semi-doppia culla in acciaio. All’anteriore troviamo una forcella telescopica non rovesciata da 41 mm con soffietti, mentre al posteriore lavorano due ammortizzatori con escursione di 120 mm, caricati ad azoto per un controllo ottimale dello smorzamento.

L’impianto frenante si affida a un disco singolo da 310 mm all’anteriore e a uno da 240 mm al posteriore, entrambi gestiti da un sistema ABS. Completano il quadro i cerchi in alluminio pressofuso a 7 razze sdoppiate, da 19″ all’anteriore e 17″ al posteriore, che calzano pneumatici Metzeler Tourance Next. L’altezza della sella è di 800 mm, con una luce a terra di 168 mm, mentre il peso con il pieno di benzina si attesta sui 178 kg.

Infine, la CB350S si presenta con un look da roadster classica, caratterizzato da linee sinuose e arrotondate. Tra gli elementi di design che catturano l’attenzione, spiccano il proiettore anteriore circolare con tre luci a LED, il forcellone scatolato in acciaio, i piedini della forcella, i collettori di scarico e i cerchi. La strumentazione è essenziale ma completa, con un tachimetro analogico decentrato rispetto al quadro digitale. Come per altri modelli Honda, gli indicatori di direzione sono dotati di spegnimento automatico e segnalano con il lampeggio simultaneo le frenate più brusche.

HONDA A EICMA 2024: LA MOBILITA’ ELETTRICA

Honda non si limita a celebrare il passato, ma guarda al futuro con un concept di motore V3 con compressore elettrico e l’espansione della gamma di scooter elettrici. Il colosso giapponese presenta a EICMA 2024 un prototipo di motore V3 a 75° raffreddato a liquido, dotato di un innovativo compressore elettrico. Destinato a moto di cilindrata medio-alta, questo motore promette di coniugare prestazioni elevate con dimensioni estremamente compatte.

L’utilizzo del compressore elettrico, una novità assoluta nel mondo delle moto, consente di controllare la pressione dell’aria in aspirazione indipendentemente dal regime del motore, garantendo un’erogazione di coppia elevata fin dai bassi regimi. Inoltre, il compressore elettrico offre ai progettisti maggiore libertà nel posizionamento delle componenti, favorendo la centralizzazione delle masse e l’eliminazione dell’intercooler.

Questo ICE concept si ispira alla mitica NS400R a 2T degli anni ’80, una moto che ha fatto la storia per le sue prestazioni e la sua tecnologia innovativa. Non è ancora chiaro su quali modelli Honda intende implementare questo motore, ma è plausibile immaginare che un tre cilindri di cilindrata medio-alta possa trovare spazio su una naked sportiva, una supersportiva o una crossover.

HONDA CUV E: SCOOTER PER LA CITTA’

Honda amplia la sua gamma di scooter elettrici con il CUV e: un modello che si posiziona come Clean Urban Vehicle, pensato per la mobilità sostenibile in ambiente urbano. Il CUV e: offre un’esperienza di guida simile a quella di uno scooter da 125 cc, grazie al suo motore elettrico da 8 CV e alle due batterie intercambiabili Honda Mobile Power Pack e: da 1,3 kWh, che garantiscono un’autonomia di oltre 70 km.

Il CUV e: è dotato di una ricca dotazione di serie, che comprende:

Strumentazione con schermo TFT a colori da 7″ connesso tramite l’app Honda RoadSync Duo;

connesso tramite l’app Honda RoadSync Duo; illuminazione full LED;

presa di ricarica USB-C;

tre modalità di guida (Sport, Standard ed Econ) ;

(Sport, Standard ed Econ) retromarcia assistita.

HONDA A EICMA: GLI ALTRI CONCEPT

L’EV Fun Concept è una motocicletta elettrica progettata per un uso divertente ed è stata menzionata durante il briefing sull’attività delle motociclette elettriche di Honda, tenutosi il 29 novembre 2023. È un modello naked sportivo equivalente a una motocicletta a motore a combustione interna (ICE) di media cilindrata. Dotata di una batteria fissa, è il primo modello sportivo elettrico di Honda e sarà commercializzata entro la fine del 2025. L’EV Urban Concept è un modello elettrico che incarna la visione di Honda sulla mobilità elettrica urbana, con un design incentrato su funzionalità, tecnologie connesse e con un pacco batteria sviluppato internamente.