Superbike Cremona: orari e biglietti del GP italiano

Arriva la superbike a Cremona! Il nono round del campionato mondiale di Superbike 2024 è in programma infatti su una pista che rappresenta una novità assoluta, il Cremona Circuit di San Martino del Lago, comune a pochi km dal capoluogo. Le gare sono in programma nel weekend dal 20 al 22 settembre 2024, con orari già definiti e biglietti ancora disponibili. Di seguito trovate tutte le informazioni per assistere all’evento.

IL CIRCUITO DI CREMONA

La pista principale del circuito di Cremona, che sta per ospitare il mondiale Superbike 2024, ha una lunghezza di 3.768 metri con percorrenza in senso antiorario. Si presenta come un tracciato completo e molto tecnico con un rettilineo di quasi un km di lunghezza, introvabile in altre strutture simili in Italia. La parte ‘guidata’ si completa con curvoni veloci e in appoggio, creando un ottimo mix per il raggiungimento di alte velocità e per testare al massimo le prestazioni motoristiche, aerodinamiche, di frenata e telaistiche dei veicoli. Le curve sono in totale 13, 6 a destra e 7 a sinistra, di diverse tipologie e raggi di curvatura.

Inaugurato nel 2011, il Cremona Circuit dispone anche di una pista per i kart, di due palazzine box con terrazze panoramiche su due livelli, di un edificio commerciale e didattico e di un centro medico per il primo soccorso, oltre a bar, ristorante, officina, shop, fotografo e negozio di abbigliamento e accessori kart.

ORARI DELLE GARE DI SUPERBIKE A CREMONA

Il Gran Premio d’Italia, nona prova del campionato del mondo Superbike 2024, è in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre sul circuito di Cremona. Attualmente il leader della classifica mondiale è il turco Toprak Razgatlıoğlu su BMW M1000 RR del team Rokit BMW Motorrad, seguito dall’italiano Bulega e dal campione in carica Alvaro Bautista.

Ogni Gran Premio prevede due gare lunghe e una Superpole Race. Insieme alla Superbike (sigla WorldSBK) si corrono la classe Supersport (WorldSSP) e il mondiale femminile (WorldWCR).

Ecco tutti gli orari della tappa di Superbike a Cremona:

Venerdì 20 settembre 2024:

9:40-10:05 – WorldWCR Prove Libere

10:20-11:05 – WorldSBK Prove Libere 1

11:20-12:00 – WorldSSP Prove Libere

14:10-14:35 – WorldWCR Superpole

15:00-15:45 – WorldSBK Prove Libere 2

16:00-16:40 – WorldSSP Superpole.

Sabato 21 settembre 2024:

9:00-9:20 – WorldSBK Prove Libere 3

9:30-9:40 – WorldWCR Warm Up

9:50-10:00 – WorldSSP Warm Up

11:00-11:15 – WorldSBK Superpole

12:45 – WorldWCR Gara 1 (12 giri)

14:00 – WorldSBK Gara 1 (23 giri)

15:15 – WorldSSP Gara 1 (19 giri).

Domenica 22 settembre 2024:

9:00-9:10 – WorldSBK Warm Up

9:20-09:30 – WorldWCR Warm Up

9:40-9:50 – WorldSSP Warm Up

11:00 – WorldSBK Superpole Race (10 giri)

12:45 –WorldWCR Gara 2 (12 giri)

14:00 – WorldSBK Gara 2 (23 giri)

15:15 – WorldSSP Gara 2 (19 giri).

BIGLIETTI PER LA SUPERBIKE A CREMONA

I biglietti per assistere al GP d’Italia 2024 di Superbike a Cremona sono in vendita su Ticket One con prezzi a partire da 40,00 euro. Si possono acquistare biglietti per le singole giornate oppure abbonamenti per l’intero weekend.

Abbonamento 20-21-22 settembre:

Prato: 140,00 euro

Tribuna zona 2 + Prato: 180,00 euro

Tribuna zona 1 + Paddock: 210,00 euro.

Venerdì 20 settembre:

Tutti i settori: 40,00 euro.

Sabato 21 settembre:

Prato: 75,00 euro

Tribuna curva 1 + Paddock: 110,00 euro

Tribuna zona 2 + Prato: 100,00 euro

Tribuna zona 1 + Paddock: 120,00 euro

Tribuna centrale + Prato + Paddock: 110,00 euro

Tribuna Vip + Paddock + Pit Walk: 150,00 euro.

Domenica 22 settembre:

Prato: 75,00 euro

Tribuna curva 1 + Paddock: 110,00 euro

Tribuna zona 2 + Prato: 100,00 euro

Tribuna zona 1 + Paddock: 120,00 euro

Tribuna centrale + Prato + Paddock: 110,00 euro

Tribuna Vip + Paddock + Pit Walk: 150,00 euro.

Importante: l’unica tribuna coperta è la Tribuna Vip. Non sono previsti biglietti numerati in alcun settore. Sono disponibili opzioni di biglietto ridotto per tesserati FMI, Forze dell’ordine, under 16 e donne, nonché ingressi gratuiti e ridotti per i disabili. Le aree di parcheggio adiacenti all’autodromo sono gratuite.