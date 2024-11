Royal Enfield, tra classico e mobilità elettrica: le novità ad EICMA

Royal Enfield, leader globale nel segmento delle moto di media cilindrata (250-750 cc), si sta preparando ad affrontare il futuro con una serie di nuove uscite e un nuovo marchio di veicoli elettrici. L’azienda, nota per le sue moto classiche e dal carattere autentico, si sta evolvendo per rispondere alle esigenze di un mercato in continua trasformazione. Le nuove proposte del marchio sono protagoniste della nuova edizione di EICMA, a Milano Rho-Fiera.

ROYAL ENFIELD CLASSIC 650: FASCINO E STILE

La nuova Royal Enfield Classic 650 rappresenta l’espressione più pura del DNA del marchio, una moto autentica che incarna la classicità nel design, nell’estetica e nell’ingegneria. Questo veicolo si distingue per:

doppio del fascino: la Classic 650 porta avanti la tradizione del modello originale, mantenendo il telaio ad anello e gli elementi di design distintivi come il serbatoio scolpito, i fari rotondi in stile vintage e gli eleganti parafanghi ricurvi;

doppio delle capacità: alimentata dall'acclamato motore bicilindrico da 650 cc di Royal Enfield, la Classic 650 offre un'esperienza di guida agile e divertente, con un'erogazione di potenza fluida e una solida accelerazione fin dai bassi regimi;

doppio del carattere: la Classic 650 ha un assetto dinamico, con parafanghi più corti e sportivi e pneumatici più larghi e moderni. La finitura cromata e in alluminio lucidato chiaro applicata al faro anteriore e agli indicatori di direzione conferisce alla moto un tocco di classe e autenticità.

ROYAL ENFIELD BEAR 650: LA NUOVA SCRAMBLER

Ispirata alla leggendaria vittoria di Eddie Mulder nella Big Bear Run del 1960, la Royal Enfield Bear 650 è una scrambler elegante e versatile, progettata per chi si affida al proprio istinto e si distingue dalla massa. Le sue caratteristiche sono:

autentico stile scrambler: con i cerchi da 19″ all’anteriore e 17″ al posteriore, i massicci pneumatici dual-purpose, la sella in stile scrambler, il passante posteriore rialzato e un’altezza da terra di 184 mm, la Bear 650 incarna l’autentico spirito delle scrambler;

prestazioni fluide e carattere unico: la Bear 650 è alimentata dal bicilindrico da 650 cc di Royal Enfield, noto per la sua erogazione fluida e il suo carattere unico. Il motore eroga una potenza di 47 CV e una coppia massima di 56,5 Nm, offrendo una spinta ai medi regimi superiore rispetto ad altre bicilindriche;

robusta e anticonformista: la Bear 650 ha un telaio robusto, forcella a steli rovesciati Showa all'anteriore e ammortizzatore posteriore Twin Tube Showa. L'altezza da terra, i cerchi e gli pneumatici dual-purpose garantiscono prestazioni ottimali nel fuoristrada leggero;

dotazioni moderne in stile scrambler: la Bear 650 è dotata del display TFT Tripper Dash con Google Maps integrato, porta di ricarica USB-C e illuminazione interamente a LED.

ROYAL ENFIELD FLYING FLEA: NUOVO MARCHIO DI MEZZI ELETTRICI

Con il lancio del marchio Flying Flea, Royal Enfield entra nel mondo della mobilità elettrica con una gamma di motociclette urbane e city.

Ispirazione dal passato, infatti il nome Flying Flea deriva dalla motocicletta Royal Enfield “Flying Flea” degli anni ’40, utilizzata durante la Seconda guerra mondiale e successivamente adottata dai civili per l’esplorazione urbana. Stile e tecnologia all’avanguardia, non a caso, i primi due modelli presentati, la Flying Flea C6 in stile classico e la Flying Flea S6 in stile scrambler, combinano un design autentico con tecnologia all’avanguardia. Esperienza di guida accessibile ed emozionante: le Flying Flea sono progettate per offrire un’esperienza di guida agile, divertente e accessibile in città e dintorni. Sostenibilità e innovazione: con Flying Flea, Royal Enfield si impegna a guidare il futuro della mobilità elettrica con soluzioni innovative e sostenibili.

Royal Enfield si sta evolvendo per rispondere alle esigenze di un mercato in continua trasformazione, offrendo ai motociclisti una gamma di prodotti sempre più ampia e diversificata. Con le nuove Classic 650 e Bear 650, il marchio consolida la sua posizione nel segmento delle moto di media cilindrata, mentre con Flying Flea si proietta nel futuro della mobilità elettrica.