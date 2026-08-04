Assicurazione moto e sospensione stagionale: come funziona e quanto si può risparmiare

Per molti motociclisti la moto è un mezzo per la bella stagione: mesi di utilizzo intenso in primavera ed estate, poi il garage per l’inverno. Pagare dodici mesi di assicurazione per usarne magari sette o otto non è l’unica strada possibile. La sospensione stagionale della polizza è lo strumento pensato proprio per chi guida solo una parte dell’anno, e conoscerne le regole aiuta a non buttare via denaro.

COME FUNZIONA LA SOSPENSIONE DELLA POLIZZA

La sospensione permette di “congelare” la copertura RC per un certo periodo e riattivarla quando si torna a usare la moto. Il tempo sospeso non si perde: viene recuperato spostando in avanti la scadenza, così i mesi pagati corrispondono ai mesi di effettiva copertura.

Ci sono però alcune regole pratiche da tenere a mente:

Durante la sospensione la moto non può circolare né sostare su suolo pubblico : per muoverla va prima riattivata la polizza.

: per muoverla va prima riattivata la polizza. I periodi di sospensione e riattivazione hanno spesso una durata minima e massima , che cambia da compagnia a compagnia.

, che cambia da compagnia a compagnia. Le garanzie accessorie come furto e incendio possono essere sospese insieme all’RC : chi tiene la moto in box e vuole restare protetto durante il fermo deve verificarlo prima di firmare.

come furto e incendio possono essere sospese : chi tiene la moto in box e vuole restare protetto durante il fermo deve verificarlo prima di firmare. Alla riattivazione la classe di merito resta quella maturata, quindi la sospensione non fa perdere il bonus acquisito.

LE FORMULE DISPONIBILI

Rispetto alla stagionalità le soluzioni principali sono tre, con logiche diverse:

Polizza annuale classica . Copertura continua per dodici mesi: è la scelta più lineare per chi usa la moto quasi tutto l’anno.

. Copertura continua per dodici mesi: è la scelta più lineare per chi usa la moto quasi tutto l’anno. Polizza sospendibile . Permette di sospendere e riattivare la garanzia recuperando i giorni non utilizzati, ed è pensata per chi guida solo in alcuni mesi. Conviene verificare che la sospensione sia gratuita e senza limiti sul numero di volte.

. Permette di sospendere e riattivare la garanzia recuperando i giorni non utilizzati, ed è pensata per chi guida solo in alcuni mesi. Conviene verificare che la sospensione sia gratuita e senza limiti sul numero di volte. Polizza temporanea. Si attiva solo per un periodo definito, per esempio i mesi estivi, pagando esclusivamente quello: adatta a chi usa la moto in una finestra breve e prevedibile.

Per chi percorre pochi chilometri esistono inoltre le formule a consumo, basate su dispositivi telematici, che legano il premio all’uso effettivo del mezzo.

SE VUOI UNA GUIDA NELLA SCELTA

Tra sospensione, garanzie accessorie e formule diverse, orientarsi non è sempre immediato, e in questi casi una consulenza può fare la differenza. Facile.it, per esempio, la offre sia di persona, nella sua rete di oltre 200 punti vendita sul territorio, sia da remoto, al telefono e attraverso il sito: così ciascuno può farsi affiancare sul canale che preferisce nel valutare la copertura più adatta al proprio utilizzo della moto.

QUANTO COSTA ASSICURARE UNA MOTO OGGI

Il contesto dei prezzi aiuta a capire perché la scelta della formula conta. Secondo l’Osservatorio RC Moto di Facile.it, a giugno 2026 il premio medio in Italia è stato di 610,36 euro, con un aumento del 21% circa rispetto a un anno prima: un rialzo marcato, che rende ancora più utile confrontare le offerte prima di rinnovare.

Come per l’auto, il premio dipende da diversi elementi:

Cilindrata e potenza della moto;

della moto; Valore e tipo di mezzo (naked, sportiva, scooter, custom);

(naked, sportiva, scooter, custom); Provincia di residenza , con forti differenze territoriali;

, con forti differenze territoriali; Età ed esperienza del conducente e classe di merito maturata;

del conducente e classe di merito maturata; Uso previsto, dall’utilizzo quotidiano a quello puramente stagionale.

A parità di moto, i preventivi di compagnie diverse possono distanziarsi in modo significativo. I comparatori, come Facile.it, permettono di mettere a confronto rapidamente le tariffe e di individuare la soluzione più adatta, comprese le formule che prevedono la sospensione e le offerte esclusive disponibili solo tramite la piattaforma; in diverse zone d’Italia il risparmio ottenibile è consistente. E oltre al risparmio sul premio può esserci un ritorno ulteriore: attivando la polizza tramite Facile.it si accumulano punti convertibili in buoni acquisto da 50 euro.

Per chi guida solo in una parte dell’anno, insomma, la vera economia sta nel non pagare la moto mentre resta ferma in garage. Con i premi RC in salita, scegliere una formula coerente con i mesi di reale utilizzo, e verificare per tempo cosa accade alle coperture durante il fermo, può pesare in modo concreto sul conto di fine stagione.