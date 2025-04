Bici da carico: la frenata peggiora notevolmente nei test Dekra

La sicurezza stradale non riguarda esclusivamente i veicoli a motore, ma anche le biciclette, come vi abbiamo mostrato parlando dei numerosi test indipendenti. In questo articolo parleremo nello specifico delle cargo bike, mezzi sempre più diffusi in molti Paesi per il trasporto di merci e in alcuni casi persone. Il recente test condotto da DEKRA ha evidenziato come i freni delle cargo bike sono sotto stress soprattutto in condizioni di carico elevato. Ecco cosa è emerso e i consigli degli esperti sull’acquisto delle bici da carico.

L’IMPORTANZA DELLA FRENATA NELLE CARGO BIKE

Il sistema frenante di una cargo bike deve essere in grado di gestire forze considerevoli, poiché il peso complessivo del veicolo, a seconda del carico, può variare notevolmente. Lo studio DEKRA ha analizzato le prestazioni di frenata di diverse tipologie di cargo bike, valutando l’influenza del carico sulla decelerazione e verificando la conformità dei sistemi frenanti agli standard di sicurezza. In questo test invece l’ADAC ha valutato le Cargo Bike nella loro complessità.

I test hanno riguardato 5 modelli differenti di cargo bike, alcune delle quali con un chilometraggio elevato e sistemi frenanti già rodai. I test sono stati condotti con un collaudatore esperto che ha eseguito frenate da una velocità iniziale di 25 km/h fino a poco prima del blocco delle ruote, in tre diverse condizioni di carico:

con il solo conducente ;

; con un carico aggiuntivo di 50 kg ;

; con il carico massimo consentito dal produttore, che in alcuni casi ha raggiunto i 270 kg;

RISULTATI DEL TEST DEKRA SULLE CARGO BIKE

I test hanno confermato l’efficacia generale dei freni a disco idraulici installati sulle moderne cargo bike, con valori di decelerazione compresi tra 4,4 e 7,7 m/s² senza carico, risultati che in alcuni casi rientrano nei requisiti richiesti per i veicoli a motore. Le cargo bike “Long John” hanno mostrato performance particolarmente elevate, raggiungendo punte di decelerazione fino a 8 m/s² in frenate singole.

Tuttavia, con l’aumento del carico, riduce molto la capacità di frenata, con una diminuzione dei valori di decelerazione compresa tra il 7% e il 22%. Nonostante questo calo, secondo DEKRA, i risultati si sono mantenuti generalmente su un livello soddisfacente. Il modello Long John con freni a disco di dimensioni maggiorate (203 mm all’anteriore e 220 mm al posteriore) ha registrato una decelerazione media di 6,07 m/s² con il massimo carico consentito di 225 kg.

CONSIGLI SULLA MANUTENZIONE FRENI DELLE CARGO BIKE

Uno degli aspetti critici emersi dal test DEKRA riguarda l’usura dei freni. L’utilizzo frequente della cargo bike a pieno carico, specialmente su percorsi con pendenze rilevanti, accelera il deterioramento delle componenti frenanti. Molti sistemi attualmente installati derivano da normali biciclette a pedalata assistita, senza sempre tener conto del maggiore peso complessivo delle cargo bike.

Quindi per garantire la sicurezza delle bici cargo nel tempo, DEKRA sottolinea l’importanza di scegliere biciclette equipaggiate con impianti frenanti dimensionati per il carico. Inoltre, è essenziale effettuare controlli regolari sui dischi e sulle pastiglie dei freni, sostituendoli tempestivamente in caso di usura. Una manutenzione scrupolosa può fare la differenza tra un viaggio sicuro e un potenziale incidente.