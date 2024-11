Triumph a EICMA: spazio alla Tiger Sport 800 e alle Icon Editions

Triumph Motorcycles si prepara ad un 2025 ricco di novità. Da un lato, celebra il suo ricco patrimonio con il lancio delle nuove Icon Editions, una collezione limitata che rievoca l’estetica classica delle Bonneville. Dall’altro, si proietta verso il futuro con la nuova Tiger Sport 800, una crossover sportiva che coniuga prestazioni elevate a comfort e versatilità. Tutte queste anteprime sono presenti alla nuova edizione di EICMA, la più importante rassegna dedicata al mondo delle due ruote.

TRIUMPH ICON EDITIONS: ELEGANZA SENZA TEMPO

Le Icon Editions sono un omaggio alla storia di Triumph, un viaggio a ritroso nel tempo che riporta alla luce il fascino delle motociclette classiche. Si tratta di sette modelli Bonneville Modern Classic, rifiniti con dettagli raffinati che richiamano l’estetica di inizio ‘900. Disponibili solo per il 2025, queste edizioni speciali sono un’occasione unica per gli appassionati di possedere un pezzo di storia Triumph.

L’elemento distintivo di questa collezione è il logo Triumph heritage, risalente al 1907 e rimasto inutilizzato per oltre un secolo. Questo logo, in oro, spicca su ciascuna Bonneville Icon, a testimonianza della lunga e prestigiosa storia del marchio. Ogni modello della collezione Icon Edition si caratterizza per una sofisticata combinazione di colori, con dettagli dipinti a mano e grafiche esclusive che esaltano l’estetica classica.

Dalle eleganti Bonneville T100 e T120, alle grintose Scrambler 900, 1200 X e 1200 XE, fino alle custom Bobber e Speedmaster, le Icon Editions offrono un’ampia gamma di opzioni per soddisfare i gusti di ogni appassionato.

TRIUMPH TIGER SPORT 800: CROSSOVER SPORTIVA

La nuova Triumph Tiger Sport 800 si presenta come una crossover versatile, in grado di affrontare con disinvoltura sia i percorsi urbani che i viaggi più lunghi. Disponibile a partire da marzo 2025, con un prezzo di partenza di 11.995 euro (franco concessionario), la Tiger Sport 800 si rivolge ad un pubblico eterogeneo, alla ricerca di una moto sportiva ma al contempo confortevole. Il cuore pulsante della Tiger Sport 800 è un motore tre cilindri da 800 cc, capace di erogare 115 CV di potenza a 10.750 giri/min.

Questo propulsore, progettato per offrire il perfetto equilibrio tra prestazioni sportive ed elevate capacità di turismo a lungo raggio, garantisce una guida emozionante e reattiva. La coppia massima di 84 Nm è disponibile a 8.500 giri/min, ma il 90% di essa è già disponibile a medi regimi, garantendo una risposta sempre pronta e scattante in qualsiasi situazione di guida. Il motore è abbinato ad un cambio a sei rapporti e al sistema Triumph Shift Assist, che permette cambiate fluide e rapide senza l’utilizzo della frizione.

TRIUMPH TIGER SPORT 800: CICLISTICA RAFFINATA

La Tiger Sport 800 è costruita su un telaio agile e reattivo, che assicura una guida precisa e divertente. Le sospensioni Showa regolabili offrono un’ampia gamma di settaggi per adattarsi alle diverse condizioni di guida e alle preferenze del pilota. All’anteriore troviamo una forcella a cartuccia rovesciata da 41 mm con regolazione in estensione e compressione, mentre al posteriore è presente un monoammortizzatore con regolazione del precarico.

L’impianto frenante è composto da pinze freno radiali a 4 pistoncini e doppi dischi anteriori da 310 mm, abbinati ad una pinza scorrevole a singolo pistoncino e un disco da 255 mm al posteriore. Questo sistema garantisce una frenata potente e modulabile in ogni situazione. I cerchi in alluminio pressofuso sono leggeri e contribuiscono all’agilità della moto, mentre gli pneumatici sport-touring Michelin Road 5 offrono un grip elevato su diverse superfici.

TECNOLOGIA A SUPPORTO DELLA TRIUMPH TIGER SPORT 800

La Triumph Tiger Sport 800 è equipaggiata con una serie di tecnologie avanzate che migliorano l’esperienza di guida e garantiscono sicurezza e comfort. Le tre modalità di guida (Sport, Road e Rain) permettono di adattare la risposta del motore, il controllo di trazione e l’ABS alle diverse condizioni di guida. Il sistema di connettività My Triumph offre l’accesso a telefono e navigazione turn-by-turn, mentre il display TFT a colori fornisce tutte le informazioni essenziali in modo chiaro e intuitivo.

L’ABS ottimizzato in curva e il controllo di trazione intervengono in modo discreto per garantire la massima sicurezza in ogni situazione, mentre il cruise control, disponibile su richiesta, offre un maggiore comfort durante i viaggi più lunghi. La Tiger Sport 800 è stata progettata per offrire il massimo comfort sia al pilota che al passeggero, anche durante i viaggi più lunghi. La posizione di guida eretta, la sella ben imbottita e il parabrezza regolabile assicurano un’esperienza di guida piacevole e rilassata, riducendo l’affaticamento anche dopo molte ore in sella. I deflettori integrati migliorano ulteriormente la protezione aerodinamica, deviando il flusso d’aria dal pilota e dal passeggero.

ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONE TRIUMPH

Per personalizzare la Tiger Sport 800 alle proprie esigenze, sono disponibili oltre 40 accessori dedicati. Tra questi troviamo un silenziatore Akrapovič in titanio e carbonio, un set completo di borse laterali e un bauletto per due caschi. Grazie alla sua versatilità e alla vasta gamma di accessori disponibili, la Tiger Sport 800 si adatta a diverse situazioni di guida, dalla città alle strade di montagna, fino ai viaggi a lungo raggio.