MotoGP 2026: Marco Bezzecchi può davvero vincere il mondiale?

Tre vittorie nei primi tre gran premi della MotoGP 2026: un inizio da sogno per Marco Bezzecchi che adesso è chiamato a confermarsi nelle prossime gare per mostrare di poter davvero ambire al titolo nella classe regina. Magari migliorando anche nelle Sprint, dove finora gli spagnoli hanno fatto bottino pieno.

IL TRIS STREPITOSO DI MARCO BEZZECCHI NEL MONDIALE MOTOGP 2026

Reduce dalla sua migliore annata in carriera alla guida di un’Aprila ufficiale, sublimata da tre vittorie in Gara, altrettante nelle Sprint e dal terzo posto finale nella classifica Piloti, il pilota riminese ha cominciato alla grande la stagione 2026 dominando il Gran Premio di apertura in Thailandia: partito dalla pole position, ha condotto l’intera gara dall’inizio alla fine e ha tagliato il traguardo con un comodo vantaggio di oltre cinque secondi su Pedro Acosta, assicurandosi la prima vittoria dell’anno. Nella seconda gara della stagione, in Brasile, ha concesso il bis guadagnando la leadership della corsa alla prima curva e mantenendola fino all’arrivo con poco più di tre secondi di vantaggio sul suo compagno di team Jorge Martin. Infine il tris d’oro ad Austin, nel GP degli Stati Uniti, quando Bezzecchi, pur partendo dalla seconda fila, è balzato immediatamente in testa alla gara, per non perderla più fino alla bandiera a scacchi, di nuovo davanti a Martin.

Considerando che Bezzecchi si era aggiudicato le ultime due corse della scorsa stagione, quella di Austin è stata la sua quinta vittoria consecutiva nel mondiale MotoGP, un’impresa riuscita a pochi. Ma non solo: essendo riuscito a rimanere al primo posto dall’inizio alla fine in tutte e cinque le gare, ha battuto il record all time di giri consecutivi in testa, portandolo a 120 contro il precedente primato di 103 stabilito da Jorge Lorenzo nel 2015.

Un po’ meno bene è andata nelle Sprint con la dolorosa caduta in Thailandia (mentre era in testa), il quarto posto in Brasile e l’altra caduta negli USA, stavolta mentre era secondo.

PROSPETTIVE E AMBIZIONI DEL BEZ: SARÀ LUI IL CAMPIONE DEL MONDO?

Il fin qui deficitario rendimento nelle gare Sprint potrebbe alla lunga compromettere le ambizioni di Marco Bezzecchi nel motomondiale, soprattutto alla luce del precedente di Pecco Bagnaia che nel 2024 si è visto sfilare il titolo da Martin proprio per i risultati nella prova del sabato. E infatti nonostante il tris di vittorie in altrettanti gran premi, Bezzecchi vanta appena quattro punti di vantaggio sul solito Jorge Martin nella classifica piloti (81 vs. 77).

Il vero banco di prova per il Bez inizia comunque adesso, con il paddock che si appresta a tornare in Europa e i rivali storici – dal campione in carica Marc Marquez a un Martin sempre più ‘affamato’ – inizieranno a portare aggiornamenti tecnici pesanti per ricucire il gap. La sua ambizione non è certo un mistero, ma la sfida sarà soprattutto psicologica. Vincere è difficile, confermarsi sotto la pressione del “mirino sulla schiena” lo è ancora di più. La gestione degli pneumatici nelle tappe estive e la costanza nei weekend meno brillanti (dove sarà importante racimolare più punti possibili) saranno i fattori decisivi. Certo, conterà anche la fortuna, ma è importante ricordare che competere in un campionato del mondo con l’ambizione di vincere non è la stessa cosa che giocare in un casinò online. Ora puoi infatti approfittare dei giri gratis su Slotozilla, dove il rischio di farsi male è zero e troverai un divertimento non fine a sé stesso. Divertimento che i piloti hanno ad ogni staccata al limite, per questo ogni scelta di mescola sarà determinante per raggiungere l’obiettivo finale.

In definitiva, se Bezzecchi riuscirà a trasformare l’entusiasmo di questo avvio in una solida freddezza tattica, evitando i rischi inutili che in passato gli sono costati punti preziosi, allora il sogno mondiale non sarà solo una possibilità, ma una naturale conseguenza. Il potenziale tecnico della sua Aprilia RS-GP 2026 sembra cucito su misura per il suo stile di guida aggressivo ma fluido: ora spetta a lui dimostrare di avere la tenuta mentale dei grandissimi per riportare il titolo in Italia.

CALENDARIO MOTOGP 2026: LE GARE CHE POSSONO PORTARLO AL TITOLO

La stagione si è già aperta con la disputa dei GP di Thailandia, Brasile e Stati Uniti. Dopo una pausa di quasi un mese, dovuta allo spostamento del Gran premio del Qatar da aprile a ottobre a causa del conflitto in Medio Oriente, il circus della MotoGP riprenderà il weekend del 25 e 26 aprile a Jerez de la Frontera, aprendo la lunga fase europea del motomondiale che durerà fino a settembre. Come sempre, il calendario MotoGP 2026 prevede due appuntamenti sul suolo italiano: il GP d’Italia sul circuito del Mugello e il GP di San Marino a Misano Adriatico. L’atto conclusivo sarà a Valencia a fine novembre.

Tutte le gare del Motomondiale 2026

Già disputati:

28 febbraio e 1 marzo – Thailand Grand Prix a Buriram

– Thailand Grand Prix a Buriram 21 e 22 marzo – Grande Prêmio do Brasil a Goiania

– Grande Prêmio do Brasil a Goiania 28 e 29 marzo – Grand Prix of The Americas ad Austin

Da disputare: